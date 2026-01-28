Palpite Liverpool x Qarabag - Champions League - 28/01/2026

Estamos apostando numa vitória dos Reds nesta partida. No entanto, ela não virá fácil contra os destemidos azeris.

Melhores palpites para Liverpool x Qarabag:

Nossa análise: momento das equipes

O Liverpool retorna à ação na Champions League após sua sequência de 13 jogos invictos ser interrompida pelo Bournemouth no fim de semana.

Os homens de Arne Slot se encontram em sexto na Premier League, mas em quarto na tabela da fase de grupos da Champions League.

Com duas vitórias nas duas partidas europeias mais recentes, espera-se que saiam vitoriosos em Anfield.

Eles podem não estar no topo de sua liga doméstica, mas o Qarabag superou as expectativas no continente nesta temporada. Com três vitórias na Champions League em sete partidas, estão bem posicionados para garantir uma vaga nos play-offs da fase eliminatória.

Derrotas recentes para Sabah e Kapaz prejudicaram sua busca pelo título. No entanto, vencer o Eintracht Frankfurt na Europa foi uma façanha impressionante.

Prováveis escalações para Liverpool x Qarabag

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Jones, Endo, Gakpo, Mac Allister, Ngumoha, Ekitike;

Qarabag: Kochalski, Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev, Jankovic, Bicalho, Andrade, Montiel, Zoubir, Duran.

As fragilidades do Liverpool serão postas à prova

A temporada instável do Liverpool teve mais uma reviravolta no fim de semana ao serem derrotados pelo Bournemouth. O gol da vitória veio nos acréscimos. Seus planos de retenção na Premier League agora estão realmente encerrados.

No entanto, ainda têm esperança para sua campanha na Champions League. Um empate contra o Qarabag provavelmente será suficiente para que cheguem às oitavas de final.

Os Reds têm sua cota de lesões. Joe Gomez se juntou a Alexander Isak, Conor Bradley e Giovanni Leoni na lista de ausentes. Ibrahima Konate pode retornar, enquanto a disponibilidade de Federico Chiesa ainda é desconhecida.

Arne Slot deve rodar seu elenco em relação ao fim de semana, mas ainda devem ser fortes demais para os adversários.

Qurban Qurbanov está preparado para o desafio, no entanto. O azeri trocou 11 jogadores na liga antes da viagem a Anfield para garantir que sua equipe estivesse fresca.

Os Atlılar marcaram em seis dos seus sete jogos na Champions League até agora. Estamos apostando que eles causarão problemas para os inconsistentes Reds.

Palpite 1 para Liverpool x Qarabag: Liverpool vence sem sofrer gols: não, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Qarabag nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os visitantes darão algum trabalho

A única equipe na competição europeia desta temporada a impedir o Qarabag de marcar foi o Napoli – em Nápoles. Os Cavaleiros venceram Benfica, FC Copenhagen e Frankfurt.

Eles também conseguiram superar Chelsea, Ajax e Athletic Club ao longo do caminho. Mesmo na derrota, os homens de Qurbanov provaram ser difíceis.

Enquanto isso, a equipe de Slot teve problemas defensivos. Eles mantiveram apenas quatro jogos sem sofrer gols nos últimos 10.

Ver Barnsley, Burnley e Bournemouth marcarem contra os Merseysiders dará esperança ao Qarabag de um resultado. Camilo Duran tem quatro gols em sete jogos e estará ansioso para aumentar sua contagem na Inglaterra.

É difícil ver os visitantes saindo com uma vitória deste confronto, mas certamente podem causar algum impacto. Definitivamente, não parece um jogo onde o time da casa terá tudo a seu favor.

Palpite 2 para Liverpool x Qarabag: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.10 na Betano.

Apostamos em Gakpo para fazer gols em Anfield

Ao procurar um artilheiro no Liverpool agora, Hugo Ekitike é a escolha mais óbvia. Ele é o artilheiro deles em 2025/26 e está se provando como a melhor contratação do verão.

No entanto, sua forma até agora o torna menos atraente para apostas de valor.

Com o Qarabag visitando, estamos nos inclinando para o companheiro de ataque de Ekitike, Cody Gakpo. O jogador de 26 anos acumulou 11 gols e assistências até agora nesta temporada.

Ele também balançou as redes duas vezes na Champions League. Se ele começar em Anfield, é provável que cause impacto.

O holandês marcou contra o Marseille na semana passada, então os visitantes estarão atentos a ele. Slot não carece de opções de ataque, mas Gakpo é definitivamente uma das mais potentes.

Esperamos que ele cause muitos problemas para os homens de Baku.