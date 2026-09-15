Palpite Elche x Real Madrid - La Liga - 15/09/2026

O Real foi humilhado por 1x0 diante do Real Betis, mas reagiu com uma vitória avassaladora em casa sobre o Rayo Vallecano. Agora, o modesto Elche é o próximo alvo de José Mourinho.

Dicas de apostas para Elche x Real Madrid:

1X2: Real Madrid & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.37 na Brazino777 ;

Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 1.80 na Brazino777 ;

Artilheiro a qualquer momento: Vinícius Júnior, com odds de 2.00 na Brazino777.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Elche 1x3 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Elche – Buonanotte; Real Madrid – Vinícius Jr, Mbappé x2.

O Elche ainda busca seus primeiros três pontos na temporada 2026/27 de La Liga. Uma visita do Real Madrid no meio da semana dificilmente ajudará a mudar esse cenário.

Martin Anselmi somou apenas dois pontos em 15 possíveis desde o início da campanha. Anselmi assumiu o comando após a saída de Eder Sarabia. Um apertado empate por 1x1 com o Athletic Bilbao no sábado dobrou a pontuação da equipe na temporada.

Os mandantes precisam melhorar defensivamente, tendo sofrido uma média de 2,6 gols por jogo nesta temporada. Já foram goleados pelo Barcelona e perderam para a Real Sociedad, que jogou com dez homens, diante de sua própria torcida.

Já o Real ocupa a segunda posição, três pontos atrás do rival Barcelona na briga pelo título. Kylian Mbappé marcou duas vezes na vitória por 4x1 em casa sobre o Rayo Vallecano no fim de semana. O francês não dá sinais de desaceleração desde o retorno da Copa do Mundo, com seis gols marcados em La Liga até aqui.

A única derrota de José Mourinho em sua segunda passagem pelo clube veio justamente fora de casa, diante do Betis. Ele estará determinado a reverter essa situação e retomar o caminho das vitórias com estilo. Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio e Rodrygo estão fora por lesão. Mourinho também pode ter um olho no clássico madrilenho de domingo, o que pode influenciar suas escolhas na equipe nesta partida do meio de semana.

Escalações esperadas para Elche x Real Madrid

Escalação esperada do Elche: Dituro, Sangaré, Redondo, Chust, Revivo, Morente, Morcillo, Villar, Valera, Buonanotte, Fer Niño;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé.

Vitória tranquila do Real, mas Elche deve balançar as redes

O Real Madrid está invicto nos últimos 17 confrontos pela liga contra o Elche. Esse retrospecto é uma base sólida para esta seleção.

O Elche marcou em quatro dos últimos seis jogos em casa contra o Madrid. A equipe balançou as redes duas vezes contra a Real Sociedad no mês passado. O time de Mourinho também sofreu gols em todos os jogos fora de casa nesta temporada.

A defesa do Real tem mudado constantemente por causa das lesões de Militão e Mendy. O Elche sofreu gols em todos os cinco jogos da liga. Apostar em vitória visitante com gols dos dois lados, a uma probabilidade implícita de 42,2%, parece uma boa oportunidade de valor.

Dica de aposta 1 para Elche x Real Madrid: 1X2: Real Madrid & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.37 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Elche x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesa vazada encontra um ataque implacável

O Elche sofreu uma média de 2,6 gols por jogo nesta temporada. O Barcelona balançou as redes cinco vezes neste mesmo estádio no mês passado. O Real Madrid tem qualidade de sobra para causar um estrago parecido.

A Real Sociedad também marcou três gols em uma vitória recente por 3x2. O Elche ainda não conseguiu deixar o gol invicto nesta temporada.

É justo dizer que o Madrid está balançando as redes com facilidade sob o comando de Mourinho, e Mbappé vive um excelente momento. A equipe já marcou quatro gols em três ocasiões, contra Rayo Vallecano, Real Sociedad e Málaga. O confronto entre as equipes na última temporada, neste mesmo estádio, também produziu quatro gols, terminando em 2x2. O risco é o recente empate por 1x1 do Elche com o Athletic Club, jogo em que a defesa se mostrou mais sólida. Ainda assim, segue sendo uma aposta de valor.

Dica de aposta 2 para Elche x Real Madrid: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 1.80 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Vinícius está devendo um gol

Vinícius Júnior marcou apenas um gol a partir de 2,29 xG (expectativa de gols) em La Liga nesta temporada. Essa diferença aponta para uma correção, não para uma queda de rendimento.

O brasileiro foi titular na vitória por 4x1 sobre o Rayo Vallecano no sábado. Vinícius também recebeu uma indicação ao Ballon d'Or neste ano. Mourinho continua utilizando-o pelo lado esquerdo do trio ofensivo. O Elche sofreu 13 gols em cinco jogos da liga. Os laterais da equipe têm sido explorados repetidamente pelos lados do campo.

O risco é que Mbappé fique com as finalizações e as cobranças de pênalti. Ainda assim, uma probabilidade implícita de 50% é um percentual justo para apostar na correção do xG de um jogador de elite.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Dica de aposta 3 para Elche x Real Madrid: Artilheiro a qualquer momento: Vinícius Júnior, com odds de 2.00 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.