Palpite Fluminense x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 12/02/2026

Confira os palpitesFluminense x Botafogo para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12), às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Fluminense x Botafogo

Nossa análise: Momento das equipes

O Clássico Vovô promete equilíbrio no Maracanã. As duas equipes chegam embaladas por contextos diferentes no Estadual, mas ainda em fase de consolidação no Brasileirão.

O Fluminense entra em campo com confiança após conquistar a Taça Guanabara, enquanto o Botafogo tenta responder depois de utilizar um time alternativo no fim de semana.

A tendência é de um jogo estudado, com muita disputa no meio-campo e poucas concessões defensivas.

O Fluminense venceu o Maricá por 1 a 0 e garantiu o título simbólico da Taça Guanabara. No Brasileirão, soma quatro pontos em dois jogos, com uma vitória e um empate.

A equipe tem mostrado organização defensiva e maturidade para controlar o ritmo das partidas, principalmente quando atua no Maracanã, onde costuma ter maior domínio territorial e posse de bola.

O Botafogo, por sua vez, perdeu para o Vasco por 2 a 0 com equipe reserva no Estadual, mas no Brasileirão tem campanha competitiva: uma vitória e uma derrota em dois jogos.

O Glorioso é uma equipe que aposta na velocidade pelos lados e transições rápidas, o que pode criar dificuldades para o sistema defensivo tricolor.

Prováveis escalações de Fluminense x Botafogo

Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Bernal, Martinelli e Lima, Santi Moreno, Canobbio e John Kennedy;

Botafogo: Neto, Ponte, Newton e Barboza, Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles, Santi Rodríguez, Montoro e Arthur Cabral.

Clássico com cara de equilíbrio

Clássicos no Maracanã costumam ser marcados por tensão e equilíbrio. O Fluminense vive momento positivo e chega com moral elevada após o título estadual, mas o Botafogo tem elenco competitivo e costuma crescer em confrontos grandes.

Com duas equipes que ainda estão buscando estabilidade no Brasileirão, o empate surge como cenário plausível em um duelo decidido nos detalhes. Nos últimos embates entre os dois, a igualdade foi algo presente.

Palpite 1 para Fluminense x Botafogo: Empate, com odds de 3.25 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de placar enxuto

Apesar da qualidade ofensiva dos dois lados, o contexto do clássico aponta para um jogo mais estratégico. O Fluminense tem apresentado boa consistência defensiva, enquanto o Botafogo deve adotar postura mais cautelosa fora de casa.

Com forte disputa no meio-campo e menos espaços concedidos, o cenário favorece um número reduzido de gols. Jogando em casa, o Flu ainda não perdeu com Zubeldía, e o Botafogo busca se encontrar sob o comando de Anselmi.

Palpite 2 para Fluminense x Botafogo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.07 na bet365

Espaços podem aparecer ao longo do jogo

Mesmo com tendência de equilíbrio, os dois times possuem jogadores capazes de decidir em jogadas individuais. O Botafogo aposta em transições rápidas, enquanto o Fluminense trabalha melhor a bola até encontrar brechas.

Se o jogo se abrir após o primeiro gol, a chance de ambas as equipes balançarem as redes aumenta consideravelmente. Ainda mais se tratando de dois times com ataques potentes e ambiciosos.