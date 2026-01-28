Palpite Eintracht Frankfurt x Tottenham - Champions League - 28/01/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o Frankfurt continuará na sua má fase. Assim, o Tottenham deve garantir sua passagem para as oitavas de final com um lugar entre os oito primeiros.

Melhores palpites para Eintracht Frankfurt x Tottenham:

Nossa análise: momento das equipes

A campanha do Eintracht Frankfurt na Champions League está chegando ao fim. Antes da oitava rodada, as Águias estão em 33º lugar na classificação. Elas não têm chance de chegar ao top 24, independentemente do resultado na quarta-feira.

A equipe da Bundesliga tem enfrentado dificuldades nesta temporada, o que levou à demissão do técnico Dino Toppmöller recentemente. Como resultado, Dennis Schmidt assumiu interinamente, mas seus dois jogos no comando terminaram em derrota.

O Tottenham, por outro lado, está desfrutando de uma campanha europeia semelhante à da temporada passada sob o comando de Ange Postecoglou. Eles são fortes na Europa, mas inconsistentes no campeonato nacional.

Parece que Thomas Frank está indo na mesma direção, já que os Spurs se encontram entre os oito primeiros na fase de grupos.

Os Lilywhites estão a caminho de garantir uma vaga automática nas oitavas de final da Champions League. No entanto, ainda precisam de uma vitória para garantir esse lugar.

No campeonato nacional, entretanto, os Spurs enfrentaram desafios. No fim de semana, os Lilywhites arrancaram um ponto em Burnley graças ao capitão Cristian Romero. Não foi a primeira vez nesta temporada que ele veio ao resgate.

Frank espera que sua equipe possa levar seu ímpeto europeu adiante e evitar um playoff. Desempenhos recentes de ambas as equipes indicam que devem conseguir isso com relativa facilidade.

Prováveis escalações para Eintracht Frankfurt x Tottenham

Eintracht Frankfurt: Santos, Collins, Koch, Theate, Kristensen, Chaibi, Skhiri, Brown, Doan, Uzun, Knauff;

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Udogie, Gray, Simons, Odobert, Kolo Muani, Spence, Solanke.

Os Spurs testarão a defesa vazada do Frankfurt

A principal fraqueza do time da casa nesta temporada da Champions League tem sido sua linha defensiva. O Frankfurt sofreu 19 gols em seus sete jogos, o pior registro da competição junto com Kairat Almaty e Ajax.

O time alemão só manteve um jogo sem sofrer gols em suas sete partidas, mas ainda não o fez em casa.

As táticas ofensivas do Tottenham têm dado resultados, já que marcaram 15 gols em seus sete jogos. No entanto, os Spurs sofreram sete gols nesse período. Isso indica que eles são suscetíveis a permitir, pelo menos, um gol por jogo.

O time de Schmidt viu ambas as equipes marcarem em cada um de seus últimos seis jogos em todas as competições. Embora encorajador no ataque, ele estará preocupado com sua defesa.

Os Spurs viram ambas as equipes balançarem as redes em cinco de seus últimos seis jogos.

Palpite 1 para Eintracht Frankfurt x Tottenham: BTTS: sim, com odds de 1.60 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Eintracht Frankfurt x Tottenham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os Spurs estão de olho em mais uma vitória

As Águias têm sido sofríveis nos últimos tempos. Não venceram nenhuma de suas últimas seis partidas nesta competição e perderam cinco nesse período.

No geral, venceram apenas uma de suas últimas 11 partidas competitivas, o que é uma tendência preocupante para a torcida da casa.

O Frankfurt perdeu seus dois últimos jogos, apesar de estar em posições para vencer.

Essas estatísticas serão música para os ouvidos do time do norte de Londres. Os próprios Spurs não têm sido ótimos ultimamente. Venceram apenas uma vez nos últimos cinco jogos.

Essa sequência também os viu entrar em uma série de três derrotas consecutivas em todas as competições.

No entanto, sua vitória por 2-0 contra o Dortmund na semana passada mostrou seu potencial no cenário continental.

Os Lilywhites também têm um histórico positivo contra os anfitriões. Os Spurs venceram este confronto correspondente por 1-0 na Liga Europa na temporada passada a caminho do título.

Essa vitória é uma das duas para o time visitante, que permanece invicto em quatro confrontos diretos.

Palpite 2 para Eintracht Frankfurt x Tottenham: 1x2: Tottenham, com odds de 1.85 na Betano.

Os visitantes estão impulsionados pela diferença de gols

Os anfitriões jogaram três partidas em casa na Champions League nesta temporada e sofreram nove gols nesse período. Isso é uma média de três gols sofridos por jogo em casa.

Enquanto isso, o Tottenham tem uma média de 2,14 gols marcados por jogo nesta competição.

No entanto, com Dominic Solanke voltando à ação, os Spurs têm novamente um ponto focal no ataque. Eles podem realmente colocar o Frankfurt em apuros aqui, considerando que a diferença de gols pode entrar em jogo no final da noite.

Eles estão prontos para marcar mais de duas vezes na quarta-feira, assim como fizeram no confronto direto da Champions League em 2022.

Além disso, o time da casa sofreu exatamente três gols em cada um de seus cinco jogos mais recentes. Como resultado, os visitantes podem perfurar a defesa da casa mais de duas vezes.