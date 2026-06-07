Palpite EUA x Bélgica - Copa do Mundo 2026 - 06/07/2026

Nosso especialista em apostas prevê um duelo equilibrado, com os EUA aproveitando o fator casa para segurar a Bélgica nos 90 minutos regulamentares.

Palpites para EUA x Bélgica:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: EUA 2x2 Bélgica;

Palpite de artilheiros: EUA – Christian Pulisic, Ricardo Pepi; Bélgica – Kevin De Bruyne, Leandro Trossard.

Os Estados Unidos já se acostumaram a carimbar a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. No entanto, jogando em casa, eles têm a oportunidade de dar um passo além e ir longe no torneio. Os americanos esperam superar sua melhor campanha histórica, que foi o terceiro lugar na edição inaugural de 1930.

E Mauricio Pochettino certamente parece ser o comandante ideal para guiá-los nessa jornada. Os coanfitriões acumularam grandes atuações na fase de grupos, sofrendo apenas um tropeço diante da Turquia na rodada final da primeira fase.

Na sequência, mantiveram o embalo com uma vitória convincente por 2x0 contra a Bósnia e Herzegovina nos dezesseisavos de final. Agora, os "Stars and Stripes" estão a apenas 90 minutos de garantir uma vaga nas quartas de final da competição.

Jogando no Lumen Field, em Seattle, os EUA sabem que podem contar com um caldeirão inflamado por sua torcida, que promete empurrar a seleção rumo à próxima fase.

Encarar a badalada equipe da Bélgica não será uma missão simples, mas os donos da casa entram com um leve favoritismo para avançar.

Por outro lado, os belgas vêm fazendo uma campanha de altos e baixos até aqui. Embora tenham conquistado os resultados necessários, o futebol apresentado dentro das quatro linhas ficou bem abaixo do alto nível que todos esperam deles.

Os Diabos Vermelhos venceram apenas um jogo na fase de grupos, o que acabou sendo suficiente para garantir a classificação.

O verdadeiro teste cardíaco aconteceu no duelo dos dezesseisavos de final contra o Senegal, quando os belgas perdiam por dois gols de diferença a apenas quatro minutos do fim do jogo.

Os europeus buscaram o empate heroico nos minutos finais do tempo regulamentar e levaram a partida para a prorrogação, onde Youri Tielemans garantiu a vitória de pênalti.

Os comandados de Roberto Martínez não vivem seu auge técnico no momento, o que torna este o cenário perfeito para os EUA tentarem a classificação.

Prováveis escalações para EUA x Bélgica

Escalação esperada dos EUA: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Tillman, Dest, Pulisic, Pepi;

Escalação esperada da Bélgica: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Onana, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku.

Expectativa de gols em Washington

Pontaria não tem sido um problema para nenhuma das duas seleções nos compromissos recentes. Os EUA balançaram as redes exatamente duas vezes em cada uma de suas últimas três partidas.

O retrospecto nos cinco jogos mais recentes aponta 11 gols marcados, o que resulta em uma excelente média de 2,2 gols por partida.

Com tanto talento ofensivo à disposição, a torcida belga certamente esperava uma produção maior nesta Copa do Mundo. No entanto, os Diabos Vermelhos só engrenaram de verdade contra a Nova Zelândia.

A seleção marcou 14 gols em suas últimas cinco partidas internacionais, registrando uma média de 2,8 gols por jogo e sofrendo quatro gols nesse mesmo período.

A linha de defesa de Pochettino também não tem se mostrado totalmente sólida, sofrendo seis gols nos últimos cinco confrontos. Por isso, apostar que ambas as equipes marcam passa longe de ser um palpite absurdo.

Três das últimas cinco partidas de cada seleção terminaram com mais de dois gols, enquanto os últimos três confrontos diretos da história registraram gols de ambos os lados.

Palpite 1 para EUA x Bélgica: Mais/Menos: mais de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.93 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Pulisic pronto para chamar a responsabilidade para si no ataque americano

Os donos da casa vinham dependendo do faro de gol de Folarin Balogun nesta Copa do Mundo, e ele não vinha decepcionando, com três gols marcados em três exibições.

Contudo, o atacante acabou sendo expulso por uma jogada considerada perigosa no embate frente à Bósnia e Herzegovina.

Por ser uma das principais peças do time, sua ausência será muito sentida, o que obriga outro nome de peso a assumir a responsabilidade. Christian Pulisic ainda não foi tão decisivo quanto gostaria neste Mundial.

Até aqui, o atacante do AC Milan registrou apenas uma assistência, logo na estreia contra o Paraguai.

No entanto, com uma vaga nas quartas de final em jogo, a tendência é que Pulisic cresça de produção e desequilibre. Vale destacar a boa temporada que o atleta fez pelo Milan, anotando oito gols em 30 partidas da Serie A.

Ele também balançou as redes quatro vezes em nove exibições na Champions League, o que o credencia como o nosso favorito para estufar as redes a favor dos coanfitriões.

Palpite 2 para EUA x Bélgica: Artilheiro a qualquer momento: Christian Pulisic, com odds de 3.20 na bet365.

Derrubando o tabu histórico

No histórico do confronto, a Bélgica tem amplo domínio, tendo saído vitoriosa em cada um dos últimos seis encontros. Essa sequência inclui uma goleada categórica por 5x2 em um amistoso disputado em março deste ano.

As duas seleções também já mediram forças em duas Copas do Mundo no passado, com uma vitória belga e um triunfo dos EUA na histórica edição de 1930.

Porém, os comandados de Martínez não estão com o motor totalmente regulado, tendo avançado aos trancos e barrancos no compromisso anterior. Tecnicamente, os belgas empataram três dos seus últimos quatro jogos no tempo regulamentar, e é aí que reside a esperança norte-americana.

Os coanfitriões venceram três de suas últimas quatro partidas, embora o revés contra a Turquia tenha deixado claro que eles não são imbatíveis sob seus domínios.

Ambas as equipes devem criar boas oportunidades ao longo do duelo, mas, considerando o peso do mata-mata, um empate nos 90 minutos é um cenário bastante provável.

Vale lembrar que o confronto válido pelas oitavas de final de 2014 terminou empatado sem gols no tempo normal, com a Bélgica garantindo a vaga na prorrogação.

Esperamos um desfecho parecido no tempo regulamentar por aqui, mas com os EUA finalmente quebrando essa escrita diante dos belgas nos 30 minutos adicionais.