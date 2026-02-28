Palpite Cruzeiro x Pouso Alegre - Campeonato Mineiro - 28/02/2026

Confira os palpites Cruzeiro x Pouso Alegre para o confronto em Belo Horizonte, neste sábado (28), às 18h30, pelo Campeonato Mineiro.

Melhores palpites para Cruzeiro x Pouso Alegre

Nossa análise: Momento das equipes

A semifinal chega aberta apesar da vantagem do Cruzeiro. A vitória por 2 a 1 fora de casa coloca a Raposa em situação favorável, mas não definitiva. O Pouso Alegre já mostrou que pode competir, principalmente porque venceu por 2 a 0 na fase de grupos com grande atuação de Gabriel Tota.

Isso muda o tipo de jogo: o visitante não deve apenas se defender, pois precisa atacar para buscar o resultado.

O Cruzeiro de Tite ainda alterna bons momentos e atuações irregulares. Em 12 partidas na temporada são seis vitórias, um empate e cinco derrotas, números que mostram um time competitivo, porém instável.

No Mineirão, a tendência é de postura mais propositiva, tentando controlar a posse e diminuir o ritmo adversário. Mesmo com a vantagem, dificilmente a equipe atuará apenas esperando, já que sofrer um gol cedo pode complicar o confronto.

O Pouso Alegre chega sem tanta pressão externa, mas com obrigação tática. Em nove jogos são quatro vitórias, um empate e quatro derrotas, campanha equilibrada.

Precisando do placar, deve adotar postura agressiva, subindo linhas e explorando transições rápidas, cenário que naturalmente abre espaços para contra-ataques. Esse tipo de jogo costuma aumentar o número de oportunidades para ambos os lados.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Pouso Alegre

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Arroyo;

Pouso Alegre: Thiago Braga, Victão, Vanderley, Xandão, Matheus Nunes; Magé, Romário, Pedro Arthur, Gabriel Tota, Thiago Rubim e Marcelo Cauã.

Jogo com tendência de chances para os dois lados

A necessidade do Pouso Alegre altera completamente o comportamento da partida. A equipe não pode apenas esperar e terá que propor ações ofensivas em algum momento, principalmente se o tempo passar sem o gol. Isso força o jogo a ficar mais aberto do que foi na ida.

O Cruzeiro, por outro lado, não tem perfil de atuar apenas defendendo no Mineirão. A equipe costuma responder quando pressionada e deve encontrar espaços nas costas da defesa visitante.

Com dois times precisando atacar em momentos diferentes do jogo, a probabilidade de gols para ambos cresce bastante.

Palpite 1 para Cruzeiro x Pouso Alegre: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.30 na Betano

Ritmo mais acelerado pode elevar o placar

Sem vantagem confortável, a Raposa não pode administrar totalmente o tempo. Um gol sofrido levaria a decisão para cenário perigoso e, por isso, a equipe deve manter intensidade ofensiva, principalmente no primeiro tempo.

Isso tende a gerar volume de finalizações.

O Pouso Alegre também terá momentos de pressão, já que precisa reverter a desvantagem. Ao se expor mais, o jogo ganha transições rápidas e perde o caráter truncado comum de mata-mata.

Palpite 2 para Cruzeiro x Pouso Alegre: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na Betano

Fator Mineirão pesa na decisão

Mesmo com irregularidade na temporada, o Cruzeiro possui elenco mais qualificado e chega com vantagem no confronto. Jogando no Mineirão, a equipe tende a controlar melhor o ritmo e administrar os momentos de pressão do adversário.

O Pouso Alegre já mostrou competitividade, mas fora de casa e precisando se expor, corre riscos maiores defensivamente.

Em jogos decisivos, a diferença técnica e o mando costumam aparecer no decorrer da partida, principalmente no segundo tempo, quando o visitante precisa se lançar ao ataque.