Palpite Internacional x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 11/04/2026

Confira os palpites Internacional x Grêmio para o confronto em Porto Alegre, neste sábado (11), às 20h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Internacional e Grêmio se enfrentam em mais um clássico gaúcho, agora pelo Brasileirão, em um duelo que carrega forte componente emocional. O confronto acontece cerca de um mês após a final do Campeonato Gaúcho, vencida pelo Grêmio, o que aumenta ainda mais a tensão. O cenário aponta para um jogo equilibrado e disputado.

O Internacional ocupa a 13ª posição, com três vitórias, três empates e quatro derrotas em 10 jogos. Com um novo jeito de jogar, na última rodada, venceu o Corinthians fora de casa por 1 a 0, em atuação surpreendente, o que pode dar confiança para o clássico.

O Grêmio é o 11º colocado, com três vitórias, três empates e quatro derrotas. A equipe vem de empate sem gols contra o Remo, em casa, e ainda busca maior regularidade na competição. Sem vitórias há três jogos, Luis Castro começou a ser questionado internamente.

Prováveis escalações de Internacional x Grêmio

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (ou Juninho) e Bernabei (ou Matheus Bahia), Villagra, Bruno Henrique e Paulinho (ou Alan Patrick), Vitinho, Borré e Carbonero

Grêmio: Weverton, Pavon, Gustavo Martins, Viery, Pedro Gabriel, Nardoni, Zortéa e Monsalve, Amuzu, Enamorado e Carlos Vinicius

Clássico tende a ser equilibrado e decidido nos detalhes

O confronto reúne duas equipes com campanhas semelhantes e que ainda buscam estabilidade no Brasileirão. Em clássicos, o equilíbrio costuma ser ainda maior, com forte disputa no meio-campo e poucas oportunidades claras ao longo da partida.

O Internacional chega mais confiante após a vitória sobre o Corinthians, enquanto o Grêmio tem o peso positivo do título recente do Campeonato Gaúcho. Com fatores emocionais dos dois lados e pouca diferença técnica no momento, o empate surge como um resultado bastante possível.

Palpite 1 para Internacional x Grêmio: Empate, com odds de 3.60 na bet365

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Jogo pode ser mais travado e com poucos gols

Clássicos costumam ser mais estudados, com maior cautela das equipes. O Internacional deve tentar controlar o ritmo, enquanto o Grêmio tende a adotar postura equilibrada, evitando se expor.

Com forte marcação e menos espaços ao longo do jogo, o número de chances claras pode ser reduzido. Esse tipo de cenário favorece um placar mais enxuto, principalmente em partidas de alto nível emocional como esse.

Palpite 2 para Internacional x Grêmio: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.88 na bet365

Duas equipes podem encontrar o gol

Apesar do cenário de equilíbrio, as duas equipes têm qualidade ofensiva para criar oportunidades. O Internacional mostrou eficiência recente, enquanto o Grêmio também consegue produzir, mesmo em jogos mais travados.

Em um clássico com momentos de maior intensidade e possíveis erros defensivos, as chances podem surgir para ambos os lados. Com isso, a tendência é de que as duas equipes consigam balançar as redes. Em um jogo de seis pontos, nenhum dos lados do Rio Grande do Sul vai querer ficar com a derrota.