Palpite Freiburg x Aston Villa - Europa League - 20/05/2026

Nosso especialista em apostas prevê uma final de Europa League extremamente equilibrada, colocando frente a frente o Freiburg, estreante em decisões europeias, e o Aston Villa, campeão europeu da temporada 1981/82.

Dicas de apostas para Freiburg x Aston Villa:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Freiburg 2x2 Aston Villa (3x2 na prorrogação);

Palpite de artilheiros: Freiburg – Igor Matanovic, Vincenzo Grifo, Johan Manzambi; Aston Villa – Ollie Watkins, Johan McGinn.

Um capítulo histórico do futebol europeu está prestes a ser escrito. Duas equipes com trajetórias completamente distintas entram em campo para disputar a grande final da Europa League 2025/26. O Freiburg busca o primeiro título de grande expressão de sua história, enquanto o Aston Villa tenta quebrar um jejum de mais de 40 anos sem erguer uma taça continental. A ambição não poderia ser maior.

O Freiburg carimbou o passaporte para a partida mais importante de sua existência ao despachar o SC Braga, finalista de 2011. O clube alemão conseguiu dar a volta por cima após uma derrota por 2x1 no jogo de ida, garantindo uma virada espetacular com direito a dois gols de Lukas Kübler contra um Braga que jogava com um a menos.

Após a semifinal, os Breisgau-Brasilianer disputaram suas duas últimas partidas na Bundesliga. Eles tropeçaram por 3x2 diante do Hamburg, que figura no meio da tabela, mas se recuperaram em grande estilo ao golearem o RB Leipzig, terceiro colocado, por 4x1 no Europa-Park Stadion, fechando o campeonato na sétima posição.

Do outro lado, o Aston Villa conseguiu estancar uma sequência de três derrotas seguidas, que incluiu o revés por 1x0 no jogo de ida da semifinal contra o Nottingham Forest. A resposta veio com um atropelo por 4x0 no Villa Park, garantindo a classificação para a sua segunda final europeia na história.

Em seguida, os Villans empataram em 2x2 contra o já rebaixado Burnley e, logo depois, carimbaram a vaga para a Champions League ao baterem o cambaleante Liverpool por 4x2.

Toda a temporada agora se resume a este confronto épico no Besiktas Park. Nossa expectativa é de um jogo tenso e muito parelho, que deve se estender para a prorrogação e, quem sabe, ser decidido nos pênaltis. Istambul está pronta para mais um espetáculo inesquecível no futebol europeu.

Escalações esperadas para Freiburg x Aston Villa

Escalação esperada do Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Beste, Höler, Grifo, Matanovic;

Escalação esperada do Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, Lindelof, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendía, Watkins.

As redes balançando dos dois lados

Mesmo na reta final da temporada, o Freiburg não pisou no freio. O ataque dos Breisgau-Brasilianer está calibrado, tendo marcado em cinco partidas consecutivas e em oito dos últimos 10 compromissos de todas as competições.

O grande segredo do sucesso da equipe de Julian Schuster é o poder de fogo de seu setor ofensivo. O comandante alemão soube mesclar juventude e experiência com maestria, tendo atletas como Vincenzo Grifo e Johan Manzambi em momentos opostos da carreira, mas igualmente eficientes. Fazer gol definitivamente não é um problema para eles.

Olhando para o retrospecto recente do Villa, o mercado de "Ambas Marcam" bateu em três dos últimos cinco jogos oficiais. No entanto, os últimos três duelos pela Europa League não seguiram essa tendência — a última vez que as duas redes balançaram no torneio continental foi na vitória por 3x1 sobre o Bologna, no jogo de ida das quartas de final.

Com uma conquista histórica em jogo, a tendência é de fogo cruzado e fortes emoções nas duas áreas. É pouco provável que Emiliano Martínez ou Noah Atubolu saiam de campo sem buscar a bola no fundo da rede nesta finalíssima na Turquia.

Dica de aposta 1 para Freiburg x Aston Villa: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.00 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Expectativa de jogo aberto e chuva de gols em Istambul

O Freiburg marcou pelo menos dois gols em cada uma de suas últimas três partidas oficiais, e todas elas ultrapassaram a linha de 3,5 gols totais. Pela Europa League, o time balançou as redes três ou mais vezes em quatro dos seis jogos de mata-mata que disputou nesta temporada.

Na Bundesliga, 13 das 34 rodadas da equipe registraram mais de 3,5 gols, incluindo três das quatro partidas mais recentes. A média de gols nos jogos do clube alemão na liga em 2025/26 foi de 3,2 por partida — um prato cheio para quem gosta de placares elásticos.

O cenário é muito parecido no Aston Villa. O time de Birmingham também marcou ao menos dois gols em cada um dos seus últimos três compromissos oficiais, todos superando com folga a marca de 3,5 gols. Além disso, os ingleses deixaram sua marca três vezes em três das últimas quatro exibições na Europa League.

A bola tem entrado com facilidade nos jogos de ambos os lados nas últimas semanas, e não há motivos para acreditar que o ritmo vai cair agora. Trata-se de uma final europeia de peso, com duas equipes com sangue nos olhos para erguer um troféu de primeira linha.

Dica de aposta 2 para Freiburg x Aston Villa: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 3.40 na bet365.

O maestro italiano pronto para fazer a diferença

Vincenzo Grifo é a grande engrenagem do Freiburg. Aos 33 anos, o meia é o maior artilheiro da história do clube e detém o posto de italiano com mais gols na história da Bundesliga. Esta final da Europa League surge como o cenário perfeito para ele consolidar de vez o seu status de lenda.

Grifo teve participação direta em gols (seja balançando as redes ou dando assistências) em cada um dos últimos cinco confrontos de mata-mata do Freiburg na Europa. A única exceção foi o revés por 1x0 para o Genk, no jogo de ida das oitavas de final.

Com cinco gols anotados em 14 jogos na atual campanha da Europa League, ele divide a terceira posição na artilharia da competição, estando a apenas dois gols dos líderes Igor Jesus e Petar Stanic. No total da temporada, Grifo soma números expressivos: são 14 gols e 10 assistências em 52 partidas por todas as competições.

No confronto mais importante da história do Freiburg, seria uma grande surpresa ver Grifo passar em branco. Recebendo o suporte necessário do meio-campo, ele tem tudo para ser o fator de desequilíbrio contra o Aston Villa.