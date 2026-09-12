Palpite Grêmio x Vasco - Campeonato Brasileiro - 12/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Grêmio x Vasco, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 16h.
Melhores palpites para Grêmio x Vasco
- Empate, com odds de 3.25 na bet365
- Carlos Vinícius ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.40 na bet365
- Weverton realizar três ou mais defesas, com odds de 1.53 na bet365
*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
“Jogo de seis pontos” na Arena do Grêmio.
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Nossa análise: Momentos das equipes
O Grêmio não conseguiu trazer para o Campeonato Brasileiro o bom momento adquirido na classificação à semifinal da Copa do Brasil ao derrotar o seu maior rival em casa. Visitando o Vitória no último final de semana, o Tricolor Gaúcho foi superado pelo placar mínimo, desperdiçando a chance de alcançar múltiplas vitórias seguidas na competição pela primeira vez nesta temporada.
Enquanto o Grêmio se preparava durante a semana inteira para esse confronto direto, o Vasco da Gama, com algumas mudanças em sua equipe titular, foi à Colômbia e conquistou um importante empate sem gols diante do Santa Fe no jogo de ida das quartas da Sul-Americana.
Disputando três competições, o Vasco tem a necessidade de rodar o elenco para manter o nível de competitividade, como pôde apresentar na Colômbia.
Prováveis escalações de Grêmio e Vasco
Grêmio: Weverton, D. Caito, G. Martins, Wallace, P. Gabriel, Noriega, Villasanti, Krovinovic, Enamorado e C. Vinícius
Vasco: L. Jardim, Pumita, Cuesta, Renan, Piton, Tchê Tchê, Sosa, Mendes, N. Moreira, A. Gómez e Colidio
Oscilações atrapalham essas duas equipes
Enquanto em competições de mata-mata Grêmio e Vasco da Gama vêm conseguindo crescer de maneira pontual conforme o peso da situação se torna maior, o desempenho no Campeonato Brasileiro expõe as dificuldades de ambos em alcançar uma sequência positiva mais duradoura.
Os sinais de alerta para o Grêmio na vitória contra a Chapecoense na rodada retrasada foram claríssimos, quando sofreu defensivamente de maneira insustentável a longo prazo e, diante do Vitória, fora de casa, o Tricolor Gaúcho não pôde repetir a mesma eficiência ofensiva. Do outro lado, o Vasco vem de duas partidas sem balançar as redes, algo rotineiro para uma equipe que faz pouco do seu bom volume ofensivo no Brasileirão.
- Palpite 1 Grêmio x Vasco: Empate, com odds de 3.25 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Tudo passa por Carlos Vinícius no Grêmio
Resumir a diferença entre o Grêmio no triunfo contra o Internacional e na derrota para o Vitória ao desempenho individual de Carlos Vinícius é demasiadamente simples — especialmente porque Carlos Vinícius é o tipo de atacante que precisa ser municiado frequentemente para gerar danos, sem a capacidade consistente de criar as suas próprias jogadas de perigo.
O centroavante gremista, no entanto, tem um aproveitamento bem interessante, acertando em média um chute no alvo por partida, apesar de ter uma média de finalizações inferior a 2,0 no Campeonato Brasileiro. O jogo diante do Vitória foi um exemplo disso, com Carlos Vinícius acertando o seu único arremate na meta adversária.
- Palpite 2 Grêmio x Vasco: Carlos Vinícius ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.40 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Duelo desafiador contra goleiro experiente
Entre períodos de alta e baixa, uma constante do Vasco da Gama na atual edição do Campeonato Brasileiro tem sido a sua incapacidade de atingir um número de gols condizente com a produção ofensiva. Utilizando o último compromisso vascaíno no Brasileirão como exemplo, o Cruzmaltino teve 14 das 22 finalizações e ainda assim não marcou em uma derrota por 1 a 0.
Exclusivamente na projeção do duelo deste final de semana, o Vasco terá maiores problemas diante do goleiro Weverton, um dos oito goleiros com pelo menos 70 defesas no Campeonato Brasileiro. Sem marcar há duas partidas, o Gigante da Colina pode encarar mais um jogo passando em branco, esse longe de casa.
- Palpite 3 Grêmio x Vasco: Weverton realizar três ou mais defesas, com odds de 1.53 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.