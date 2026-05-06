Confira os palpites Independiente Rivadavia x Fluminense para o confronto em Mendoza, nesta quarta-feira (6), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Independiente Rivadavia x Fluminense

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Nossa análise: Momento das equipes

Independiente Rivadavia e Fluminense se enfrentam pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores em um confronto que pode encaminhar a classificação de um lado e complicar de vez para o outro.

O time argentino vive grande fase e lidera com folga, enquanto o Tricolor chega pressionado e sem margem para erro.

O cenário aponta para um jogo intenso, com forte peso emocional.

O Independiente Rivadavia é a grande surpresa do grupo. Com três vitórias em três jogos, lidera com autoridade e vem de goleada por 4 a 1 sobre o Deportivo La Guaira.

Na temporada, os números impressionam: 14 vitórias, três empates e apenas duas derrotas em 19 partidas. Jogando em casa, a equipe tende a manter intensidade alta.

O Fluminense vive situação oposta. Lanterna do grupo, soma apenas um ponto em três jogos e precisa vencer para seguir vivo. A derrota para o Bolívar expôs dificuldades fora de casa, principalmente em jogos de maior exigência física.

Mesmo com bons números na temporada, o momento na Libertadores é de pressão total.

Prováveis escalações de Independiente Rivadavia x Fluminense

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez, José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Sebastián Villa, Álex Arce;

Fluminense: Fábio, Guga, Juan Freytes, Ignácio, Renê, Facundo Bernal, Jefferson Savarino, Hércules, Agustín Canobbio, Rodrigo Castillo, Kevin Serna.

Momento e confiança favorecem o mandante

O Independiente Rivadavia chega com confiança elevada e um modelo de jogo funcionando, o que pesa muito em confrontos desse tipo.

A equipe tem sido eficiente ofensivamente e consegue controlar bem os momentos das partidas.

O Fluminense precisa se lançar mais ao ataque pela necessidade do resultado, o que pode gerar espaços ao longo do jogo.

Em um cenário onde o mandante está mais organizado e confiante, a vitória do time argentino aparece como opção de valor.

Palpite 1 para Independiente Rivadavia x Fluminense: Independiente Rivadavia vence, com odds de 2.67 na Betano

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Jogo tende a ser mais controlado em momentos-chave

Apesar do contexto de pressão, o jogo pode ter momentos de maior cautela, principalmente se o placar demorar a ser aberto.

O Independiente não precisa se expor, enquanto o Fluminense pode tentar equilibrar antes de se lançar totalmente.

Com menos espaços em determinados períodos e maior controle do ritmo, o confronto tende a não ter um número elevado de gols, sendo decidido em detalhes.

Palpite 2 para Independiente Rivadavia x Fluminense: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.67 na Betano

Sistema defensivo pode limitar ações do visitante

O Independiente tem mostrado consistência defensiva ao longo da competição, conseguindo reduzir bem as chances dos adversários.

Jogando em casa, essa solidez tende a se manter.

O Fluminense, que já encontrou dificuldades ofensivas em jogos fora na Libertadores, pode ter problemas para criar com frequência.

Com um jogo mais controlado e poucas brechas, a tendência é de apenas um lado conseguindo marcar.