Palpite Crystal Palace x Rayo Vallecano - Conference League - 27/05/2026

Nosso especialista em apostas espera uma final de Conference League bastante equilibrada. Rayo Vallecano e Crystal Palace disputam o primeiro título europeu de suas histórias.

Dicas de apostas para Crystal Palace x Rayo Vallecano:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Crystal Palace 2x3 Rayo Vallecano;

Palpite de artilheiros: Crystal Palace – Ismaila Sarr, Brennan Johnson; Rayo Vallecano – Alvaro Garcia, Sergio Camello, Jorge de Frutos.

Um campeão europeu inédito será coroado na Red Bull Arena, em Leipzig. Crystal Palace e Rayo Vallecano se enfrentam pela primeira vez na história. Ambos os clubes alcançaram sua primeira final europeia em apenas suas segundas campanhas continentais.

O Palace chegou à final da Conference League logo em sua primeira grande campanha europeia. Seus únicos compromissos continentais anteriores foram duas derrotas na Copa Intertoto de 1998. Esta final será a 17ª partida dos ingleses na competição – com um retrospecto de nove vitórias, quatro empates e três derrotas.

Por outro lado, o desempenho na Premier League não foi tão impressionante. Oliver Glasner, que deixará o comando técnico após a final, levou o Palace à 15ª colocação, seis pontos acima do rebaixado West Ham. Uma vitória aqui selaria de vez o nome da equipe na história do futebol londrino.

No quesito "zebra", poucos superam o Rayo Vallecano. O Rayito superou todas as expectativas nesta temporada, terminando em oitavo lugar e ficando a apenas um ponto da zona de classificação para as competições europeias. A única rota do clube para a Europa na próxima temporada é vencer a Conference League, o que lhes garantiria uma vaga na fase de liga da Europa League.

Íñigo Pérez construiu uma equipe resiliente, capaz de desbancar gigantes. Assim como o Palace, o Rayo perdeu apenas três jogos europeus nesta temporada. Ainda assim, ostentam o melhor desempenho da competição, com 10 vitórias conquistadas até aqui.

A história será escrita em Leipzig. Uma dessas duas equipes vai erguer seu primeiro troféu europeu da história. O Palace entra no confronto como favorito, mas o Rayo provou ser um osso duro de roer ao longo da temporada. A expectativa é de uma final truncada e muito disputada.

Escalações esperadas para Crystal Palace x Rayo Vallecano

Escalação esperada do Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Rid, Mitchell, Kamada, Wharton, Munoz, Sarr, Pino, Larsen;

Escalação esperada do Rayo Vallecano: Cardenas, Balliu, Mumin, Mendy, Espino, Valentin, Martin, Gumbau, Garcia, Diaz, Nteka.

Ambas as defesas devem ser furadas em Leipzig

O Crystal Palace tropeçou em suas últimas quatro partidas da Premier League, sem conseguir nenhuma vitória. Eles balançaram as redes em três desses jogos, com a única exceção sendo a derrota por 3x0 para o Manchester City. A vitória mais recente veio no 2x1 contra o Shakhtar Donetsk, no jogo de volta da semifinal.

Na última rodada do campeonato, enfrentaram o Arsenal. O gol de Jean-Philippe Mateta aos 89 minutos serviu apenas como consolo na derrota por 2x1 em Selhurst Park. O Palace passou em branco em apenas três das 16 partidas disputadas na Conference League.

O Rayo, por sua vez, deixou de marcar em apenas um dos 14 confrontos da Conference League. Os Los Franjirrojos vivem uma fase brilhante, invictos há nove partidas oficiais consecutivas. A última vez que saíram de campo sem marcar foi na derrota por 3x0 para o Real Mallorca, na segunda semana de abril.

Com um título europeu inédito em jogo, as duas equipes vão em busca da glória sem amarras. Não se espera que nenhum dos goleiros saia de campo sem sofrer gols, no que promete ser uma final eletrizante.

Dica de aposta 1 para Crystal Palace x Rayo Vallecano: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.90 na Novibet.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Red Bull Arena se prepara para as redes balançarem

O Palace é o melhor ataque da Conference League nesta temporada, tendo balançado as redes 25 vezes da fase de liga até a grande final. Oito de seus jogos nessa caminhada tiveram mais de 2,5 gols no total. O Rayo Vallecano também superou essa marca em oito partidas na competição.

No entanto, o Rayo marcou três gols a menos que o Palace no mesmo período, desconsiderando as fases preliminares. Eles são apenas a segunda equipe espanhola a chegar à final da Conference League, seguindo os passos do Real Betis na temporada passada.

Os compromissos recentes do Rayo não tiveram tantos gols quanto os do Palace. Os Eagles registraram mais de 2,5 gols em cada uma de suas últimas oito partidas oficiais.

O Palace é o terceiro clube inglês a alcançar esta final, logo após West Ham e Chelsea, que ergueram o troféu. O Palace estará ansioso para cravar seu nome ao lado de seus rivais londrinos. Enquanto isso, o Rayo não tem nada a perder no que pode ser o maior jogo de sua história. A tendência é de bola na rede.

Dica de aposta 2 para Crystal Palace x Rayo Vallecano: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.05 na Novibet.

Sarr pode liderar o Palace rumo à vitória?

Ismaila Sarr tem sido a principal arma ofensiva do Palace na Conference League. Ele é o artilheiro isolado da competição com nove gols em 12 jogos, cinco a mais que Alemão, do Rayo. Sarr balançou as redes em cada uma das últimas cinco partidas de mata-mata do clube.

Um de seus seis gols nessa sequência entrou para a história. Sarr marcou com apenas 21 segundos de jogo contra o Shakhtar, na partida de ida da semifinal, registrando o gol mais rápido da história da Conference League. Ele também deixou sua marca no jogo de volta.

Sarr é o vice-artilheiro do clube na Premier League com nove gols, atrás apenas de Jean-Philippe Mateta. O atacante senegalês marcou dois gols nos últimos quatro jogos do Palace no campeonato, ajudando o clube a evitar a derrota em ambas as ocasiões.

No geral, Sarr soma 21 gols e duas assistências em 44 partidas por todas as competições. Sua presença no último terço de campo é fundamental para que o Palace consiga furar a defesa do Rayo e brigar pela taça.