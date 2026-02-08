Palpite Cruzeiro x América-MG- Campeonato Mineiro- 08/02/2026

Confira os palpites Cruzeiro x América-MG para o confronto em Belo Horizonte, neste domingo (8), às 18h, pelo Campeonato Mineiro.

Melhores palpites para Cruzeiro x América-MG

Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e América-MG fazem um confronto direto importante pela reta final da fase de grupos do Campeonato Mineiro. As duas equipes chegam bem posicionadas em seus respectivos grupos, mas com objetivos claros: enquanto a Raposa precisa confirmar a vaga na próxima fase, o Coelho busca manter a liderança do Grupo B. O equilíbrio recente entre os times e o momento positivo de ambos indicam um jogo competitivo, com intensidade elevada desde o início.

Como mandante, o Cruzeiro chega confiante após a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Betim. A equipe soma nove pontos em seis jogos e sabe que um novo triunfo no Mineirão praticamente assegura a classificação. Jogando em casa, a Raposa costuma ter maior controle do jogo, trabalhando mais a posse e reduzindo riscos defensivos, especialmente em partidas decisivas.

O América-MG lidera o Grupo B com 12 pontos em seis partidas e também vem de vitória por 1 a 0, desta vez contra a URT, no Independência. Mesmo fora de casa, o Coelho tem mostrado organização e consistência defensiva, características que podem equilibrar o duelo. A equipe chega com menos pressão imediata, mas sabendo que um bom resultado reforça sua condição de favorito no grupo.

Prováveis escalações de Cruzeiro x América-MG

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, João Marcelo (Villalba) e Kaiki, Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva) e Matheus Pereira, Christian (Gerson ou Lucas Silva), Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge

América-MG: Gustavo, Léo Alaba, Ricardo Silva, Rafa Barcelos e Artur, Felipe Amaral, Eduardo Person e Yago Souza, Segovinha, Thauan Willians e Paulo Victor

Fator Mineirão pode ser decisivo em jogo equilibrado

O Cruzeiro entra em campo sabendo que a vitória representa um passo decisivo rumo à classificação. Esse contexto costuma influenciar positivamente o comportamento da equipe no Mineirão, onde o time se sente mais confortável para assumir o controle do jogo.

O América-MG chega organizado, mas pode encontrar dificuldades para sustentar pressão constante fora de casa. O fato de já estar bem colocado no grupo permite uma postura mais cautelosa, o que pode resultar em menor agressividade ofensiva.

Palpite 1 para Cruzeiro x América-MG: Cruzeiro vence, com odds de 1.58 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x América-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Estilo dos times aponta para controle e poucos escanteios

A forma como Cruzeiro e América-MG constroem suas partidas sugere um confronto mais controlado do que acelerado. A Raposa prioriza a troca de passes pelo meio, evitando abusar de cruzamentos, enquanto o Coelho se destaca pela organização defensiva e compactação das linhas.

Além disso, se o Cruzeiro abrir o placar, a tendência é de administrar o ritmo, diminuindo a intensidade ofensiva e controlando a posse. O América, por sua vez, não costuma se lançar de maneira desordenada mesmo quando está em desvantagem.

Palpite 2 para Cruzeiro x América-MG: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.81 na KTO

Pressão do mandante pode abrir espaços para os dois lados

Apesar da expectativa de um jogo mais controlado, a necessidade do Cruzeiro em vencer pode gerar momentos de exposição defensiva. Ao adiantar suas linhas e buscar o ataque, a equipe pode conceder espaços que o América-MG sabe explorar bem, especialmente em transições rápidas e bolas trabalhadas pelo meio.

O Coelho, mesmo fora de casa, tem mostrado eficiência quando encontra brechas e não depende de grande volume ofensivo para criar chances claras. Ao mesmo tempo, o Cruzeiro costuma gerar oportunidades com frequência no Mineirão.