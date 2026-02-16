Palpite Girona x Barcelona - La Liga - 16/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o confronto seja acirrado, com o Girona resistindo por, pelo menos, 45 minutos. Porém, a categoria do Barcelona deve se mostrar decisiva no segundo tempo.

Dicas de apostas para Girona x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Girona 1-2 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Girona - Viktor Tsygankov; Barcelona - Lamine Yamal, Dani Olmo.

O Girona começou mal a temporada 2025/26. No entanto, seus resultados e desempenhos recentes melhoraram significativamente, entrando neste confronto com apenas uma derrota em seis partidas. Eles desperdiçaram um pênalti aos 98 minutos, o que teria garantido uma vitória preciosa em Sevilha na última partida.

O Barcelona entra neste jogo em boa forma geral, tendo vencido 12 de seus últimos 13 jogos na La Liga. Eles garantiram três vitórias confortáveis em suas partidas recentes, com o time de Hansi Flick marcando nove gols nesse período. Apesar dessa sequência impressionante, eles ainda estão em uma disputa acirrada pelo título com o Real Madrid.

Escalações esperadas para Girona x Barcelona

Escalação esperada do Girona: Gazzaniga, Martinez, Blind, Reis, Rincon, Martin, Witsel, Lemar, Echeverri, Vanat, Tsygankov;

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Bernal, Olmo, Fermin, Yamal, Lewandowski.

O time da casa vai resistir até o intervalo

A tendência do Barcelona de começar devagar tem sido clara ao longo desta temporada, especialmente fora de casa. Eles estiveram atrás no intervalo em cinco jogos fora na La Liga. Até os dois últimos colocados lideraram no intervalo em casa contra os campeões em título.

Uma grande porcentagem – 74% – de todos os gols que os visitantes sofreram na liga ocorreu no primeiro tempo. Eles sofreram quatro vezes nos primeiros 15 minutos em suas viagens.

Isso deve encorajar um time do Girona em melhoria. Desde que conquistaram apenas um ponto em seus primeiros cinco jogos, eles perderam apenas cinco de 18 na La Liga. Eles reforçaram ainda mais o elenco com as contratações de Claudio Echeverri e Fran Beltrán.

O time de Michel parece ter qualidade suficiente para competir pelo menos no primeiro tempo deste jogo. Apostar neles para empatar ou liderar no intervalo pode ser inteligente, com uma probabilidade implícita de 51,3%.

Dica de aposta 1 para Girona x Barcelona: Primeiro tempo: Girona vence ou empata, com odds de 1.95 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Girona x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O clássico catalão deve ter menos de quatro gols

O Barcelona parecia muito aberto em grande parte do primeiro tempo da temporada. Embora Hansi Flick não tenha abandonado a linha alta, ele fez mudanças defensivas sutis. Isso contribuiu para algumas melhorias na defesa.

Entrando neste jogo, o Barça manteve cinco jogos sem sofrer gols em sete partidas da liga. Seis desses jogos terminaram com três ou menos gols no total. Eles permitiram apenas uma grande chance e 0,80 xG contra o Mallorca em seu último jogo.

Isso sugere que este não será tão cheio de gols quanto alguns dos recentes clássicos entre esses clubes. A ausência de Pedri e preocupações com a forma física de Raphinha e Marcus Rashford também prejudicarão os visitantes.

Menos de 3,5 gols têm sido uma aposta vencedora em cada um dos últimos 14 jogos do Girona em todas as competições. Parece atraente, com uma probabilidade implícita de 52,4% aqui.

Dica de aposta 2 para Girona x Barcelona: Total de gols: menos de 3,5 gols, com odds de 1.91 na Betano.

O Barça decidirá após o intervalo novamente

Apesar dos problemas para iniciar partidas, há uma diferença significativa de qualidade entre o Barcelona e a maioria de seus adversários domésticos. Isso significa que eles invariavelmente encontram uma maneira de vencer, muitas vezes com a ajuda de algumas mudanças no segundo tempo.

Seu recorde após o intervalo nesta temporada na La Liga é excepcional. Sua diferença de gols no segundo tempo é de +29, comparada a apenas +11 antes do intervalo.

O Girona tende a ser menos competitivo mais tarde nos jogos, já que 59% dos gols que sofreram ocorreram no segundo tempo. Eles também podem estar sem até sete jogadores aqui, deixando Michel com poucas opções no banco.

Portanto, este é outro jogo em que a classe do Barça deve eventualmente prevalecer. Vale a pena apostar que eles vencerão o segundo tempo.