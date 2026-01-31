Palpite Elche x Barcelona - La Liga - 31/01/2026

O Barça está em excelente forma. Portanto, podemos assistir aos líderes da tabela conquistando mais três pontos em Alicante.

Dicas de apostas para Elche x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Elche 1-3 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Elche - Álvaro Rodríguez; Barcelona - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford.

O Elche está tendo uma temporada sólida após seu retorno à La Liga. Eles estão em 11º lugar após 21 partidas. Embora os homens de Eder Sarabia estejam em uma sequência de quatro jogos sem vitória na liga, eles têm competido bem em todas as suas partidas recentes. Los Franjiverdes perderam apenas uma vez em casa durante toda a temporada.

Em Barcelona, no entanto, os visitantes enfrentam uma equipe em ascensão. Os Blaugrana estão no topo da tabela e venceram 14 de seus últimos 15 jogos competitivos. O Barça venceu este confronto por 3-1 em novembro. Após uma grande vitória na Champions League no meio da semana, eles estarão confiantes em conquistar mais três pontos.

Escalações esperadas para Elche x Barcelona

Escalação esperada do Elche: Pena, Pedrosa, Affengruber, Petrot, Valera, Aguado, Neto, Diangana, Rodríguez, Mir, Santiago;

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, de Jong, E. Garcia, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres.

O Elche vai lutar

Tem sido um período difícil para o Elche. Eles recebem o Barcelona sem vencer nenhuma de suas últimas cinco partidas competitivas. Eles também têm preocupações com lesões e rumores de saída de jogadores-chave neste mês.

Dito isso, Los Franjiverdes têm apresentado desempenhos respeitáveis nesta temporada. Lucas Cepeda chegou para reforçar o elenco. Além disso, o artilheiro Rafa Mir declarou-se apto para este fim de semana. Ambos são grandes reforços para Eder Sarabia, que confiará em sua equipe para causar problemas aos visitantes.

O Elche marcou em todos os seus últimos 10 jogos. Eles só não marcaram uma vez em casa na temporada 2025/26.

Acreditamos que o Barça sairá vitorioso, mesmo com jogadores como Pedri e Gavi ainda lesionados. No entanto, eles não são impenetráveis. O time de Hansi Flick sofreu gols em quatro dos seus últimos seis jogos. Eles conseguiram apenas três jogos sem sofrer gols fora de casa na La Liga nesta temporada. Os catalães provavelmente não terão uma tarde fácil no Estádio Martínez Valero.

Dica de aposta 1 para Elche x Barcelona: BTTS: sim, com odds de 1.60 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Elche x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Barça vai dar um show no segundo tempo

Há bons motivos para imaginar um segundo tempo movimentado em Alicante quando Elche enfrentar Barcelona neste fim de semana. Os anfitriões marcaram e sofreram quase o dobro de gols após o intervalo na La Liga nesta temporada. Foram 38 gols marcados no segundo tempo de suas partidas, em comparação com 20 no primeiro.

O Barça, por sua vez, é avassalador após o intervalo. Eles marcaram 32 vezes no segundo tempo de suas partidas da La Liga em 2025/26 e sofreram apenas seis. Eles têm sido mais perigosos no ataque nos últimos quinze minutos.

Observando as partidas recentes, 10 dos últimos 12 gols dos visitantes em todas as competições foram marcados após o intervalo. O Elche pode frustrar os visitantes por um tempo, mas, no fim, os homens de Flick devem conseguir a vitória.

Dica de aposta 2 para Elche x Barcelona: Tempo com mais gols: 2º tempo, com odds de 1.95 na Betano.

A forma assustadora de Yamal estará em plena exibição

Flick tem um notável leque de talentos ofensivos à sua disposição. O Barça conta com cinco jogadores com dois dígitos em gols até agora na temporada 2025/26. Há também três que alcançaram dois dígitos em assistências, então o técnico catalão não está sem opções.

Marcus Rashford acumulou 21 G/A, assim como Fermin Lopez. No entanto, ninguém contribuiu mais do que Lamine Yamal. O talento de 18 anos marcou 12 vezes e criou 13 gols para seus companheiros.

Yamal marcou um gol e deu uma assistência na vitória no meio da semana contra o FC Copenhagen. Ele também marcou contra o Real Oviedo no último jogo da liga do Barça. Desde que se recuperou de uma lesão, ele marcou seis gols em 13 jogos. Estamos apostando que ele encontrará uma maneira de passar pelo Elche, assim como fez em novembro.