Palpite Le Havre x PSG - Ligue 1 - 28/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o PSG mantenha sua supremacia e domine o time da casa para consolidar o primeiro lugar na Ligue 1.

Dicas de apostas para Le Havre x PSG:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Le Havre 1-3 PSG;

Palpite de artilheiros: Le Havre - Issa Soumaré; PSG - Bradley Barcola, Lee Kang-in, Désiré Doué.

O Le Havre compete na primeira divisão francesa há três anos, sem conseguir terminar acima do 15º lugar nesse período. Didier Digard está trabalhando para garantir uma posição final melhor nesta temporada, e a equipe está no caminho certo para alcançar isso. Os anfitriões entram nesta rodada na 13ª posição, com apenas 11 jogos restantes.

A equipe é notavelmente mais eficaz em casa, tendo conquistado 77% de seus pontos na Ligue 1 no Stade Océane. Além disso, marcaram 75% de seus gols diante de seus torcedores. Consequentemente, o Le Havre deve estar mais confiante ao se preparar para receber os atuais campeões, Paris Saint-Germain, neste fim de semana.

Embora uma vitória improvável em casa não os faça subir na tabela, proporcionará uma margem de segurança contra Nice e Paris FC, que estão logo abaixo deles. No entanto, os visitantes são adversários formidáveis, razão pela qual ocupam atualmente o primeiro lugar na divisão.

Os parisienses competiram no meio da semana contra o Mônaco nos playoffs da Champions League. Depois de virarem o jogo para vencer a primeira partida por 3-2, a confiança do PSG provavelmente está muito alta. No entanto, os campeões devem ter cuidado para não perder pontos, pois mantêm apenas uma vantagem de dois pontos sobre o Lens no topo da classificação.

Escalações esperadas para Le Havre x PSG

Escalação esperada do Le Havre: Diaw, Nego, Pembélé, Lloris, Zouaoui, Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye, Doucouré, Boufal, Soumaré;

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernández, Lee, Zaire-Emery, Fernández, Doué, Barcola, Ramos.

Desempenho inconsistente

Apesar de sua preferência por jogar em casa, o Le Havre perdeu pontos em sete de suas 12 partidas na Ligue 1. Com apenas cinco vitórias em casa nesta temporada, os anfitriões precisarão de uma atuação excepcional para garantir algo neste confronto. Eles registraram uma distribuição equilibrada de vitórias, derrotas e empates em seus últimos seis jogos.

Essa forma inconsistente é a razão pela qual permanecem na metade inferior da tabela da liga. Se há uma potencial fraqueza no lado parisiense, é sua forma fora de casa. As únicas derrotas do PSG na liga nesta temporada ocorreram fora de casa. No entanto, deve-se notar que venceram sete de suas 12 partidas fora (58%).

Os homens de Luis Enrique têm uma forma decente na liga, perdendo apenas uma de suas últimas nove partidas e vencendo oito delas. Os visitantes também têm um bom histórico contra o Le Havre, tendo vencido os últimos três confrontos diretos.

Os campeões permanecem invictos em suas últimas 10 partidas competitivas contra este adversário, registrando nove vitórias e um empate. A vitória mais recente do Le Havre neste confronto ocorreu em 1999. O PSG garantiu uma vitória por 4-1 em sua última visita a este local, um resultado provável neste fim de semana.

Dica de aposta 1 para Le Havre x PSG: Handicap -1: PSG vence, com odds de 1.72 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Le Havre x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de muitos gols

Embora os anfitriões provavelmente sofram outra derrota nesta partida, são mais do que capazes de marcar contra os visitantes. Eles marcaram 15 de seus 20 gols na Ligue 1 em casa nesta temporada, com uma média de 1,25 gols por jogo. Os anfitriões também marcaram no mínimo dois gols em cada um de seus últimos dois jogos em casa na liga.

Enquanto isso, o retorno ofensivo do PSG é o melhor da divisão, tendo marcado 52 gols em 23 partidas. Eles também são os mais prolíficos fora de casa, tendo marcado 22 gols em 12 jogos. Os visitantes encontraram a rede pelo menos uma vez em cada uma de suas últimas quatro partidas fora de casa na Ligue 1.

No entanto, também sofreram gols em seus últimos dois jogos fora, e ambas as equipes marcaram em 58% de seus jogos fora de casa na liga. Da mesma forma, 67% das partidas em casa do Le Havre tiveram gols de ambos os lados. Dados históricos também mostram que ambas as equipes marcaram em três dos últimos quatro confrontos diretos.

Dica de aposta 2 para Le Havre x PSG: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.83 na Betano

Na disputa por artilheiro da equipe

O Paris Saint-Germain conta com muitos artilheiros diferentes, com 17 jogadores que balançaram as redes na Ligue 1 nesta temporada. Ousmane Dembélé é atualmente o artilheiro conjunto do clube na liga com oito gols. No entanto, ele foi forçado a sair com uma lesão no playoff da Champions League na semana passada e está indisponível para este jogo.

Isso proporciona uma oportunidade para o outro artilheiro da equipe, que também marcou oito gols, assumir a liderança isolada. Bradley Barcola marcou no último fim de semana contra o Metz, o que significa que ele conseguiu duas participações em gols em seus últimos dois jogos. No entanto, esse total exclui quaisquer contribuições que ele possa fazer contra o Mônaco.

Barcola entrou como substituto aos 55 minutos do jogo de ida, marcando o terceiro gol em uma convincente vitória por 3-0. Além disso, ele marcou no confronto correspondente na temporada passada, quando o PSG venceu por 4-1 em Le Havre.