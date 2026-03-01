Confira os palpites Grêmio x Internacional para o confronto em Porto Alegre, neste domingo (01), às 18h, pelo Campeonato Gaúcho.

Melhores palpites para Grêmio x Internacional

Nossa análise: Momento das equipes

A final do Campeonato Gaúcho começa com dois caminhos bem diferentes até aqui. O Grêmio precisou de drama para avançar, eliminando o Juventude nos pênaltis após dois empates por 1 a 1.

O Internacional, por outro lado, atropelou o Ypiranga com duas vitórias convincentes, por 3 a 0 e 4 a 0. Essa diferença de trajetória influencia diretamente a confiança e o momento das equipes para o clássico.

Como mandante, o Grêmio deve tratar o jogo de ida como oportunidade estratégica. A equipe de Luís Castro ainda oscila na temporada — são cinco vitórias, três empates e quatro derrotas em 12 partidas — e tende a adotar postura mais cautelosa, evitando se expor excessivamente logo no primeiro confronto da decisão.

Em finais de dois jogos, o erro costuma pesar mais do que a ousadia.

O Internacional chega com números mais sólidos sob o comando de Paulo Pezzolano: oito vitórias, um empate e três derrotas em 12 jogos. O desempenho recente foi dominante, mas fora de casa e em um clássico decisivo, a tendência é de abordagem mais controlada.

O Colorado não precisa acelerar o jogo desde o início e pode aceitar um duelo mais estudado.

Prováveis escalações de Grêmio x Internacional

Grêmio: Weverton, João Pedro (Marcos Rocha), Balbuena (Gustavo Martins), Viery e Marlon, Noriega, Dodi (Nardoni), Pavon, Gabriel Mec (Nardoni) e Amuzu, Carlos Vinicius;

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado e Bernabei, Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Borré.

Clássico de ida tende a ser mais travado

Os primeiros jogos de finais costumam ter ritmo mais cauteloso. Nenhuma das equipes quer sair em desvantagem logo no confronto inicial, principalmente quando ainda haverá o jogo de volta para decidir o título. Isso reduz riscos e aumenta a disciplina tática.

O Grêmio, mesmo em casa, não deve se lançar de maneira imprudente. Já o Internacional pode priorizar a organização defensiva e tentar controlar a posse em momentos pontuais. Esse contexto favorece um clássico com poucas chances claras e grande disputa no meio-campo.

Palpite 1 para Grêmio x Internacional: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.66 na KTO

Tendência de placar curto na Arena

Mesmo com o Inter vindo de goleadas, o cenário muda em um Gre-Nal decisivo. A intensidade física cresce, o espaço diminui e a concentração defensiva aumenta.

Em finais, principalmente no jogo de ida, as equipes tendem a valorizar mais a segurança do que a agressividade ofensiva.

O Grêmio, que já demonstrou dificuldades para furar defesas mais fechadas na semifinal, pode encontrar resistência. O Inter, por sua vez, não deve manter o mesmo ímpeto ofensivo das partidas anteriores.

Palpite 2 para Grêmio x Internacional: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.46 na KTO

Equilíbrio pode prevalecer

Apesar do melhor momento colorado, o fator casa equilibra o confronto. A Arena do Grêmio costuma impulsionar o time em clássicos, especialmente quando o jogo é decisivo.

Ao mesmo tempo, o Internacional chega mais organizado e dificilmente será dominado.

Como é apenas o primeiro capítulo da decisão, o empate surge como resultado natural dentro do contexto estratégico da partida, deixando a definição totalmente em aberto para o jogo de volta.