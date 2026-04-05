Palpite Grêmio x Remo- Campeonato Brasileiro - 05/04/2026

Confira os palpites Grêmio x Remo para o confronto em Porto Alegre, neste domingo (5), às 20h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Grêmio e Remo se enfrentam na Arena do Grêmio em um duelo com objetivos bem distintos no Brasileirão. O Imortal tenta se aproximar da parte de cima da tabela, enquanto o time paraense luta para sair da zona de rebaixamento. O cenário aponta para um confronto em que o mandante deve assumir o controle, principalmente pelo momento e pelo fator casa.

O Grêmio ocupa a 8ª posição, com 11 pontos em oito jogos. São três vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe oscila, mas apresenta desempenho mais sólido quando atua na Arena, onde consegue impor ritmo, pressionar e criar mais oportunidades ao longo das partidas.

O Remo é o 19º colocado, com seis pontos em oito partidas. São uma vitória, três empates e quatro derrotas. O time ainda sente a diferença técnica da Série A e encontra dificuldades, principalmente fora de casa, onde tende a sofrer mais defensivamente e criar menos ofensivamente.

Prováveis escalações de Grêmio x Remo

Grêmio: Weverton; Pavón (improvisado), Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista, Leo Pérez, Arthur e Monsalve (ou Nardoni), Amuzu, Carlos Vinícius e Enamorado

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Zé Ricardo, Patrick, Yago Pikachu e Vitor Bueno, Gabriel Taliari e Alef Manga

Grêmio tem cenário ideal para confirmar vitória

O Grêmio chega com favoritismo claro, principalmente pelo fator casa. A equipe costuma crescer na Arena, onde tem mais controle do jogo e consegue pressionar os adversários. Esse tipo de postura tende a dificultar a reação do visitante ao longo da partida.

O Remo ainda sofre com a diferença técnica e, fora de casa, tende a ter mais dificuldades para competir. A equipe pode até tentar se defender, mas deve sofrer com a pressão. Com mais qualidade e maior volume ofensivo, o Grêmio tem boas chances de conquistar a vitória.

Palpite 1 para Grêmio x Remo: Grêmio vence, com odds de 1.42 na bet365

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Carlos Vinicius pode aproveitar o domínio ofensivo

O Grêmio deve ter presença constante no ataque, principalmente jogando diante da sua torcida. A equipe tende a criar volume ofensivo e gerar oportunidades ao longo da partida, principalmente dentro da área adversária.

Carlos Vinicius aparece como principal referência ofensiva nesse cenário. Ele costuma participar das finalizações e se posiciona bem para aproveitar cruzamentos e bolas sobras. Com maior número de chances sendo criadas, a probabilidade de marcar aumenta consideravelmente.

Palpite 2 para Grêmio x Remo: Carlos Vinicius marca a qualquer momento, com odds de 2.10 na bet365

Defesa gremista pode limitar o Remo

O Grêmio deve controlar o jogo e também buscar equilíbrio defensivo. A equipe tende a conceder poucas oportunidades, principalmente contra adversários com menor poder ofensivo.

O Remo tem dificuldades na criação, especialmente fora de casa. A equipe cria pouco e depende de erros do adversário para chegar ao gol. Em um cenário de domínio do Grêmio e poucas chances cedidas, a tendência é de apenas um lado marcar.