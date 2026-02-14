Palpite Liverpool x Brighton - Copa da Inglaterra - 14/02/2026

Apostamos que os Reds garantirão sua vaga na próxima rodada, já que as Gaivotas têm passado por dificuldades recentemente.

Dicas de apostas para Liverpool x Brighton:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2-1 Brighton;

Palpite de artilheiros: Liverpool - Hugo Ekitike, Florian Wirtz; Brighton - Danny Welbeck.

O Liverpool sofreu um revés tardio contra o Manchester City na semana passada, mas se recuperou com uma vitória significativa sobre o Sunderland na quarta-feira à noite. No entanto, os Reds permanecem na sexta posição na Premier League e podem ter dificuldades para conquistar uma vaga entre os quatro primeiros. Derrotas recentes destacaram suas fragilidades, embora os anfitriões tentem construir sobre sua vitória na Copa da Inglaterra contra os Black Cats.

O Brighton & Hove Albion não vence há mais de um mês, ampliando essa sequência sem vitórias para cinco jogos nesta semana. A última vitória do time de Fabian Hürzeler foi na última rodada da copa, e agora estão em 14º lugar na tabela da liga. Embora a vitória sobre o Manchester United para chegar a esta fase inspire confiança, os visitantes estão atualmente em má forma.

Escalações esperadas para Liverpool x Brighton

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike;

Escalação esperada do Brighton: Verbruggen, Veltman, Dunk, Boscagli, Kadioglu, Baleba, Hinshelwood, Gross, Gomes, Mitoma, Welbeck.

Os Reds levarão a melhor apesar das fragilidades

O Liverpool venceu a Copa da Inglaterra pela última vez em 2022 e pretende conquistá-la pela nona vez este ano. O time de Arne Slot teve uma temporada difícil, mas se recuperou mais uma vez no meio da semana, vencendo o Sunderland por 1-0. Eles devem ter o suficiente para derrotar o Brighton & Hove Albion, que está fora de forma.

Os Reds estarão sem Wataru Endo, após sua lesão no Stadium of Light. Enquanto isso, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Conor Bradley e Giovanni Leoni também estão indisponíveis devido a lesões. No entanto, Dominik Szoboszlai estará disponível novamente após cumprir suspensão na vitória sobre os Black Cats.

Além disso, Yasin Ayari pode retornar para os visitantes, mas Jan Paul van Hecke pode ficar de fora como precaução. Nenhum dos lados tem sido forte defensivamente nesta temporada, mas ambos têm muitas opções de ataque. Este jogo provavelmente verá uma vitória dos Reds e muita ação de ambos os lados.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Brighton: Liverpool vence com mais de 2,5 gols, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Brighton nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O segundo tempo promote ser emocionante

Dada a forma de ambas as equipes, há boas razões para esperar muita ação no segundo tempo. Os jogos da Premier League dos Reds nesta temporada apresentaram mais que o dobro de gols após o intervalo do que antes. Eles marcaram 15 vezes mais e sofreram quase o dobro (12/23).

No total, 10 dos últimos 15 gols em seus jogos em todas as competições vieram após o intervalo. Portanto, embora possa não haver muitos gols no início, eles certamente virão no segundo tempo.

O Brighton está em uma situação semelhante em termos de marcar gols. Eles sofreram exatamente a mesma quantidade em cada tempo na liga (17), mas marcaram muito mais no segundo. As Gaivotas só encontraram a rede 10 vezes nos primeiros 45 minutos na liga, em comparação com 24 após o intervalo.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Brighton: Mais gols no 2º tempo, com odds de 1.90 na Betano.

Apostamos no artilheiro do Liverpool

Dada a habilidade que Ekitike mostrou nesta temporada, cada partida que passa sem ele marcar aumenta a probabilidade estatística de ele balançar as redes na próxima. O francês encontrou o gol 15 vezes em sua campanha de estreia pelos Reds, mas já faz algumas semanas desde o último. Ele tem sido o jogador crucial de Slot, e isso continuará sendo o caso.

Ekitike marcou e deu assistência no último confronto da Copa da Inglaterra do Liverpool, e estará ansioso para aumentar sua contagem neste fim de semana. Ele é visto como o favorito dos apostadores para marcar, seguido por Cody Gakpo e Mo Salah. O ex-jogador do Eintracht Frankfurt é definitivamente um jogador em que Fabian Hürzeler ficará de olho.

Será interessante ver quais jogadores ambas as equipes colocarão em campo em Anfield, mas estamos apostando que Ekitike brilhará independentemente. O Liverpool estará confiante em suas chances de ir até o fim nesta competição e precisará que o francês desempenhe seu papel.