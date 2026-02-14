Palpite Itabirito x Atlético-MG - Campeonato Mineiro - 14/02/2026

Confira os palpite Itabirito x Atlético-MG para o confronto em Minas Gerais, neste sábado (14), às 19h, pelo Campeonato Mineiro.

Melhores palpites para Itabirito x Atlético-MG

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações distintas na tabela, mas igualmente pressionadas. O Itabirito já está eliminado, mesmo após a vitória por 2 a 0 sobre o Betim fora de casa. A equipe soma sete pontos e não tem mais chances matemáticas de avançar no Grupo C.

O Atlético-MG, por outro lado, ainda briga diretamente pela classificação no Grupo A, mas chega pressionado após empatar por 1 a 1 com o Athletic dentro de casa.

Mesmo sem chances de classificação, o Itabirito tende a atuar com mais liberdade, especialmente jogando diante de sua torcida. Sem a pressão por resultado, pode explorar transições rápidas e tentar aproveitar a instabilidade recente do adversário.

A vitória na última rodada dá confiança ao elenco, que deve tentar encerrar sua participação com boa impressão.

O Atlético-MG entra em campo com obrigação clara: vencer. A equipe tem a mesma pontuação da URT e depende do próprio resultado para não correr risco de eliminação, caso o Uberlândia pontue.

A necessidade de buscar o resultado deve fazer o Galo assumir o controle da partida desde o início, o que pode abrir espaços e transformar o jogo em um duelo mais movimentado.

Prováveis escalações de Itabirito x Atlético-MG

Itabirito: Vinícius Dias, Gleissinho, Wallace, Felipe Camargo e Bryan, Serginho, Ferreira, Pedro Rodrigues e Guilherme Givigi (Ruan), Romário e Luís Araújo;

Atlético-MG: Vinícius Dias, Gleissinho, Wallace, Felipe Camargo e Bryan;, Serginho, Ferreira, Pedro Rodrigues e Guilherme Givigi (Ruan), Romário e Luís Araújo.

Superioridade técnica pesa para o lado atleticano

O Atlético-MG possui elenco mais qualificado e maior capacidade de decisão, especialmente em jogos decisivos. A pressão pela classificação deve elevar o nível de concentração da equipe, que precisa transformar o volume ofensivo em eficiência para evitar novo tropeço.

O Itabirito já não disputa vaga, mas pode oferecer resistência pontual. Ainda assim, a diferença técnica e a urgência do Galo colocam o visitante como favorito para conquistar os três pontos.

Palpite 1 para Itabirito x Atlético-MG: Atlético vence

Veja odds para resultado da partida

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de jogo aberto pela necessidade do Galo

Com o Atlético-MG obrigado a vencer, a postura deve ser ofensiva desde os primeiros minutos. Isso naturalmente aumenta o número de finalizações e a exposição defensiva, abrindo espaço para um confronto com mais oportunidades claras de gol.

O Itabirito, jogando sem responsabilidade na tabela, pode explorar contra-ataques e contribuir para um placar mais movimentado, especialmente se o Galo acelerar o ritmo.

Palpite 2 para Itabirito x Atlético-MG: Mais de 2.5 gols no jogo

Espaços podem gerar oportunidades para os dois lados

A necessidade de vitória do Atlético-MG pode gerar um cenário de maior exposição defensiva. Em jogos onde há pressão por resultado, erros individuais e espaços entre linhas se tornam mais frequentes.

Mesmo inferior tecnicamente, o Itabirito mostrou eficiência na última rodada e pode aproveitar eventuais brechas. Se o Galo pressionar em bloco alto, a chance de ambos encontrarem o caminho do gol aumenta.