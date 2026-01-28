Palpite Fluminense x Grêmio- Campeonato Brasileiro - 28/01/2026

Confira os palpites Fluminense x Grêmio para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta (28), às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Fluminense x Grêmio

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Fluminense x Grêmio

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto entre Fluminense e Grêmio reúne duas equipes em momentos distintos da temporada, apesar de campanhas semelhantes em número de jogos. O Tricolor das Laranjeiras chega embalado após uma vitória de peso no clássico contra o Flamengo, enquanto o Grêmio tenta se reorganizar depois de um Gre-Nal duro, no qual sofreu quatro gols fora de casa. O Maracanã surge como fator importante em um duelo que tende a ser mais controlado do que aberto.

O Fluminense vive um início de temporada positivo. Em quatro partidas disputadas, soma três vitórias e apenas uma derrota, com evolução clara no desempenho coletivo. A vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo mostrou um time mais agressivo, bem organizado sem a bola e eficiente na transição ofensiva. Kevin Serna foi o grande destaque, atuando com liberdade pelos lados, atacando espaços e sendo decisivo nos momentos finais. Em casa, o Flu costuma controlar o ritmo, trocando passes e reduzindo o número de ações diretas do adversário.

O Grêmio, por sua vez, chega pressionado após a derrota por 4 a 2 para o Internacional, um resultado que expôs fragilidades defensivas, sobretudo na recomposição e nas transições. Apesar disso, o time de Renato Portaluppi tem mostrado competitividade na temporada, com três vitórias em cinco jogos, mas ainda oscila quando enfrenta adversários que conseguem manter a posse e acelerar o jogo em momentos específicos. Fora de casa, a tendência é de uma postura mais cautelosa, tentando explorar os contra-ataques.

Prováveis escalações de Fluminense x Grêmio

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, James, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Savarino), Serna, Canobbio e Everaldo

Grêmio: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon, Tiaguinho (Dodi), Arthur, Tetê, Cristaldo e Amuzu, Carlos Vinícius

Fluminense usa o mando para controlar o jogo

Jogando no Maracanã e embalado por uma vitória em clássico, o Fluminense entra em campo com confiança elevada. A equipe mostrou capacidade de alternar intensidade e controle, algo fundamental contra adversários que apostam em transições rápidas. Com meio-campo bem posicionado e ataque móvel, o Flu tende a empurrar o Grêmio para o campo defensivo e ditar o ritmo da partida.

Além disso, o momento coletivo do Tricolor é superior, com maior consistência defensiva e melhor aproveitamento das chances criadas. O contexto favorece o mandante na busca pelos três pontos.

Palpite 1 para Fluminense x Grêmio: Fluminense vence, com odds de 1.85 na bet365.

Confronto tático limita ações pelos lados

Mesmo com o Fluminense mais presente no ataque, a tendência é de um jogo com poucos cruzamentos forçados e menor número de jogadas de fundo. O Grêmio deve atuar com linhas mais compactas, reduzindo espaços nas laterais, enquanto o Flu trabalha mais por dentro, buscando infiltrações e passes curtos.

Esse tipo de dinâmica costuma diminuir o volume de escanteios, especialmente se o jogo permanecer equilibrado por boa parte do tempo. Com menos bolas alçadas na área e mais construção pelo meio, o cenário favorece um total reduzido de tiros de canto.

Palpite 2 para Fluminense x Grêmio: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.93 na bet365.

Serna vive grande fase e aparece nos momentos decisivos

Kevin Serna atravessa um dos melhores momentos desde que chegou ao Fluminense. Contra o Flamengo, foi o jogador mais incisivo da equipe, participando ativamente das principais jogadas ofensivas e mostrando ótima leitura de espaço. Sua movimentação constante dificulta a marcação e cria situações favoráveis dentro da área.

Diante de um Grêmio que apresentou falhas defensivas no último clássico, Serna tende a encontrar espaços, principalmente se o Fluminense conseguir manter o adversário recuado. O bom momento individual aumenta o valor do mercado de gols do atacante.