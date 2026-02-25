Palpite Cruzeiro x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 25/02/2026

Confira os palpites Cruzeiro x Corinthians para o confronto em Belo Horizonte, nesta quarta (25), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Cruzeiro x Corinthians

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo no Mineirão coloca frente a frente dois times que chegam classificados em seus estaduais, mas vivendo realidades distintas no Brasileirão.

O Cruzeiro ainda não venceu e aparece na última posição, enquanto o Corinthians iniciou melhor a competição e ocupa a parte de cima da tabela.

A tendência, portanto, é de uma partida mais aberta do que o normal, muito por conta da necessidade celeste de reagir imediatamente.

Pelo lado do mandante, o fator psicológico pesa bastante. A vitória sobre o Pouso Alegre no Campeonato Mineiro trouxe alívio momentâneo, mas a campanha no nacional exige resposta urgente.

Jogando em casa, a equipe deve assumir o controle territorial desde o início, pressionando alto e tentando acelerar o jogo, já que um empate pouco ajuda sua situação.

O Corinthians chega mais confortável, porém não deve propor a partida. A equipe costuma se sentir melhor em cenários reativos e pode explorar justamente a ansiedade do adversário.

A classificação dramática contra a Portuguesa, nos pênaltis após empate no último lance, mostrou um time competitivo e resistente, características importantes para suportar a pressão inicial do Cruzeiro.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro: Cássio; Willian, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson e Christian, Matheus Pereira e Villarreal;

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, André, Carrillo (Allan) e Breno Bidon, Memphis Depay e Gui Negão.

Urgência pode mudar o comportamento celeste

A posição na tabela muda completamente a abordagem do Cruzeiro. Jogando em casa e ainda sem vencer, a equipe dificilmente adotará postura cautelosa.

A tendência é de linhas mais altas, maior volume ofensivo e muitas bolas levantadas na área, principalmente conforme o relógio avançar.

O Corinthians, apesar do melhor momento, costuma sofrer quando enfrenta pressão constante fora de casa. Se a Raposa conseguir transformar o início forte em domínio territorial, pode construir vantagem ao longo do jogo.

Palpite 1 para Cruzeiro x Corinthians: Cruzeiro vence, com odds de 1.91 na Betano

Ritmo deve acelerar com o passar do tempo

Como o empate pouco ajuda o Cruzeiro, o jogo dificilmente ficará travado até o fim. Caso o Corinthians marque primeiro, o cenário fica ainda mais aberto, pois obrigará o mandante a se lançar totalmente ao ataque.

Isso aumenta a quantidade de finalizações e também de contra-ataques.

O Timão tem qualidade para aproveitar transições rápidas, enquanto o Cruzeiro tende a criar volume pelo lado do campo. Esse perfil favorece um confronto com chances para os dois lados e placar movimentado.

Palpite 2 para Cruzeiro x Corinthians: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.05 na Betano

Clima de decisão pode pesar na arbitragem

A pressão do Cruzeiro e a competitividade natural do Corinthians costumam gerar partidas físicas. Em jogos onde um lado precisa desesperadamente do resultado, a intensidade cresce, principalmente no meio-campo, com disputas constantes e interrupções frequentes.

Além disso, o histórico recente das equipes mostra confrontos com muita reclamação, faltas táticas e paralisações. Esse contexto favorece advertências ao longo dos 90 minutos.