Palpite Leeds x Arsenal - Premier League - 31/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Arsenal se recupere da derrota do último fim de semana e consolide a liderança contra o Leeds.

Dicas de apostas para Leeds x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Leeds 1-2 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Leeds - Dominic Calvert-Lewin; Arsenal - Viktor Gyökeres, Bukayo Saka.

Nos últimos dois meses, vimos como o futebol pode mudar rapidamente. Em novembro do ano passado, o Leeds perdeu todos os quatro jogos do mês, ficando na 18ª posição da tabela, ameaçado pelo rebaixamento. Avançando para o final de janeiro, a situação melhorou.

O Leeds agora está seis pontos acima da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição nas últimas sete semanas de jogo. Os homens de Daniel Farke conseguiram alguns resultados inspiradores, garantindo uma vitória sobre o Chelsea e empates com o Manchester United, além de dois contra o Liverpool. Apesar de serem considerados azarões, o Leeds está confiante em obter um resultado positivo.

Os Whites conquistaram 73% de seus pontos na Premier League jogando em casa. O Elland Road promete estar elétrico ao receber o líder do campeonato, Arsenal, no sábado. Os Gunners chegam em uma fase um tanto instável.

Os comandados de Mikel Arteta garantiram confortavelmente o primeiro lugar na Champions League na quarta-feira, com uma vitória por 3-2 sobre o Kairat Almaty. No entanto, a derrota em casa no último fim de semana para o Man United parece ter estagnado seu ímpeto na Premier League.

Se os londrinos do norte quiserem encerrar a espera de duas décadas por um título da liga, precisam assumir o controle no Elland Road. Caso contrário, a equipe de Arteta poderá em breve se encontrar naquela familiar segunda posição.

Escalações esperadas para Leeds x Arsenal

Escalação esperada do Leeds: Darlow, Bornauw, Rodon, Struijk, Bogle, Stach, Ampadu, Gruev, Justin, Calvert-Lewin, Aaronson;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres.

O Leeds lutará com unhas e dentes em casa

O Leeds perdeu apenas duas partidas da Premier League no Elland Road nesta temporada. A equipe de Farke estabeleceu uma mentalidade quase de fortaleza em casa, estando invicta nos últimos cinco jogos da liga em seu território.

No entanto, sua forma geral é relativamente fraca. Eles venceram apenas um dos últimos seis jogos da liga, empatando quatro nessa sequência. O Arsenal estava em uma sequência invicta de 12 jogos antes de a equipe de Michael Carrick interrompê-la no Emirates Stadium.

Arteta provavelmente está frustrado com a exibição sem brilho de sua equipe, o que pode servir como motivação para uma resposta forte. Os Gunners não venceram nas três últimas partidas desta competição, o que não é a forma esperada de potenciais campeões.

O Leeds precisará estar no seu melhor, pois o Arsenal estará ansioso para se recuperar e manter sua vantagem de quatro pontos no topo. Os visitantes estão invictos nos últimos 15 confrontos diretos, tendo vencido 13 desses encontros. Além disso, os londrinos do norte venceram cada um dos últimos cinco confrontos com o Leeds.

Dica de aposta 1 para Leeds x Arsenal: 1x2: Arsenal, com odds de 1.54 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Leeds x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

As vulnerabilidades defensivas do Arsenal serão exploradas

Apesar de ser uma das marcas registradas da temporada, a defesa do Arsenal tem sido frequentemente vazada recentemente. Eles ainda ostentam a melhor defesa da liga, tendo concedido 17 gols em 23 jogos, quatro a menos que a próxima melhor defesa. No entanto, o Leeds estará motivado para explorar suas fraquezas.

Os Whites marcaram em cada um dos últimos nove jogos em casa, totalizando 19 gols em 11 jogos no Elland Road. A equipe de Farke sofreu 13 gols nessa sequência de jogos e manteve apenas um jogo sem sofrer gols nos últimos cinco confrontos. Além disso, sua taxa de jogos sem sofrer gols de 17% está abaixo da média da liga de 26%.

Em casa, o Leeds viu 73% de seus jogos resultarem em gols para ambas as equipes. Enquanto o Arsenal tem uma taxa de jogos sem sofrer gols de 48%, eles claramente estão em uma fase vulnerável na temporada. Os anfitriões provavelmente explorarão isso no sábado.

Dica de aposta 2 para Leeds x Arsenal: BTTS: sim, com odds de 2.01 na Betano.

Gyökeres assumirá o controle para o Arsenal

Viktor Gyökeres teve azar de não ter começado contra o Man United no último fim de semana. Ele havia acabado de marcar um belo gol contra o Inter de Milão na Champions League. No entanto, quando entrou em campo, ficou claro que ele representava uma ameaça real para a defesa do United.

O sueco usa sua força de maneira brilhante, dominando os defensores para abrir espaço para seus companheiros. Agora, com 23 jogos na temporada da Premier League, ele é capaz de ler as defesas de forma mais eficaz.

Os torcedores do Arsenal estão pedindo para Bukayo Saka e Leandro Trossard encontrarem-no no passe final, em vez de chutarem a gol. Se eles conseguirem entregar uma bola na área, Gyökeres estará lá para finalizar. Ele marcou em três minutos durante a semana, elevando sua contagem para três gols nas últimas cinco aparições.