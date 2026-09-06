Palpite Internacional x Santos - Campeonato Brasileiro - 06/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Internacional x Santos, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 16h.

Melhores palpites para Internacional x Santos

Mais de 5.5 escanteios do Internacional, com odds de 1.82 na Brazino777

Acima de 3.5 cartões amarelos, com odds de 1.33 na Brazino777

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.81 na Brazino777.

Internacional não perde para o Santos desde 2020.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momento das equipes

Em 17º lugar, o Internacional convive mais uma vez com a zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Colorado foi até Salvador e acabou superado por 3 x 2 pelo Bahia, apesar do bom jogo de Alan Patrick (um gol e uma assistência).

Pressionado depois de ser eliminado da Copa do Brasil com uma derrota por 3 x 1 no Gre-Nal, o Inter recebe o Santos no Beira-Rio e aposta no retrospecto amplamente favorável. A última derrota do Colorado contra o Peixe aconteceu em novembro de 2020. De lá para cá, os gaúchos venceram duas e empataram outras duas como mandantes.

Assim como o Inter, o Santos também caiu na Copa do Brasil — eliminado pelo Palmeiras na Vila — e, além do resultado negativo, confirmou a lesão de Neymar. O camisa 10 teve problema constatado na coxa direita e deixou o clássico com o Palmeiras ainda no intervalo.

Com quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, o Peixe aposta em uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro depois de ter derrotado o Corinthians, em Itaquera, na 25ª rodada.

Prováveis escalações de Internacional x Santos

Internacional: Matheus Cunha, Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia, Villagra, Paulinho e Alan Patrick, Carbonero e Sanabria

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Arthur, Luan Peres e Escobar, Arão, Oliva, Bontempo e Rollheiser, Gabigol e Rony

Inter deve tomar a iniciativa

Os dois times estão ameaçados pelo Z4, mas aparecer entre os quatro últimos e atuar dentro de casa praticamente obriga o Internacional a tomar a iniciativa. O panorama aponta para um Colorado apostando na transição rápida e, claro, na qualidade de Alan Patrick.

Nesse sentido, a tendência é de uma quantidade interessante de escanteios para o Inter, com média de 6.3 no Campeonato Brasileiro, e que cobrou sete durante o empate sem gols com o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A média de escanteios batidos pelo Internacional nos últimos três confrontos com o Santos é de cinco tiros de canto. Foram oito escanteios cobrados na vitória por 2 x 1 do Colorado contra o Peixe, ainda no primeiro turno do Brasileirão.

Palpite 1 Internacional x Santos: Mais de 5.5 escanteios do Inter, com odds de 1.82 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Jogo pegado

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A pressão é grande de ambos os lados, mas o desempenho ruim do Internacional no Gre-Nal aumenta o nível de crise envolvendo uma equipe praticamente sem resposta para sair deste momento ruim.

Segundo dados do SofaScore, o Internacional recebe cerca de 2.2 cartões amarelos por partida no Campeonato Brasileiro. A equipe colorada comete cerca de 15.6 faltas por jogo na Série A. Dois jogadores colorados foram amarelados contra o Grêmio na Copa do Brasil, Alan Patrick e Thiago Maia.

Já o Santos possui média de cartões amarelos um pouco mais elevada, 2.8. No empate sem gols que resultou na eliminação da Copa do Brasil frente ao Palmeiras, o Peixe recebeu três amarelos, Escobar, Gabigol e Rafael Gonzaga.

Palpite 2 Internacional x Santos: Mais de 3.5 cartões amarelos, com odds de 1.33 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Clima tenso no Beira-Rio

O agravamento da crise pós-Gre-Nal deve fazer a bola queimar ainda mais nos pés dos jogadores do Internacional, que agora soma sete partidas sem vitória, com três derrotas e quatro empates desde que bateu o Corinthians na ida das oitavas da Copa do Brasil.

A produção ofensiva do Colorado no período foi de cinco gols, resultando em uma média baixa de 0.71 gols por partida. O Santos, que não terá Neymar e vê Gabigol longe de seus grandes momentos, marcou sete gols nos sete jogos mais recentes, apesar de ter passado em branco em três partidas.

As dificuldades técnicas vividas pelas duas equipes podem puxar a média total de gols para baixo neste Internacional x Santos, que promete doses elevadas de tensão, principalmente do lado Colorado.

Palpite 3 Internacional x Santos: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.81 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.