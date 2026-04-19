Palpite Internacional x Mirassol- Campeonato Brasileiro - 19/04/2026

Confira os palpites Internacional x Mirassol para o confronto em Porto Alegre, neste domingo (19), às 11h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Internacional e Mirassol se enfrentam no Beira-Rio em um duelo importante para o Colorado, que tenta se afastar da parte de baixo da tabela. O confronto coloca frente a frente um mandante pressionado, mas com maior qualidade, e um visitante que vive momento muito delicado na competição.

O Internacional vem de empate sem gols contra o Grêmio, em casa, em um clássico marcado por forte marcação e poucas oportunidades. Com 13 pontos em 11 jogos, o time ocupa a 14ª posição, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe ainda oscila, mas costuma ser mais competitiva atuando no Beira-Rio.

O Mirassol é o lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos em 10 jogos. São uma vitória, três empates e seis derrotas, além de mais um revés recente, por 2 a 1 para o Bahia. A equipe apresenta fragilidades defensivas e dificuldade para sustentar resultados, principalmente fora de casa.

Prováveis escalações de Internacional x Mirassol

Internacional: Sergio Rochet, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres, Alexandro Bernabei, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Johan Carbonero, Rafael Borré

Mirassol: Walter, Daniel Borges, Lucas Oliveira, João Victor, Victor Luís, Neto Moura, Lucas Mugni, Eduardo, Negueba, Nathan Fogaça, Antonio Galeano.

Internacional pode aproveitar fragilidade do adversário

O Internacional entra em campo com a necessidade de vencer para subir na tabela e aliviar a pressão. Jogando em casa, a equipe tende a assumir o controle do jogo, com maior posse de bola e presença ofensiva constante. Mesmo com oscilações, o nível técnico é superior ao do adversário.

O Mirassol vive momento muito complicado e apresenta dificuldades tanto defensivas quanto ofensivas. Fora de casa, a tendência é de uma equipe ainda mais vulnerável. Diante desse cenário, o Inter tem boas chances de confirmar o favoritismo e conquistar os três pontos.

Palpite 1 para Internacional x Mirassol: Internacional vence, com odds de 1.75 na bet365

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Jogo deve ter poucos gols e controle do mandante

O Internacional deve assumir o controle da partida, principalmente jogando no Beira-Rio contra o lanterna da competição. A equipe tende a ter mais posse, pressionar e limitar as ações ofensivas do adversário ao longo dos 90 minutos.

O Mirassol, vivendo fase muito ruim, apresenta dificuldades claras na criação e deve ter poucos momentos de ataque, ainda mais fora de casa. A tendência é de uma equipe mais recuada, tentando evitar um placar elástico.

Palpite 2 para Internacional x Mirassol: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.90 na bet365

Jogo pode ter placar controlado

Mesmo com a tendência de domínio do Internacional, a equipe não costuma transformar esse controle em goleadas. O time tem dificuldade para manter a intensidade ofensiva durante os 90 minutos, o que limita o número de gols.

O Mirassol deve adotar postura mais defensiva, tentando segurar o jogo e evitar um placar elástico. Com um cenário de controle do mandante e menor volume de chances claras, o jogo pode terminar com poucos gols.