Palpite Flamengo x Corinthians - Supercopa do Brasil- 01/02/2026

Confira os palpite Flamengo x Corinthians para o confronto em Brasília, neste domingo (01), às 16h, pela Supercopa do Brasil.

Melhores palpites para Flamengo x Corinthians

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Flamengo x Corinthians

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

A Supercopa do Brasil coloca frente a frente Flamengo e Corinthians em um cenário atípico e cheio de nuances. O Flamengo chega credenciado por uma temporada histórica em 2025, quando conquistou Brasileirão e Libertadores, mas inicia 2026 ainda em processo de retomada física e coletiva. Com apenas uma vitória em cinco jogos, o Rubro-Negro ainda não apresentou seu melhor nível, sobretudo porque os titulares voltaram a atuar há menos de uma semana, o que impacta ritmo, intensidade e entrosamento.

O Corinthians, por outro lado, chega mais preparado no aspecto competitivo. A equipe iniciou a temporada mais cedo, utilizou seus titulares desde a estreia do Paulistão e soma cinco partidas disputadas, com desempenho suficiente para ocupar a quarta colocação.

Outro ponto importante é o contexto emocional da Supercopa. Diferente de um jogo de campeonato, trata-se de uma decisão em partida única, o que costuma reduzir riscos e ampliar o peso da estratégia. O Flamengo tem mais qualidade individual, mas ainda busca timing coletivo. O Corinthians, mais ajustado fisicamente, tende a apostar em controle emocional, compactação e aproveitamento de eventuais erros.

Prováveis escalações de Flamengo x Corinthians

Flamengo: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniele, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay

Melhores palpites para Flamengo x Corinthians

Talento rubro-negro pesa em jogo único

Mesmo sem engrenar plenamente em 2026, o Flamengo entra em campo com um elenco tecnicamente superior e acostumado a decisões. A base campeã da Libertadores e do Brasileirão carrega experiência em jogos de alta pressão, algo que costuma fazer diferença em finais disputadas em campo neutro. Ainda que os titulares estejam retomando ritmo, a qualidade individual permite ao time ser competitivo mesmo sem intensidade máxima durante os 90 minutos.

O Corinthians chega mais rodado, mas tende a adotar postura mais cautelosa, evitando exposição diante de um adversário mais talentoso. Em decisões desse tipo, basta um momento de desequilíbrio técnico para definir o título. Por isso, mesmo em início de temporada, o Flamengo aparece como favorito a levantar a taça, especialmente se conseguir administrar bem o ritmo do jogo.

Palpite 1 para Flamengo x Corinthians: Flamengo vence, com odds de 1.80 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Final tende a ser mais estratégica do que aberta

Decisões em jogo único costumam ter ritmo mais controlado, principalmente quando envolvem equipes de peso. O Flamengo, ainda ajustando parte física, não deve acelerar excessivamente, enquanto o Corinthians costuma priorizar organização defensiva e redução de espaços. Esse tipo de combinação favorece um jogo mais travado, com menos chances claras e maior disputa no meio-campo.

Além disso, a importância do título pode levar os dois times a evitar erros, tornando o confronto mais estudado, sobretudo no primeiro tempo. Situações de bola parada e falhas pontuais tendem a ser determinantes, mas dificilmente o duelo se transforma em trocação aberta desde cedo. Dentro desse contexto, o mercado de poucos gols se encaixa bem na leitura da partida.

Palpite 2 para Flamengo x Corinthians: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.67 na bet365

Ritmo controlado reduz chances dos dois lados marcarem

Apesar da qualidade ofensiva presente nos dois elencos, o cenário da Supercopa favorece cautela. O Corinthians deve se fechar bem, tentando neutralizar as principais armas do Flamengo, enquanto o Rubro-Negro tende a priorizar equilíbrio defensivo, evitando se expor em transições rápidas. Isso reduz significativamente a probabilidade de um jogo com gols para os dois lados.

Caso o Flamengo consiga sair na frente, a tendência é de controle do jogo, não de aceleração. Se o Corinthians marcar primeiro, o jogo muda, mas ainda assim o risco de se expor pode limitar o volume ofensivo. Assim, cresce a possibilidade de apenas uma das equipes balançar as redes ao longo da partida.