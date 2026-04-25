Palpite Getafe x Barcelona - La Liga - 25/04/2026

Nosso especialista em apostas espera um raro jogo de poucos gols envolvendo o Barcelona, com o time da casa tendo totais condições de conquistar um resultado positivo.

Dicas de apostas para Getafe x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Previsão de placar: Getafe 0 x 0 Barcelona

Ambas as equipes chegam para este confronto após vitórias por 1 a 0 no meio de semana. O Getafe aproveitou a "ressaca" da final da Copa do Rei da Real Sociedad para vencer em San Sebastián. Os Azulones venceram três de seus últimos quatro jogos e entraram de vez na briga por competições europeias.

O Barcelona garantiu a vitória contra o Celta de Vigo na noite de quarta-feira, mas perdeu Lamine Yamal por uma lesão que pode encerrar sua temporada. Essa foi a sétima vitória em oito partidas em todas as competições para os catalães, que lideram a tabela. No entanto, foram eliminados da Champions League pelo Atlético de Madrid nesse mesmo período.

Escalações esperadas para Getafe x Barcelona

Escalação esperada do Getafe: Soria, Iglesias, Boselli, Duarte, Abqar, Femenia, Arambarri, Djene, Milla, Satriano, Vazquez

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Balde, Martin, Araujo, Kounde, De Jong, Pedri, Rashford, Fermin, Bardghji, Lewandowski

Mandantes preparam retranca defensiva

O Getafe deve adotar uma estratégia defensiva. Eles possuem uma das defesas mais organizadas de La Liga, e sua linha de cinco defensores é extremamente difícil de ser rompida.

O clube do sul de Madri detém o melhor registro defensivo do campeonato espanhol fora o G2 (os dois primeiros colocados). Eles sofreram apenas um gol por jogo, em média. No entanto, sua média de 0,88 gol marcado por 90 minutos é a segunda mais baixa da divisão.

Os primeiros tempos de seus jogos em casa nesta temporada têm sido particularmente de poucos gols. O time de José Bordalás sofreu apenas dois gols no Coliseum antes do intervalo em 15 partidas. Ao todo, 60% de seus confrontos diante de seus torcedores estavam empatados sem gols no intervalo.

Com o Barcelona provavelmente desfalcado de Yamal e Raphinha, essa tendência pode continuar. Apostar em menos de 0,5 gol no primeiro tempo tem valor, com uma probabilidade implícita de 33,3%.

Dica de aposta 1 para Getafe x Barcelona: Primeiro tempo – Menos de 0,5 gol com odds de 3.00 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

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Barcelona enfrenta visita indigesta

Este é um compromisso particularmente difícil no calendário do Barcelona em La Liga. O Getafe é uma equipe física e defensiva que frustra constantemente os gigantes catalães. Com os Azulones figurando no G6 nesta temporada, a missão não será nada fácil no sábado.

A última vitória do Barcelona neste estádio aconteceu em setembro de 2019. Gerard Piqué, Sergio Busquets e Luis Suárez estavam entre os titulares naquele dia. O Getafe venceu por 1 a 0 na temporada seguinte, enquanto os quatro encontros subsequentes terminaram todos empatados.

O Getafe melhorou significativamente em 2026, e as contratações de janeiro, Luiz Vazquez e Martin Satriano, formaram uma forte parceria de ataque. Eles perderam apenas três de seus últimos 12 jogos no geral. Diante disso, há valor em apoiar o time de Bordalás para evitar a derrota contra o Barça novamente neste fim de semana.

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Expectativa de poucos gols no Coliseum

O fato de o Barcelona não vencer neste estádio em cinco visitas é surpreendente, mas a escassez de gols é ainda mais difícil de explicar. Eles marcaram apenas uma vez no Coliseum desde a vitória por 2 a 0 há sete anos.

Houve três encontros entre 2022 e 2023 que terminaram todos em 0 a 0. Incluindo os jogos em Barcelona, apenas um dos últimos oito confrontos diretos resultou em ambas as equipes marcando.

Considerando os problemas físicos e o calendário apertado recentemente, há uma forte possibilidade de o ataque visitante sofrer novamente. No entanto, Hansi Flick poderá ao menos se animar com a melhora no sistema defensivo de sua equipe. O Barça sofreu apenas cinco gols em suas últimas oito partidas na liga.

Rumo a este jogo, apenas um dos últimos oito jogos do Getafe teve gols de ambos os lados. Apostar que pelo menos um time não marcará oferece valor, com uma probabilidade implícita de 52,6%.