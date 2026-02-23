Palpite Everton x Manchester United - Premier League - 23/02/2026

O Everton está invicto nos últimos três confrontos. No entanto, eles ainda têm uma média de apenas 1,23 gols por jogo no novo Estádio Hill Dickinson.

Dicas de apostas para Everton x Manchester United:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Everton 1-2 Manchester United;

Palpite de artilheiros: Everton - Barry; Manchester United - Šeško, Mbeumo.

O Manchester United viaja para enfrentar o Everton na tarde de segunda-feira, visando consolidar sua posição entre os quatro primeiros da Premier League.

O Everton perdeu apenas um dos seus últimos seis jogos na Premier League e ocupa a oitava posição. Tem sido uma temporada bem-sucedida para os Toffees, que ainda têm uma chance remota de se classificar para competições europeias na próxima temporada. No entanto, seu desempenho em casa precisa melhorar para isso acontecer. Eles venceram apenas 31% dos jogos em seu novo Estádio Hill Dickinson em 2025/26.

O técnico dos Toffees, David Moyes, estará sem os serviços do defensor suspenso Jake O’Brien. Enquanto isso, Jack Grealish continua afastado após uma lesão que pode encerrar sua temporada. Jogadores como Kiernan Dewsbury-Hall e Iliman Ndiaye assumiram a responsabilidade em sua ausência.

A vida no banco de Old Trafford não poderia estar melhor para o técnico interino do United, Michael Carrick. O ex-capitão do United supervisionou quatro vitórias nos últimos cinco jogos, ultrapassando o Chelsea e alcançando a quarta posição na tabela.

Eles ainda precisam melhorar seu desempenho fora de casa se quiserem ser verdadeiros candidatos ao top quatro nesta temporada. Apesar de uma média de 2,08 pontos por jogo em casa, eles têm apenas uma taxa de vitória de 31% fora de casa. Eles também sofreram 1,69 gols por jogo longe de Old Trafford. A lista de lesões de Carrick é a menor que tem sido há algum tempo, com Patrick Dorgu como o único ausente confirmado. Tanto De Ligt quanto Mount são considerados dúvidas.

Escalações esperadas para Everton x Manchester United

Escalação esperada do Everton: Pickford, Patterson, Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Gueye, Garner, George, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Barry;

Escalação esperada do Manchester United: Lammens, Dalot, Shaw, Martínez, Maguire, Mainoo, Casemiro, Diallo, Fernandes, Mbeumo, Šeško.

Espera-se um confronto emocionante

O número médio de gols nos jogos em casa do Everton nesta temporada é de 2,62. Enquanto isso, a média de gols nos jogos fora de casa do United em 25/26 é maior, com 3,38 gols por jogo.

O United tem uma média de 1,69 gols marcados por jogo fora de casa, mas também sofre exatamente o mesmo número de gols. Ambas as equipes marcaram em 92% de suas partidas fora de casa, e os Red Devils ainda não mantiveram um único jogo sem sofrer gols fora nesta temporada.

Ambas as equipes marcaram em mais da metade (54%) dos jogos em casa do Everton. Os mercados de apostas dão apenas uma chance de 50% de três ou mais gols na segunda-feira e de ambas as equipes marcarem. Com base nos dados acima, há valor em apostar em um jogo cheio de gols.

Dica de aposta 1 para Everton x Manchester United: Ambas as equipes marcam: sim & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Everton x Manchester United nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mbeumo deve ser um protagonista, novamente

Bryan Mbeumo tem sido um grande talismã para Michael Carrick nas últimas semanas. O atacante camaronês fez quatro contribuições para gols em suas últimas cinco aparições na Premier League. Ele também tem sido praticamente uma presença constante para os Red Devils, exceto por seus compromissos na Copa Africana de Nações durante o período festivo.

Com 11 contribuições para gols em 21 jogos da Premier League nesta temporada, isso resulta em uma taxa de 52,38% de marcar ou assistir por jogo.

As odds justas deveriam, portanto, estar em torno de 1.91 (10/11). No entanto, os mercados de apostas acreditam que há apenas uma chance de 50% de Mbeumo marcar ou assistir contra os Toffees.

Dica de aposta 2 para Everton x Manchester United: Bryan Mbeumo marca ou assiste, com odds de 2.00 na Betano.

Apostamos que a rede vai balançar após o intervalo

Observando a frequência de gols marcados em casa pelo Everton e fora pelo United, há uma estatística destacada. O United marcou mais de dois terços (68%) de seus gols fora de casa após o intervalo. Além disso, 64% dos gols que sofreram fora de casa também ocorreram no segundo tempo.

O Everton também marcou mais da metade (56%) de seus gols em casa nos últimos 45 minutos das partidas. Seis dos seus 16 gols marcados em casa ocorreram nos últimos 15 minutos dos jogos.

Os mercados de apostas nos permitem apostar que o segundo tempo terá mais gols do que o primeiro com uma probabilidade de apenas 50%. Isso parece baixo com base nos dados acima. Esta pode ser a escolha de maior valor entre nossas previsões para Everton x Manchester United.