Palpite Grêmio x Vasco - Campeonato Brasileiro - 12/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Grêmio x Vasco, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 16h.

Melhores palpites para Grêmio x Vasco

Empate, com odds de 3.25 na bet365

Carlos Vinícius ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.40 na bet365

Weverton realizar três ou mais defesas, com odds de 1.53 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

“Jogo de seis pontos” na Arena do Grêmio.

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Nossa análise: Momentos das equipes

O Grêmio não conseguiu trazer para o Campeonato Brasileiro o bom momento adquirido na classificação à semifinal da Copa do Brasil ao derrotar o seu maior rival em casa. Visitando o Vitória no último final de semana, o Tricolor Gaúcho foi superado pelo placar mínimo, desperdiçando a chance de alcançar múltiplas vitórias seguidas na competição pela primeira vez nesta temporada.

Enquanto o Grêmio se preparava durante a semana inteira para esse confronto direto, o Vasco da Gama, com algumas mudanças em sua equipe titular, foi à Colômbia e conquistou um importante empate sem gols diante do Santa Fe no jogo de ida das quartas da Sul-Americana.

Disputando três competições, o Vasco tem a necessidade de rodar o elenco para manter o nível de competitividade, como pôde apresentar na Colômbia.

Prováveis escalações de Grêmio e Vasco

Grêmio: Weverton, D. Caito, G. Martins, Wallace, P. Gabriel, Noriega, Villasanti, Krovinovic, Enamorado e C. Vinícius

Vasco: L. Jardim, Pumita, Cuesta, Renan, Piton, Tchê Tchê, Sosa, Mendes, N. Moreira, A. Gómez e Colidio

Oscilações atrapalham essas duas equipes

Enquanto em competições de mata-mata Grêmio e Vasco da Gama vêm conseguindo crescer de maneira pontual conforme o peso da situação se torna maior, o desempenho no Campeonato Brasileiro expõe as dificuldades de ambos em alcançar uma sequência positiva mais duradoura.

Os sinais de alerta para o Grêmio na vitória contra a Chapecoense na rodada retrasada foram claríssimos, quando sofreu defensivamente de maneira insustentável a longo prazo e, diante do Vitória, fora de casa, o Tricolor Gaúcho não pôde repetir a mesma eficiência ofensiva. Do outro lado, o Vasco vem de duas partidas sem balançar as redes, algo rotineiro para uma equipe que faz pouco do seu bom volume ofensivo no Brasileirão.

Palpite 1 Grêmio x Vasco: Empate, com odds de 3.25 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Tudo passa por Carlos Vinícius no Grêmio

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Grêmio x Vasco nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Resumir a diferença entre o Grêmio no triunfo contra o Internacional e na derrota para o Vitória ao desempenho individual de Carlos Vinícius é demasiadamente simples — especialmente porque Carlos Vinícius é o tipo de atacante que precisa ser municiado frequentemente para gerar danos, sem a capacidade consistente de criar as suas próprias jogadas de perigo.

O centroavante gremista, no entanto, tem um aproveitamento bem interessante, acertando em média um chute no alvo por partida, apesar de ter uma média de finalizações inferior a 2,0 no Campeonato Brasileiro. O jogo diante do Vitória foi um exemplo disso, com Carlos Vinícius acertando o seu único arremate na meta adversária.

Palpite 2 Grêmio x Vasco: Carlos Vinícius ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.40 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Duelo desafiador contra goleiro experiente

Entre períodos de alta e baixa, uma constante do Vasco da Gama na atual edição do Campeonato Brasileiro tem sido a sua incapacidade de atingir um número de gols condizente com a produção ofensiva. Utilizando o último compromisso vascaíno no Brasileirão como exemplo, o Cruzmaltino teve 14 das 22 finalizações e ainda assim não marcou em uma derrota por 1 a 0.

Exclusivamente na projeção do duelo deste final de semana, o Vasco terá maiores problemas diante do goleiro Weverton, um dos oito goleiros com pelo menos 70 defesas no Campeonato Brasileiro. Sem marcar há duas partidas, o Gigante da Colina pode encarar mais um jogo passando em branco, esse longe de casa.

Palpite 3 Grêmio x Vasco: Weverton realizar três ou mais defesas, com odds de 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.