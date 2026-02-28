Palpite Leeds x Manchester City - Premier League - 28/02/2026

Apostamos em mais uma vitória do City, que espera encurtar a distância para o Arsenal ao vencer em Elland Road.

Dicas de apostas para Leeds x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Leeds 1-2 Manchester City;

Palpite de artilheiros: Leeds - Dominic Calvert-Lewin; Manchester City - Erling Haaland, Antoine Semenyo.

Com apenas 11 partidas restantes, o Leeds United está se mantendo bem na Premier League. Eles perderam apenas duas das últimas 16 partidas em todas as competições e estão seis pontos à frente dos três últimos. Eles não ganharam muitos jogos, mas Daniel Farke os tornou uma equipe difícil de ser quebrada.

O Manchester City se recuperou após uma queda em janeiro. Eles venceram sete dos últimos oito jogos, marcando 18 gols no caminho. Os homens de Pep Guardiola estarão desesperados para tentar diminuir a diferença para o Arsenal neste fim de semana, se tiverem a chance.

Escalações esperadas para Leeds x Manchester City

Escalação esperada do Leeds: Darlow, Bogle, Struijk, Rodon, Justin, Gudmundsson, Gruev, Ampadu, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Aït-Nouri, Rodri, Silva, O’Reilly, Semenyo, Foden, Haaland.

A marcha do City continua

O Leeds United conquistou um ponto muito respeitável em seu último jogo, empatando 1-1 com o Aston Villa. Arsenal e Newcastle United são as únicas equipes a derrotá-los em 2026, e eles marcaram em todos, exceto dois jogos. No entanto, o time de Daniel Farke enfrentará um desafio difícil contra um time muito forte do Manchester City.

Noah Okafor ficará de fora após mancar na vitória sobre o Birmingham City, mas Gabriel Gudmundsson deve estar em forma. Os anfitriões estão em boa forma, com Daniel James também de volta ao grupo. Enquanto isso, o City ainda tem Josko Gvardiol e Mateo Kovacic fora, enquanto Jeremy Doku é dúvida.

Dada a qualidade e forte forma, os Cityzens entram na partida como grandes favoritos. Elland Road não é um lugar fácil de jogar, mas os visitantes devem ter o suficiente para fazer o trabalho. Estamos apostando em mais três pontos para Pep Guardiola e seus homens.

Dica de aposta 1 para Leeds x Manchester City: 1x2: Manchester City vence, com odds de 1.65 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Leeds x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Aguardamos gols em Elland Road

Há muitos motivos para esperar muita ação na área em Yorkshire neste fim de semana. Nenhuma equipe na Premier League viu ambas as equipes marcarem em uma porcentagem maior de seus jogos em casa (69%) do que o Leeds. Isso também ocorreu em mais da metade dos jogos fora do City em 2025/26.

Olhando para os jogos recentes, cinco dos últimos seis do Leeds tiveram gols de ambos os lados, e são quatro em seis para o City. A preocupação para os anfitriões, no entanto, é que eles não marcam mais de uma vez com muita frequência. Com os gigantes de Manchester em boa forma de marcar, eles devem simplesmente superar os homens de branco.

O time de Guardiola não tem sido exatamente impecável na defesa. Antecipamos pelo menos três gols no total, enquanto o City conquista mais uma vitória.

Dica de aposta 2 para Leeds x Manchester City: Ambas as equipes marcam: sim & total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Betano

Erling Haaland volta a Yorkshire

Ele pode ser uma estrela norueguesa, mas Erling Haaland nasceu em Leeds. Este fim de semana marca mais um retorno para o filho do ex-astro dos Whites, Alfie. Ele estará ansioso para impressionar. O jogador de 25 anos marcou apenas três gols em seus últimos 10 jogos de liga — uma seca de certa forma, pelos seus padrões notáveis.

Dadas as fragilidades defensivas do Leeds, ele terá chances de encontrar o único gol que precisa para atingir 30 em 2025/26. Ele não marcou em seus últimos dois encontros contra o antigo clube de seu pai, mas esperamos que ele encontre a rede neste fim de semana. Haaland é uma ameaça constante, e Farke está bem ciente de quão perigoso ele pode ser.