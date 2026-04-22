Palpite Goiás x Cruzeiro - Copa do Brasil - 22/04/2026

Confira os palpites Goiás x Cruzeiro para o confronto em Goiânia, nesta quarta-feira (22), às 19h, pela Copa do Brasil.

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Nossa análise: Momento das equipes

Goiás e Cruzeiro se enfrentam no Estádio Hailé Pinheiro pela 5ª fase da Copa do Brasil, em um confronto que promete equilíbrio. O time goiano chega mais rodado na competição, enquanto a Raposa estreia já pressionada pelo momento no Brasileirão. O cenário aponta para um jogo disputado, com margens curtas. No início da temporada, os dois times foram campeões de seus campeonatos regionais.

O Goiás já disputou três jogos na Copa do Brasil, com duas vitórias e um empate, mostrando consistência. Na temporada, soma 22 partidas, com 12 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas. Apesar de ocupar apenas a 12ª posição na Série B, o desempenho geral é sólido, principalmente atuando em casa.

O Cruzeiro estreia nesta fase e soma 25 jogos no ano, com 12 vitórias, quatro empates e nove derrotas. A equipe ocupa a 16ª posição no Brasileirão e vive momento de oscilação, alternando boas atuações com resultados negativos, o que aumenta a pressão.

Prováveis escalações de Goiás x Cruzeiro

Goiás: Tadeu, Djalma Silva, Luiz Felipe, Luisão e Nicolas, Machado, Lourenço, Gegê e Lucas Lima, Anselmo Ramon e Cadu

Cruzeiro: Matheus Cunha, Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki, Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge

Equilíbrio aponta para divisão de pontos

O confronto reúne duas equipes com características que tendem a equilibrar o jogo. O Goiás chega mais ajustado dentro da competição e costuma crescer jogando em casa, onde consegue impor intensidade e dificultar a vida dos adversários.

O Cruzeiro tem mais qualidade individual, mas ainda oscila e pode encontrar dificuldades fora de casa, principalmente diante de um adversário organizado. Em um jogo de poucas diferenças e alta competitividade, o empate aparece como resultado bastante possível.

Palpite 1 para Goiás x Cruzeiro: Empate, com odds de 3.15 na Betano

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Jogo mais estudado reduz número de gols

O contexto de Copa do Brasil favorece partidas mais travadas, com maior cuidado defensivo e menos exposição das equipes. O Goiás tende a manter sua organização, enquanto o Cruzeiro deve priorizar o controle antes de se lançar ao ataque.

Com esse cenário mais cauteloso e menor volume de oportunidades claras, o jogo tende a ter placar enxuto, com poucos gols ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Goiás x Cruzeiro: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na Betano

Momentos de abertura criam chances para ambos

Mesmo com tendência de jogo mais travado, a partida pode ter momentos de abertura, principalmente em transições. O Goiás costuma ser perigoso em casa, enquanto o Cruzeiro tem qualidade para responder quando encontra espaços.

Esse tipo de dinâmica pode gerar oportunidades para os dois lados ao longo da partida. Com ataques capazes de aproveitar esses momentos, o cenário favorece gols para ambas as equipes.