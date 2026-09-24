Palpite Holanda x Alemanha - Liga das Nações - 24/09/2026

Nosso especialista traz os palpites para a abertura da Liga das Nações. Holanda e Alemanha vivem fases de transição, o que pode levar a uma divisão de pontos.

Dicas de apostas para Holanda x Alemanha:

Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.53 na Betboom ;

; Primeiro time a marcar: Holanda, com odds de 1.84 na Betboom ;

; 1X2: empate, com odds de 3.50 naBetboom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Holanda 2x2 Alemanha;

Holanda 2x2 Alemanha; Palpite de artilheiros: Holanda – Donyell Malen, Brian Brobbey; Alemanha – Kai Havertz, Jamal Musiala.

Duas seleções que decepcionaram muito na Copa do Mundo se enfrentam na abertura da Liga das Nações nesta semana. Ambas as nações também têm novos técnicos, o que deve tornar este confronto mais interessante para os neutros. A Holanda se separou de Ronald Koeman após uma campanha fracassada na Copa do Mundo, que terminou em derrota para o Marrocos nas oitavas de final.

O ex-meio-campista e técnico do Barcelona, Xavi, foi contratado com o objetivo de liderar a equipe na Eurocopa de 2028, no Reino Unido e na Irlanda. Este confronto será a sua estreia, e ele terá quatro jogos nesta data Fifa para avaliar seu elenco com calma. A Alemanha viveu uma história parecida, já que Julian Nagelsmann deixou o cargo após uma Copa do Mundo ruim.

A Mannschaft também foi eliminada nas oitavas de final, perdendo nos pênaltis. Jürgen Klopp foi então nomeado o novo técnico, encerrando seu período afastado dos gramados. O ex-treinador do Liverpool convocou 44 jogadores para esta data Fifa, com o objetivo de estabelecer seu núcleo mais forte para o futuro.

Esta longa janela de jogos internacionais vai realmente testar essas seleções, especialmente porque disputam a Liga das Nações A. Nenhuma das duas quer começar a competição em desvantagem, apesar de haver bastante oportunidade para reagir durante esta data Fifa.

Escalações esperadas para Holanda x Alemanha

Escalação esperada da Holanda: Verbruggen, van Hecke, van Dijk, Aké, Dumfries, Gravenberch, De Jong, van de Ven, Summerville, Gakpo, Brobbey;

Escalação esperada da Alemanha: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Bisseck, Brown, Nmecha, Stach, Gnabry, Musiala, Schade, Havertz.

Experimentos igualam os gols

Com os dois técnicos dispostos a testar diferentes versões de sua melhor escalação, é provável que haja certa incerteza, especialmente na defesa. Um exemplo, no caso da Alemanha, é a ausência de Antonio Rüdiger no miolo da zaga. Os visitantes também enfrentam uma equipe que não deixou de marcar em nenhum de seus últimos cinco jogos.

A Holanda marcou 11 gols em suas quatro partidas da Copa do Mundo dentro do tempo regulamentar, uma média de 2,75 gols a cada 90 minutos. No entanto, também sofreu cinco gols nesses quatro jogos, o que mostra que os donos da casa também foram vulneráveis na defesa. Os alemães foram igualmente eficientes no ataque em seus quatro jogos mais recentes, todos disputados na Copa do Mundo.

A Mannschaft também marcou 11 gols em suas quatro partidas, e não deixa de balançar as redes há 13 jogos consecutivos. Este confronto costuma ser bastante movimentado em gols, já que seis dos últimos oito encontros terminaram com mais de dois gols marcados. Sendo esta a primeira partida da competição, a expectativa é de que a contagem de gols supere a linha dos dois gols.

Dica de aposta 1 para Holanda x Alemanha: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.53 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Holanda x Alemanha nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Torcida em casa deve fazer a diferença

O Orange Army deve criar uma atmosfera impressionante na Johan Cruijff Arena. Um mar de laranja é esperado para tomar conta do estádio de Amsterdã na noite do jogo. Com um novo técnico no comando, o clima deve ser elétrico.

A equipe da casa pode usar isso como combustível para incomodar os visitantes. A Holanda marcou o primeiro gol em dois dos últimos três confrontos diretos. Ainda não se sabe se Xavi vai optar por Brian Brobbey ou Donyell Malen para liderar o ataque, mas ambos estão em boa fase.

Brobbey vem de um hat-trick marcado pelo Sunderland contra o Manchester City. Já Malen marcou seis gols em cinco jogos pela Roma na Série A. Qualquer um dos dois deve dar aos donos da casa uma vantagem inicial nesta partida. Na última vez que essas seleções se enfrentaram neste estádio, a Holanda marcou dois minutos após o apito inicial.

Dica de aposta 2 para Holanda x Alemanha: Primeiro time a marcar: Holanda, com odds de 1.84 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

O novo fator X

Dois novos técnicos, com táticas e esquemas diferentes, vão exigir tempo para que os jogadores se acostumem. Esta partida de abertura pode chegar cedo demais para que qualquer uma das equipes mostre seu melhor futebol, mas ambas devem estar bastante motivadas para buscar a vitória. Observando os números recentes, não há muita diferença entre elas.

Os donos da casa estão tecnicamente invictos em suas últimas 16 partidas competitivas, uma sequência que remonta a outubro de 2024. Ainda assim, a Alemanha foi a última seleção a vencer a Holanda, justamente no encontro mais recente entre as equipes. Embora isso sugira que a Alemanha deveria entrar como favorita, os alemães também tiveram suas próprias oscilações para lidar.

A Mannschaft perdeu para o Equador em seu último jogo de grupo na Copa do Mundo. A equipe agora está sem vencer em seus dois jogos mais recentes. Antes disso, havia embalado uma sequência de sete vitórias consecutivas, mas Jürgen Klopp é o novo fator X desta vez. Se o novo comandante conseguir extrair rapidamente o melhor de seu elenco, tudo é possível em Amsterdã na quinta-feira.

Vale destacar que os dois últimos confrontos neste estádio terminaram em igualdade. Isso torna três dos últimos cinco encontros nesta arena empates. Por isso, a expectativa é de outro empate entre dois gigantes europeus.

Dica de aposta 3 para Holanda x Alemanha: 1X2: empate, com odds de 3.50 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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