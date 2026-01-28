Palpite Internacional x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 28/01/2026

Confira os palpites Internacional x Athletico para o confronto em Belo Horizonte, nesta quarta (28), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Internacional x Athletico-PR

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Internacional x Athletico

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo entre Internacional e Athletico-PR coloca frente a frente duas equipes que chegam embaladas por vitórias expressivas no fim de semana, mas em momentos distintos da temporada. No Beira-Rio, o Internacional tenta transformar o excelente desempenho recente em mais um resultado positivo, enquanto o Athletico-PR busca consistência fora de casa após oscilações no início do ano.

O Internacional vive um momento de clara ascensão. A vitória por 4 a 2 no Gre-Nal, além do peso emocional, mostrou um time mais agressivo, com bom volume ofensivo e capacidade de acelerar o jogo quando encontra espaços. Em cinco partidas na temporada, são quatro vitórias e apenas uma derrota, números que refletem uma equipe confiante, bem organizada e com peças ofensivas em bom momento. Jogando no Beira-Rio, o Inter costuma assumir o controle territorial, pressionando alto e obrigando o adversário a jogar em bloco mais baixo.

O Athletico-PR também chega motivado, após a goleada por 4 a 1 sobre o Galo Maringá e a classificação às quartas do Campeonato Paranaense. No entanto, o desempenho do Furacão ainda apresenta oscilações. Em seis jogos na temporada, são três vitórias, um empate e duas derrotas, com rendimento inferior quando atua fora de casa. A equipe costuma apostar em transições rápidas e intensidade, mas pode sofrer quando é obrigada a se defender por longos períodos, especialmente contra times que controlam a posse.

Prováveis escalações de Internacional x Athletico-PR

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Félix Torres (Victor Gabriel), Mercado e Bernabei, Ronaldo (Villagra), Paulinho, Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré

Athletico: Santos, Benavídez, Aguirre, Dias e Derik; Jadson, Felipinho e Zapelli, Mendonza, Julimar e Renan Peixoto

Melhores palpites para Internacional x Athletico-PR

Fator Beira-Rio e momento ofensivo favorecem o Colorado

A combinação entre mando de campo e confiança elevada coloca o Internacional em posição favorável para buscar mais uma vitória. Após o desempenho dominante no Gre-Nal, o time mostrou capacidade de impor ritmo desde os minutos iniciais, algo que costuma ser decisivo no Beira-Rio. Além disso, o Athletico-PR, mesmo vindo de goleada, ainda demonstra dificuldades quando enfrenta adversários que mantêm pressão constante e ocupam o campo ofensivo.

O Inter deve assumir o controle do jogo, empurrando o Furacão para trás e criando situações principalmente pelos lados do campo. Com maior volume ofensivo e melhor momento coletivo, o cenário favorece o mandante.

Palpite 1 para Internacional x Athletico-PR: Internacional vence, com odds de 1.87 na Betano

Jogo concentrado no meio-campo reduz volume de escanteios

Apesar da expectativa de domínio do Internacional, a tendência é de um jogo menos aberto do que o placar do Gre-Nal pode sugerir. O Athletico-PR costuma fechar bem os espaços e priorizar linhas compactas fora de casa, o que reduz o número de cruzamentos e jogadas de fundo. Além disso, o Inter tem mostrado eficiência maior por infiltrações e passes verticais, não dependendo tanto de bolas alçadas na área.

Esse tipo de confronto, com posse mais trabalhada e menos ataques diretos, costuma gerar um número mais baixo de escanteios, especialmente se o jogo se mantiver equilibrado por boa parte do tempo.

Palpite 2 para Internacional x Athletico-PR: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.93 na Betano

Borré vive bom momento e é ameaça constante na área

Um dos destaques recentes do Internacional é Rafael Borré, que voltou a marcar no clássico contra o Grêmio e mostrou presença constante dentro da área. O atacante tem sido peça fundamental na movimentação ofensiva do time, atacando bem os espaços entre zagueiros e aproveitando cruzamentos rasteiros e passes em profundidade.

Diante de um Athletico-PR que pode ser pressionado durante boa parte do jogo, Borré tende a receber oportunidades claras, especialmente se o Inter conseguir manter volume ofensivo e empurrar o adversário para o campo defensivo. O bom momento individual reforça o valor do mercado.