Confira os palpites Cruzeiro x Coritiba para o confronto em Belo Horizonte, nesta quinta (5), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Cruzeiro x Coritiba

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Cruzeiro x Coritiba

Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Coritiba chegam pressionados para o confronto desta quinta-feira, no Mineirão, após estreias negativas no Campeonato Brasileiro. A Raposa sofreu uma goleada dura por 4 a 0 para o Botafogo, fora de casa, em um jogo que escancarou problemas defensivos e dificuldade de reação quando saiu atrás no placar. Mesmo com um elenco mais qualificado, o time mineiro sentiu o impacto emocional da derrota e agora joga sob obrigação de dar resposta imediata ao torcedor.

Do outro lado, o Coritiba também saiu derrotado na primeira rodada, mas em um contexto diferente. A equipe paranaense fez um jogo equilibrado contra o RB Bragantino, criou chances, competiu bem, mas acabou sofrendo o gol decisivo no último lance, o que aumentou a frustração. O desempenho, porém, foi mais consistente do que o placar sugere, indicando um time organizado, mas ainda com limitações ofensivas.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Coritiba

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, Christian, Keny Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge

Coritiba: Pedro Rangel, Felipe Guimarães, Jacy, Thiago Santos e João Almeida, Wallisson, Vini Paulista e Josué, Breno Lopes, Fabinho e Enzo

Pressão no Mineirão pode empurrar o Cruzeiro para a vitória

Depois da goleada sofrida na estreia do Brasileirão, o Cruzeiro entra em campo pressionado, mas também com a necessidade clara de resposta imediata. Jogar no Mineirão costuma alterar o comportamento da equipe, que se sente mais confortável para assumir o protagonismo e controlar a posse de bola. Mesmo com oscilações recentes, o elenco é mais qualificado e tende a impor ritmo desde os primeiros minutos.

O Coritiba chega fragilizado emocionalmente após perder em casa no último lance da rodada inicial. Fora de seus domínios, a equipe deve adotar postura mais reativa, tentando explorar erros pontuais do adversário. Nesse cenário, o fator casa e a urgência por reação

colocam o Cruzeiro em posição favorável para conquistar os três pontos.

Palpite 1 para Cruzeiro x Coritiba: Cruzeiro vence, com odds de 1.42 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Coritiba nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Duelo deve ser mais estudado e com placar controlado

Mesmo com a necessidade de vitória, o Cruzeiro não deve se lançar de forma desorganizada. A tendência é de um time mais atento defensivamente, principalmente após os problemas apresentados na estreia. A ideia deve ser trabalhar melhor a posse, rodar a bola e buscar espaços com paciência, evitando um jogo aberto demais.

O Coritiba, por sua vez, deve priorizar a compactação defensiva, reduzindo espaços entre linhas e tentando esfriar o ritmo da partida. Com duas equipes ainda buscando ajustes, o confronto tem tudo para ser mais truncado, com menos chances claras e decisões concentradas em detalhes. Esse cenário favorece um placar com poucos gols no Mineirão.

Palpite 2 para Cruzeiro x Coritiba: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.80 na bet365

Kaio Jorge concentra o peso ofensivo da Raposa

Mesmo em jogos mais travados, Kaio Jorge costuma ser o principal ponto de referência do ataque cruzeirense. Atuando mais próximo da área, o atacante participa diretamente das principais ações ofensivas, seja finalizando, seja abrindo espaço para os companheiros. No Mineirão, sua presença tende a ser ainda mais decisiva, com o time explorando cruzamentos e jogadas pelo corredor central.

Com o Cruzeiro tendo maior volume ofensivo ao longo da partida, a bola naturalmente passa pelos pés do camisa 9 nas situações mais perigosas. Em um confronto equilibrado, onde uma chance pode definir o resultado, Kaio Jorge aparece como o nome mais provável para balançar as redes.