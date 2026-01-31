Palpite Grêmio x Juventude- Campeonato Gaúcho - 31/01/2026

Confira os palpites Grêmio x Juventude para o confronto em Porto Alegre, neste sábado (31), às 16h30, pelo Campeonato Gaúcho.

Melhores palpites para Grêmio x Juventude

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Grêmio x Juventude

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Grêmio e Juventude se enfrentam em um clássico regional que ganha peso pelo momento recente das equipes no Campeonato Gaúcho. O Grêmio lidera o Grupo B, com nove pontos em cinco jogos, mas chega após duas derrotas consecutivas fora de casa. Primeiro, perdeu para o Internacional pelo estadual.

Depois, foi superado pelo Fluminense no meio de semana, pelo Brasileirão, o que aumentou a cobrança por uma resposta imediata diante do seu torcedor.

Mesmo com os tropeços recentes, o Grêmio segue competitivo no Gauchão. A equipe apresenta maior qualidade técnica e costuma impor ritmo quando atua em casa. O desafio será recuperar a confiança defensiva e evitar erros de concentração, algo que pesou nas últimas partidas longe da Arena.

O Juventude vive um momento positivo. O time ocupa a segunda posição do Grupo A, com 11 pontos em cinco jogos, e vem embalado por duas vitórias seguidas. Bateu o Caxias por 1 a 0 no clássico e depois goleou o Moonson por 3 a 0. A equipe tem mostrado organização, intensidade e boa leitura de jogo, especialmente sem a bola.

Prováveis escalações de Grêmio x Juventude

Grêmio: Weverton, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon, Arthur, Dodi, Edenílson, Tetê, Amuzu e Carlos Vinicius

Juventude: Jandrei, Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo, Raí Ramos, Iba Ly, Lucas Mineiro, Mandaca e Patryck Lanza, Taliari e Alisson Safira

Grêmio usa a Arena para buscar retomada

Após duas derrotas consecutivas, o Grêmio entra em campo com obrigação de resposta. Jogando em casa, o time tende a assumir o controle da partida desde os primeiros minutos, tentando impor intensidade e presença ofensiva. A Arena costuma ser um fator decisivo, especialmente em jogos regionais.

O Juventude chega confiante, mas pode encontrar dificuldades para sustentar o ritmo longe de casa. Diante de um Grêmio mais agressivo e pressionado por resultado, o cenário favorece o Imortal na disputa pelos três pontos.

Palpite 1 para Grêmio x Juventude: Grêmio vence, com odds de 1.90 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Juventude nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico regional indica jogo mais controlado disciplinarmente

Apesar de ser um clássico, o confronto não indica excesso de violência ou entradas desnecessárias. O Grêmio costuma ter postura mais controlada quando atua como favorito, evitando faltas em excesso. Já o Juventude prioriza organização defensiva e jogo posicional, sem recorrer a disputas exageradas.

Com as duas equipes focadas no resultado e na leitura tática, a tendência é de um jogo firme, mas com poucas intervenções disciplinares ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Grêmio x Juventude: Menos de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.50 na bet365

Sistema defensivo do Grêmio pode prevalecer

Mesmo com os tropeços recentes, o Grêmio tem mostrado solidez defensiva quando atua em casa. O Juventude vive bom momento ofensivo, mas costuma criar menos chances fora de seus domínios. Em um jogo de maior cautela, a tendência é de poucas oportunidades claras.

Se o Grêmio conseguir controlar o meio-campo e reduzir transições rápidas, o Juventude pode ter dificuldades para balançar as redes. O cenário favorece um placar em que apenas um dos lados marque, algo bastante comum em jogos entre as duas equipes.