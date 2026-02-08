Palpite Fluminense x Maricá - Campeonato Carioca - 08/02/2026

Confira os palpites Fluminense x Maricá para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (8), às 20h30, pelo Campeonato Carioca.

Melhores palpites para Fluminense x Maricá

Nossa análise: Momento das equipes

Fluminense e Maricá se enfrentam em cenários opostos no Campeonato Carioca. O Tricolor chega líder do Grupo A, com quatro vitórias em cinco jogos, e pode entrar em campo já campeão da Taça Guanabara, dependendo da combinação de resultados. O momento é positivo, mesmo após o empate em 1 a 1 com o Bahia, fora de casa, pelo Brasileirão.

Como mandante, o Fluminense tende a controlar a partida desde o início. A equipe vem mostrando consistência no Estadual, com bom equilíbrio entre defesa e ataque, além de maior posse de bola quando atua no Maracanã. A possibilidade de confirmar o título da Taça Guanabara aumenta a motivação para buscar mais uma vitória.

O Maricá vive situação oposta. Lanterna do Grupo B, o time soma apenas uma vitória em cinco jogos e vem de derrota em casa para o Volta Redonda. A campanha fraca coloca a equipe próxima do Quadrangular do rebaixamento, e fora de casa a tendência é de postura mais defensiva, tentando reduzir danos diante de um adversário superior.

Prováveis escalações de Fluminense x Maricá

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy

Maricá: Yuri; Magno Nunes, Felipe Carvalho, Forster e Rafael Carioca, Matheus Lira, Vinícius e Marcelo, Almir, Alex Azevedo e Pablo Thomaz

Superioridade técnica do Tricolor deve prevalecer no Maracanã

O Fluminense entra em campo com ampla vantagem técnica e coletiva. A liderança do grupo reflete a regularidade da equipe, que costuma impor ritmo forte e controlar o jogo quando atua diante de sua torcida. Mesmo sem necessidade extrema de pontuar, o time deve buscar a vitória para confirmar a boa fase.

O Maricá, pressionado pela tabela, terá dificuldades para sustentar o sistema defensivo durante os 90 minutos. A diferença de qualidade e o mando de campo colocam o Tricolor em posição confortável para conquistar mais três pontos.

Palpite 1 para Fluminense x Maricá: Fluminense vence, com odds de 1.31 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Maricá nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Controle do jogo pode limitar o número de escanteios

Com o Fluminense dominando a posse e ditando o ritmo, a tendência é de um jogo mais concentrado no campo ofensivo, mas sem excesso de cruzamentos forçados. A equipe costuma trabalhar bem a bola pelo meio, o que reduz a necessidade de jogadas laterais constantes.

Além disso, caso construa vantagem no placar, o Tricolor pode diminuir a intensidade na segunda etapa. Esse cenário favorece um número mais controlado de escanteios ao longo da partida.

Palpite 2 para Fluminense x Maricá: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.82 na Betano.

Fragilidade defensiva do Maricá pode abrir espaço para gol visitante

Apesar da diferença técnica, o Fluminense nem sempre passa ileso defensivamente. Em jogos recentes, a equipe mostrou pequenas brechas, especialmente quando reduz a intensidade após abrir o placar.

O Maricá, mesmo com campanha ruim, costuma aproveitar erros pontuais dos adversários e pode encontrar ao menos uma oportunidade clara ao longo do jogo. Esse cenário mantém viva a possibilidade de ambos os times balançarem as redes.