Palpite Independiente Medellín x Vasco

Veja os palpites para a partida entre Independiente Medellín x Vasco, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (22), às 19h.

Palpites para Independiente Medellín x Vasco

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Nossa análise: Momentos das equipes

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Disputando um dos grupos mais fortes da Libertadores, o Independiente Medellín acabou eliminado, mas garantiu o seu lugar na Sul-Americana com a terceira colocação na chave.

A última partida da equipe de Medellín foi uma vitória por 2-1 diante do Cúcuta na Copa da Colômbia ainda no início de junho, sem jogar uma partida oficial há um mês e meio.

Pedro Emanuel deixou claro quando assumiu o Vasco que a prioridade é sair da zona de rebaixamento, então será interessante acompanhar como o treinador português lidará com a participação na Sul-Americana, especialmente após estrear com derrota no Brasileirão diante do Vitória fora de casa.

Prováveis escalações de Independiente Medellín e Vasco

Independiente Medellín: Ichazo, Mena, Palacios, Valera, Fabra, Perlaza, Serna, Moreno, González, Cataño e Medina;

Vasco: L. Jardim, P. Henrique, L. Freitas, R. Renan, L. Piton, T. Mendes, D. Neves, Hinestroza, Rojas, David e C. Spinelli.

Favoritismo para a equipe mandante

Mesmo se o Vasco estivesse priorizando a Sul-Americana, a sua perspectiva fora de casa diante do Independiente Medellín não seria das melhores — afinal de contas, o único resultado positivo que a equipe carioca conquistou fora de casa nesta competição veio em um jogo que terminou com um homem a mais, marcando os dois gols na vitória contra o Audax Italiano já quando tinha uma vantagem numérica.

Por sua vez, o Independiente Medellín até poderia ter tido resultados melhores quando atuou em casa na Libertadores, mas não deixou de dificultar a vida de oponentes em temporadas superiores às do Vasco da Gama, incluindo um empate contra o qualificado time do Estudiantes, por exemplo, lá no início.

Palpite 1 Independiente Medellín x Vasco: Vitória do Independiente Medellín, com odds de 2.42 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Dificuldades ofensivas para a equipe carioca

Melhorar a produção ofensiva do Vasco da Gama não será um processo instantâneo para o treinador português Pedro Emanuel, como ficou claro na derrota para o Vitória no jogo de sua estreia, com o Vasco passando em branco pela terceira aparição consecutiva no Campeonato Brasileiro.

Contratado como uma potencial solução para os problemas ofensivos da equipe, o atacante Cláudio Spinelli, titular na derrota contra o Vitória, ainda não mostrou ao que veio no Cruzmaltino, marcando apenas dois gols em 18 aparições.

Enquanto em anos anteriores, o Vasco teve em Pablo Vegetti a figura de um goleador confiável mesmo nos seus piores momentos, não há uma opção neste elenco atual que repita aquele nível de confiabilidade.

Palpite 2 Independiente Medellín x Vasco: Vasco ter menos de 1 gol, com odds de 1.79 na BetBoom.

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Equipe colombiana tomará a iniciativa

Não seria nenhum absurdo projetar o Vasco da Gama adotando uma postura até mais conservadora do que a que apresentou diante do Vitória pelo que um potencial empate representaria nestes dois jogos.

Diante do Independiente Medellín, o objetivo do Gigante da Colina é trazer a decisão para o seu estádio, enquanto a equipe colombiana buscará resolver o confronto nos primeiros 90 minutos.

Diante do Vitória, o Vasco da Gama só teve dois escanteios a seu favor e não há por que projetar um número muito alto para esse jogo eliminatório pelo que deve ser o roteiro da partida. Naturalmente, uma equipe que vem da Copa Libertadores tem poder de fogo suficiente para dominar as ações diante do seu torcedor.

Palpite 3 Independiente Medellín x Vasco: Independiente Medellín ter mais escanteios, com odds de 1.93 na BetBoom.

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