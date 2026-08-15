Palpite Fluminense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 15/08/26

Veja os palpites para a partida entre Fluminense x Palmeiras, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (15), às 16h30.
Melhores palpites para Fluminense x Palmeiras
- Empate, com odds de 3.10 na Betano
- Menos de 2.5 gols, com odds de 1.67 na Betano
- Fluminense cometer mais de 12.5 faltas, com odds de 1.98 na Betano
*Betano: autorizada pela portaria SPA/MF nº 246/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Quarto colocado recebe o líder no Maracanã.
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Nossa análise: Momentos das equipes
Tudo o que o Tricolor das Laranjeiras teve de posse de bola acabou não tendo, no que se tratava da capacidade incisiva para superar a defesa do Independiente Rivadavia, empatando em casa e levando o duelo em aberto para a volta na Argentina. Hulk no primeiro tempo e parte do segundo, e Germán Cano na reta final da partida, ambos não alcançaram sucesso no comando de ataque do Flu em mais um jogo sem balançar as redes.
Falando na incapacidade de exercer a sua superioridade em um duelo mata-mata, ficando no empate em casa, esse também foi o cenário do Palmeiras diante do Cerro Porteño. Por alguns minutos, o Verdão parecia levar uma vitória por 1 a 0 para o segundo jogo graças ao gol de Flaco López, mas Carlos Miguel cometeu uma falha nos acréscimos, gerando o placar de 1 a 1.
Prováveis escalações de Fluminense e Palmeiras
Fluminense: Fábio, S. Xavier, I. Rabello, Jemmes, Renê, Otávio, Nonato, Serna, Ganso, Soteldo e Castillo
Palmeiras: C. Miguel, Martínez, Murillo, Barboza, F. Anderson, A. Pereira, M. Freitas, Piquerez, Allan, Maurício e Sosa
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Fluminense x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Equilíbrio em meio à inconsistência dos dois lados
O duelo entre Palmeiras e Fluminense traz similaridades entre equipes vivendo momentos de instabilidade dentro do que delas se espera nesta temporada. Os empates na Libertadores simplesmente seguiram o que vem sendo um padrão desses dois times, realizando jogos truncados com uma certa frequência.
Em meio aos problemas ofensivos, Palmeiras e Fluminense, no entanto, seguem difíceis de ser batidos, ambos com apenas uma derrota desde o início do período pós-Copa. Todos esses pontos tornam o empate neste duelo no Maracanã um dos mais prováveis em toda a 23ª rodada, sem muitas maneiras de separar equipes que dividem o foco com partidas decisivas na Libertadores no meio de semana.
- Palpite 1 Fluminense x Palmeiras: Empate, com odds de 3.10 na Betboom
*Betboom: autorizada pela portaria SPA/MF nº 2.103/2024.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Mais fácil destruir do que construir
Embora Carlos Miguel tenha falhado e não pela primeira vez no retrospecto recente, o ponto de sustentação da competitividade de Palmeiras e Fluminense é a defesa. O resultado de ambos na Libertadores poderia ter sido bem pior caso não conseguissem controlar tão bem os seus jogos neste aspecto.
Se, diante de defesas inferiores, tanto o Palmeiras quanto o Fluminense não conseguem marcar com a frequência que gostariam neste período da temporada, o Flu, em especial, com quatro gols em sete jogos, não será neste duelo mais pesado que os ataques desses times devem deslanchar.
- Palpite 2 Fluminense x Palmeiras: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.67 na Brazino777
*Brazino777: autorizada pela portaria SPA/MF nº 466/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Alto número de faltas no primeiro turno
Ocupando a 11ª colocação no ranking, o Fluminense tem uma média de 13,1 faltas por jogo no Campeonato Brasileiro e o seu compromisso mais recente por essa competição trouxe um festival de faltas. Ao todo, foram cometidas 34 infrações no empate entre Botafogo e Fluminense, sendo 18 delas pelo Tricolor das Laranjeiras.
Quando Palmeiras e Fluminense se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a partida também teve um número significativo de faltas, com ambos os times cometendo um número de infrações maior do que a sua média atual na competição — o Tricolor das Laranjeiras acumulou 15 faltas na derrota por 2 a 1 na casa do Verdão.
- Palpite 3 Fluminense x Palmeiras: Fluminense cometer mais de 12.5 faltas, com odds de 1.98 na bet365
*bet365: autorizada pela portaria SPA/MF nº 250/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.