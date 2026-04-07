Palpite La Guaira x Fluminense-Libertadores- 07/04/2026

Confira os palpites La Guaira x Fluminense para o confronto em Caracas, nesta terça (7), às 19h, pela Libertadores.

Melhores palpites para La Guaira x Fluminense

Nossa análise: Momento das equipes

La Guaira e Fluminense se enfrentam em Caracas na estreia da Copa Libertadores, em um duelo que marca o início da caminhada das equipes na fase de grupos. O confronto coloca frente a frente um mandante em bom momento local e um visitante mais experiente em competições continentais.

O La Guaira vive boa fase na temporada, com seis vitórias e cinco empates em 11 jogos, ocupando a vice-liderança da liga venezuelana. A equipe costuma ser competitiva em casa, com intensidade e postura agressiva, tentando pressionar desde os primeiros minutos e dificultar o jogo do adversário.

O Fluminense faz temporada sólida, com 13 vitórias, três empates e três derrotas em 19 jogos. O time é vice-líder do Brasileirão e chega mais organizado, com maior qualidade técnica e experiência internacional. Mesmo fora de casa, tende a controlar melhor o ritmo e buscar o resultado.

Prováveis escalações de La Guaira x Fluminense

La Guaira: Varela, Ribeiro, Ódio, Gianoli, Gutierrez, Cáceres, Correa, Da Silva, Castellanos, Vargas, Flabian Lodono

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê, Hércules, Martinelli e Savarino (Ganso), Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy

Fluminense tem mais qualidade para estrear com vitória

O Fluminense chega como favorito para a estreia, principalmente pela maior qualidade técnica e experiência em competições continentais. A equipe costuma saber jogar esse tipo de partida, mesmo fora de casa, com controle emocional e boa leitura do jogo ao longo dos 90 minutos.

O La Guaira pode até tentar pressionar no início, impulsionado pela torcida e pelo bom momento local. Ainda assim, a tendência é de o Fluminense assumir o controle com o passar do tempo. Com mais organização e poder ofensivo, o Tricolor tem boas chances de sair com a vitória.

Palpite 1 para La Guaíra x Fluminense: Fluminense vence, com odds de 1.65 na bet365

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Jogo pode ser mais travado na estreia

A estreia na Libertadores costuma trazer um jogo mais estudado e com menor exposição das equipes. O Fluminense deve buscar controle da posse, mas sem acelerar excessivamente, priorizando segurança antes de se lançar ao ataque.

O La Guaira, por sua vez, tende a respeitar o adversário e adotar postura mais cautelosa em determinados momentos. Com menos espaços e forte disputa no meio-campo, o número de chances claras pode ser reduzido, favorecendo um placar mais enxuto.

Palpite 2 para La Guaíra x Fluminense: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.66 na bet365

Defesa tricolor pode fazer a diferença

O Fluminense tem mostrado boa organização defensiva ao longo da temporada. A equipe consegue controlar espaços e limitar as ações ofensivas dos adversários, principalmente em jogos mais estratégicos fora de casa.

O La Guaira tem qualidade, mas pode encontrar dificuldades para criar contra um sistema defensivo mais estruturado. Em um jogo controlado pelo Tricolor e com menor volume ofensivo do mandante, a tendência é de apenas um dos lados conseguir balançar as redes.