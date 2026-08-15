Palpite Fluminense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 15/08/26

Veja os palpites para a partida entre Fluminense x Palmeiras, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (15), às 16h30.

Melhores palpites para Fluminense x Palmeiras

Empate, com odds de 3.10 na Betano

na Menos de 2.5 gols, com odds de 1.67 na Betano

na Fluminense cometer mais de 12.5 faltas, com odds de 1.98 na Betano

*Betano: autorizada pela portaria SPA/MF nº 246/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Quarto colocado recebe o líder no Maracanã.

Nossa análise: Momentos das equipes

Tudo o que o Tricolor das Laranjeiras teve de posse de bola acabou não tendo, no que se tratava da capacidade incisiva para superar a defesa do Independiente Rivadavia, empatando em casa e levando o duelo em aberto para a volta na Argentina. Hulk no primeiro tempo e parte do segundo, e Germán Cano na reta final da partida, ambos não alcançaram sucesso no comando de ataque do Flu em mais um jogo sem balançar as redes.

Falando na incapacidade de exercer a sua superioridade em um duelo mata-mata, ficando no empate em casa, esse também foi o cenário do Palmeiras diante do Cerro Porteño. Por alguns minutos, o Verdão parecia levar uma vitória por 1 a 0 para o segundo jogo graças ao gol de Flaco López, mas Carlos Miguel cometeu uma falha nos acréscimos, gerando o placar de 1 a 1.

Prováveis escalações de Fluminense e Palmeiras

Fluminense: Fábio, S. Xavier, I. Rabello, Jemmes, Renê, Otávio, Nonato, Serna, Ganso, Soteldo e Castillo

Palmeiras: C. Miguel, Martínez, Murillo, Barboza, F. Anderson, A. Pereira, M. Freitas, Piquerez, Allan, Maurício e Sosa

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Fluminense x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Equilíbrio em meio à inconsistência dos dois lados

O duelo entre Palmeiras e Fluminense traz similaridades entre equipes vivendo momentos de instabilidade dentro do que delas se espera nesta temporada. Os empates na Libertadores simplesmente seguiram o que vem sendo um padrão desses dois times, realizando jogos truncados com uma certa frequência.

Em meio aos problemas ofensivos, Palmeiras e Fluminense, no entanto, seguem difíceis de ser batidos, ambos com apenas uma derrota desde o início do período pós-Copa. Todos esses pontos tornam o empate neste duelo no Maracanã um dos mais prováveis em toda a 23ª rodada, sem muitas maneiras de separar equipes que dividem o foco com partidas decisivas na Libertadores no meio de semana.

Palpite 1 Fluminense x Palmeiras: Empate, com odds de 3.10 na Betboom

*Betboom: autorizada pela portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Mais fácil destruir do que construir

Embora Carlos Miguel tenha falhado e não pela primeira vez no retrospecto recente, o ponto de sustentação da competitividade de Palmeiras e Fluminense é a defesa. O resultado de ambos na Libertadores poderia ter sido bem pior caso não conseguissem controlar tão bem os seus jogos neste aspecto.

Se, diante de defesas inferiores, tanto o Palmeiras quanto o Fluminense não conseguem marcar com a frequência que gostariam neste período da temporada, o Flu, em especial, com quatro gols em sete jogos, não será neste duelo mais pesado que os ataques desses times devem deslanchar.

Palpite 2 Fluminense x Palmeiras: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.67 na Brazino777

*Brazino777: autorizada pela portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Alto número de faltas no primeiro turno

Ocupando a 11ª colocação no ranking, o Fluminense tem uma média de 13,1 faltas por jogo no Campeonato Brasileiro e o seu compromisso mais recente por essa competição trouxe um festival de faltas. Ao todo, foram cometidas 34 infrações no empate entre Botafogo e Fluminense, sendo 18 delas pelo Tricolor das Laranjeiras.

Quando Palmeiras e Fluminense se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a partida também teve um número significativo de faltas, com ambos os times cometendo um número de infrações maior do que a sua média atual na competição — o Tricolor das Laranjeiras acumulou 15 faltas na derrota por 2 a 1 na casa do Verdão.

Palpite 3 Fluminense x Palmeiras: Fluminense cometer mais de 12.5 faltas, com odds de 1.98 na bet365

*bet365: autorizada pela portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.