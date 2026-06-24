Palpite Escócia x Brasil - Copa do Mundo 2026 - 24/06/2026

Escócia e Brasil se enfrentam hoje às 19h, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Nosso especialista em apostas espera que o Brasil termine na liderança do Grupo C pelo saldo de gols, mantendo a tradição de vencer seu grupo desde 1982.

Palpites para Brasil x Escócia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Escócia 1x3 Brasil;

Palpite de artilheiros: Escócia – Lawrence Shankland; Brasil – Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Raphinha.

A Escócia tem pouco do que se queixar após a derrota por 1x0 para o Marrocos no segundo jogo da fase de grupos.

A seleção africana dominou os escoceses em todos os aspectos do jogo. No entanto, os comandados de Steve Clarke estão longe de dar adeus à competição, graças à vitória sobre o Haiti na estreia.

A Tartan Army espera que sua seleção consiga se classificar para o mata-mata do torneio. A vaga por meio de uma das oito melhores campanhas de terceiros colocados parece cada vez mais provável.

No momento em que este texto foi escrito, os escoceses ocupavam a segunda posição nesse quesito, logo atrás da Suécia.

O Brasil mostrou do que é capaz com uma grande atuação diante do Haiti. A vitória por 3x0 certamente elevou a confiança da equipe para o terceiro jogo da fase de grupos.

Ainda assim, o triunfo veio contra uma das seleções mais fracas da chave.

Além disso, as últimas três derrotas do Brasil em fases de grupos da Copa do Mundo aconteceram justamente na rodada final. Isso pode preocupar os torcedores da Seleção, mas serve de incentivo para a Tartan Army. Temos tudo para ver um jogaço na Flórida nesta quinta-feira.

Escalações esperadas para Escócia x Brasil

Escalação esperada da Escócia: Gunn, Patterson, Hanley, Hendry, Robertson, McGinn, McTominay, Ferguson, Gannon-Doak, Adams, Shankland;

Escalação esperada do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhães, Santos, Guimarães, Casemiro, Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior, Cunha.

Gols são cruciais para a classificação

A última rodada nos deu uma amostra do que o Brasil pode se tornar sob o comando de Carlo Ancelotti. O ataque fluiu e a equipe levou perigo todas as vezes em que avançava contra o Haiti.

Além disso, a presença de Matheus Cunha no comando do ataque foi uma mudança animadora.

Como resultado, foram três gols marcados, mas cabia mais. Esse placar de 3x0 fez com que cinco dos últimos seis jogos internacionais do Brasil terminassem com mais de dois gols no placar.

Nas últimas cinco partidas, os sul-americanos balançaram as redes 15 vezes, com uma média de três gols por jogo.

Embora as partidas da Escócia tenham tido muito menos gols, a equipe pode sofrer para segurar o ataque brasileiro. Os escoceses também têm poder de fogo, tendo marcado exatamente quatro gols em duas de suas últimas quatro partidas.

Com os gols se tornando fundamentais para a classificação, podemos ver o placar se movimentar bastante neste duelo.

Dica de aposta 1 para Escócia x Brasil: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.74 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Escócia x Brasil nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Em grande fase, goleador está pronto para se juntar a lendas históricas

Mencionamos como Cunha comandou o ataque brasileiro contra o Haiti, marcando dois gols no jogo. Ele foi, sem dúvida, um dos grandes destaques. Também esperávamos que Vinícius Júnior fosse peça central do ataque do Brasil, o que acabou se confirmando.

Vini está prestes a fazer história após marcar contra o Haiti, seu segundo gol na fase de grupos. Apenas quatro jogadores na história marcaram em todos os três jogos da fase de grupos pelo Brasil.

Se Vinícius balançar as redes contra a Escócia, ele se juntará ao seleto grupo de Rivaldo, Ronaldo, Romário e Jairzinho.

Em todas as ocasiões anteriores, a Seleção acabou conquistando o título do torneio. Este é um sinal animador para os pentacampeões mundiais.

Vini participou diretamente de seis gols nos últimos cinco jogos do seu país, com três gols e três assistências. Por isso, estamos apostando que ele será decisivo contra os escoceses.

Dica de aposta 2 para Escócia x Brasil: Artilheiro a qualquer momento: Vinícius Júnior, com odds de 2.20 na Betboom.

Brasil busca ampliar retrospecto invicto no confronto direto

Este é o quinto confronto entre as duas nações em uma Copa do Mundo, sendo que os três anteriores terminaram com derrota para a Escócia. Os europeus enfrentaram o Brasil mais do que qualquer outro adversário (10 vezes) em sua história sem nunca ter conquistado uma vitória.

Este duelo será o nono da Escócia contra rivais sul-americanos em Copas do Mundo. Dos oito anteriores, seis terminaram em derrota para os escoceses, enquanto dois terminaram empatados.

O retrospecto do Brasil em fases de grupos é impossível de ignorar, já que a equipe perdeu apenas os mesmos cinco de seus 60 jogos disputados.

A Seleção venceu 42 jogos nessa sequência, o que indica que a Escócia terá uma verdadeira montanha para escalar. O fato de o Brasil estar invicto nos últimos cinco jogos sugere que eles devem garantir o resultado aqui.

No entanto, há uma chance real de os escoceses comemorarem algo no jogo. Antes da vitória do Brasil por 3x0 na rodada passada, a Seleção vinha de seis partidas seguidas sem conseguir ficar sem sofrer gols.

Como resultado, os comandados de Clarke provavelmente vão conseguir vazar a defesa brasileira, mas ainda assim devem sair de campo sem os três pontos.