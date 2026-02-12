Confira os palpites Internacional x Palmeiras para o confronto no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (12), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Internacional x Palmeiras

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto reúne duas equipes que começaram o Brasileirão ainda em processo de afirmação. O Internacional somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas, após perder em casa para o Athletico-PR e empatar fora com o Flamengo.

Já o Palmeiras arrancou com empate diante do Atlético-MG e vitória contra o Vitória, mostrando maior consistência nesse início.

Como mandante, o Inter tende a assumir postura mais agressiva, principalmente após a vitória no Gauchão no fim de semana, que elevou a confiança do elenco.

O time precisa responder diante da torcida depois do tropeço na estreia no Beira-Rio, o que deve influenciar na intensidade desde os primeiros minutos.

O Palmeiras, por outro lado, chega mais equilibrado taticamente. Vem de vitória em clássico contra o Corinthians e demonstra maior solidez coletiva neste começo de temporada. Fora de casa, costuma competir bem e sabe administrar momentos de pressão.

O cenário aponta para um duelo equilibrado, mas com leve vantagem técnica e emocional para o Verdão.

Prováveis escalações de Internacional x Palmeiras

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Victor Gabriel (Félix Torres), Mercado e Bernabei, Ronaldo (Villagra), Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero, Borré;

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas, Allan e Maurício, Flaco López e Vitor Roque.

Momento mais sólido coloca o Palmeiras em vantagem

O Palmeiras chega mais estável para o confronto. Mesmo dividindo atenções entre Paulista e Brasileirão, a equipe mostrou maturidade no clássico contra o Corinthians e soma bons sinais na competição nacional.

Fora de casa, empatou com o Atlético-MG e demonstrou competitividade, algo essencial em jogos grandes.

O Internacional ainda busca equilíbrio no Brasileirão. Perdeu para o Athletico-PR no Beira-Rio e empatou com o Flamengo fora, oscilando dentro das partidas.

Diante de um adversário mais consistente defensivamente e mais ajustado coletivamente, o Verdão aparece em leve vantagem para conquistar os três pontos.

Palpite 1 para Internacional x Palmeiras: Palmeiras vence, com odds de 2.35 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Confronto tende a ser aberto e com espaços

Apesar do peso do duelo, o cenário aponta para um jogo dinâmico. O Inter, atuando em casa, dificilmente adotará postura excessivamente conservadora, especialmente após a vitória no Gauchão que elevou a confiança do elenco.

A necessidade de somar pontos pode acelerar o ritmo da partida.

O Palmeiras, por sua vez, é perigoso em transições rápidas e tem qualidade para aproveitar qualquer desorganização defensiva.

Com dois times técnicos e que costumam finalizar bastante, o confronto reúne elementos suficientes para ultrapassar a marca de dois gols.

Palpite 2 para Internacional x Palmeiras: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.95 na bet365

Força ofensiva dos dois lados pesa no clássico

Mesmo que o Palmeiras apresente solidez defensiva, o Internacional tende a criar oportunidades no Beira-Rio. A equipe costuma crescer diante da torcida e mostrou poder de reação ao longo do início de temporada, especialmente quando atua com linhas mais avançadas.

Do outro lado, o Verdão dificilmente passa em branco em jogos grandes. Com repertório ofensivo variado e boa movimentação no ataque, o time paulista tem recursos para balançar as redes mesmo fora de casa.

Em um duelo equilibrado, a chance de gols para ambos os lados se mostra consistente.