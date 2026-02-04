Confira os palpites Grêmio x Botafogo para o confronto em Porto Alegre, nesta quarta (4), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Grêmio x Botafogo

Nossa análise: Momento das equipes

Grêmio e Botafogo se enfrentam em um confronto que coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos neste início de Brasileirão. O Grêmio chega pressionado após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, fora de casa, na estreia da competição.

O resultado expôs dificuldades defensivas e falta de regularidade, algo que também apareceu no empate em 1 a 1 contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho, quando o Imortal utilizou uma equipe alternativa na Arena.

Apesar do início instável, o Grêmio costuma crescer jogando em casa, especialmente em partidas de maior peso. A Arena tende a impulsionar o time, que normalmente adota postura mais agressiva como mandante. O desafio será equilibrar a intensidade ofensiva com maior segurança defensiva, evitando erros que têm custado pontos recentemente.

O Botafogo vive cenário diferente. A goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, na estreia do Brasileirão, colocou o time em evidência e mostrou um alto nível de confiança e organização ofensiva. No Campeonato Carioca, porém, a equipe foi derrotada pelo Fluminense por 2 a 1, atuando com formação alternativa, resultado que não reflete totalmente o momento do elenco principal.

O Glorioso chega confiante, mas ciente das dificuldades de atuar em Porto Alegre.

Prováveis escalações de Grêmio x Botafogo

Grêmio: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon, Tiaguinho, Arthur, Tetê, Cristaldo e Amuzu, Carlos Vinicius

Botafogo: Neto, Mateo Ponte (Marçal), Barboza, Newton, Vitinho, Allan, Danilo, Alex Telles, Artur (Santi Rodríguez), Montoro, Arthur Cabral

Grêmio aposta no mando de campo para reagir

A necessidade de pontuar faz o Grêmio entrar em campo com postura mais ofensiva. Jogando na Arena, o time tende a assumir o controle das ações, pressionando desde os primeiros minutos. Mesmo com oscilações recentes, o elenco tem qualidade para competir em alto nível quando atua diante da torcida.

O Botafogo deve encontrar um ambiente hostil e pode ter dificuldades para sustentar o mesmo ritmo ofensivo da estreia. O cenário favorece o Grêmio, que costuma responder bem quando pressionado em casa.

Palpite 1 para Grêmio x Botafogo: Grêmio vence, com odds de 2.35 na bet365

Ritmo intenso favorece um jogo com gols

O perfil das duas equipes sugere um confronto aberto. O Grêmio precisa buscar o resultado e tende a se expor mais, enquanto o Botafogo mostrou força ofensiva e não costuma abdicar de atacar, mesmo fora de casa. Essa combinação aumenta a probabilidade de chances claras ao longo da partida.

Além disso, os dois times apresentaram falhas defensivas em momentos recentes, o que contribui para um jogo mais movimentado e com finalizações frequentes. O cenário favorece um placar mais elevado.

Palpite 2 para Grêmio x Botafogo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.07 na bet365

Espaços dos dois lados aumentam chance de gols para ambos

Com o Grêmio pressionando e o Botafogo explorando transições rápidas, os espaços tendem a aparecer dos dois lados. O time gaúcho pode deixar brechas defensivas ao se lançar ao ataque, enquanto o Glorioso também se expõe quando busca manter intensidade ofensiva.

Esse tipo de dinâmica costuma resultar em oportunidades para as duas equipes, especialmente na segunda etapa, quando o desgaste físico aumenta. O contexto favorece gols para ambos os lados.