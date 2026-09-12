Palpite Liverpool x Fulham - Premier League - 12/09/2026

O Fulham perdeu seus três primeiros jogos na Premier League sob o comando de Álvaro Arbeloa. Ele retorna ao seu antigo clube neste fim de semana em busca dos primeiros pontos.

Dicas de apostas para Liverpool x Fulham:

Mais de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.87 na Brazino777 ;

; Liverpool 6+ finalizações no alvo, com odds de 1.83 na Brazino777 ;

; Dominik Szoboszlai para marcar ou dar assistência, com odds de 2.00 na Brazino777.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 3x1 Fulham;

Liverpool 3x1 Fulham; Palpite de artilheiros: Liverpool – Isak, Szoboszlai, Barcola; Fulham – García.

O Liverpool recebe o Fulham em Anfield no sábado, no quarto jogo da campanha 2026/27 na Premier League. Os donos da casa chegam embalados por uma vitória na Champions League contra o Atlético de Madrid no meio de semana.

A equipe de Andoni Iraola encontrou o caminho das vitórias. Um triunfo tranquilo por 2 a 0 em Ipswich foi seguido por uma virada por 2 a 1 sobre o Atlético. Dominik Szoboszlai empatou antes de Alexis Mac Allister marcar cinco minutos após o intervalo.

Após a partida, Iraola confirmou que Cody Gakpo é dúvida após sofrer uma pancada. É um golpe considerável, já que o holandês tem quatro participações em gols em três jogos. Bradley Barcola foi substituído por câimbra, mas deve estar disponível. Hugo Ekitiké, Conor Bradley e Giovanni Leoni continuam fora.

Uma visita a Anfield deve parecer um desafio e tanto para um Fulham que dificilmente poderia estar em pior fase. Álvaro Arbeloa perdeu as três partidas na liga desde que substituiu Marco Silva no verão europeu.

Derrotas em casa para Chelsea e Crystal Palace ficaram entre uma derrota por 1 a 0 em Sunderland. O Fulham sofreu sete gols e está na lanterna sem pontuar. Arbeloa já sente a pressão dos torcedores, e o escrutínio da mídia também já aumenta. Tanto Tom Cairney quanto Luc de Fougerolles devem desfalcar a equipe na visita a Merseyside por lesão.

Escalações esperadas para Liverpool x Fulham

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Araújo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Muñoz, Wirtz, Ngumoha, Isak;

Escalação esperada do Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Iwobi, Charles, Bobb, King, Palacios, García.

Histórico indica muita movimentação no placar no sábado

Quatro dos últimos cinco confrontos entre essas equipes tiveram três ou mais gols. Ambas as equipes também marcaram em sete dos últimos oito jogos.

A visita mais recente a Craven Cottage terminou em 2 a 2. Arbeloa adotou um sistema arrojado que envolve pressão alta e linha defensiva alta. Essa estrutura deixa pouca cobertura defensiva e cria caos nas transições.

O Fulham sofreu sete gols em três jogos como resultado disso. A equipe ainda assim gerou 5,42 gols esperados (expectativa de gols) neste período. O Liverpool também sofreu gols em três de suas quatro partidas oficiais nesta temporada. No fim, esse parece ser o palpite de maior valor entre nosso trio de palpites para Liverpool x Fulham.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Fulham: Mais de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.87 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Fulham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Volume de finalizações não deve ser problema para os Reds

O Liverpool tem média de seis finalizações no alvo por jogo nesta temporada. Alexander Isak tem três gols em três jogos na liga. Cody Gakpo, Florian Wirtz e Dominik Szoboszlai vêm criando chances de forma constante atrás dele.

O Fulham sofreu sete gols em três partidas e não manteve o zero no placar em nenhuma delas. Sua linha agressiva convida a finalizações em vez de restringi-las. O Crystal Palace repetidamente encontrou espaços no contra-ataque no fim de semana passado. Até o próprio Crystal Palace conseguiu cinco finalizações no alvo em Craven Cottage.

O Liverpool deve exercer pressão constante e um alto volume de ataques em Anfield. Uma probabilidade implícita de 54,6% parece baixa para uma equipe com um ritmo ofensivo em ascensão.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Fulham: Liverpool 6+ finalizações no alvo, com odds de 1.83 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Szoboszlai deve estar bastante envolvido se Gakpo e Barcola não estiverem em condições

Szoboszlai marcou o gol de empate do Liverpool contra o Atlético de Madrid na noite de quarta-feira. Ele também converteu um pênalti nos acréscimos contra o Newcastle na rodada de abertura.

Isso o confirma como o cobrador designado por Iraola. Ele percorreu 33,3km nesta temporada, mais do que qualquer companheiro de equipe. Esse ritmo de trabalho permite que ele chegue atrasado na área e tenha chances de finalizar em rebotes e cruzamentos.

Ele cobrou a maioria dos escanteios do Liverpool no meio de semana, o que é outra via evidente para uma assistência. A defesa desorganizada do Fulham deve criar chances a partir de segundas jogadas. Uma probabilidade implícita de 50% é surpreendentemente baixa neste caso.

Dica de aposta 3 para Liverpool x Fulham: Dominik Szoboszlai para marcar ou dar assistência, com odds de 2.00 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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