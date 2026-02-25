Palpite Coritiba x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 25/02/2026

Confira os palpites Coritiba x São Paulo para o confronto em Curitiba, nesta quarta (25), às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Coritiba x São Paulo

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto coloca frente a frente equipes em momentos bem diferentes na temporada. O Coritiba chega abalado após a eliminação nas semifinais do Campeonato Paranaense para o Operário, em jogo dramático decidido nos pênaltis depois do empate em 2 a 2 no tempo normal.

A frustração recente pode influenciar o desempenho, principalmente nos primeiros minutos.

O São Paulo vive situação oposta. A vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino no Paulistão manteve a confiança elevada e, no Brasileirão, a equipe soma duas vitórias e um empate em três partidas, ocupando a vice-liderança. Ainda assim, atuar fora de casa tende a equilibrar as forças.

O Coritiba, mesmo irregular, costuma crescer no Couto Pereira. A equipe tem postura mais agressiva diante da torcida e normalmente aumenta o volume ofensivo em casa.

Já o São Paulo costuma adotar uma abordagem mais cautelosa fora de seus domínios, priorizando organização defensiva e transições rápidas.

Prováveis escalações de Coritiba x São Paulo

Coritiba: Pedro Morisco, Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Wallisson (Willian Oliveira) e Vini Paulista, Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes (Lavega), Pedro Rocha;

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Calleri.

Equilíbrio deve prevalecer no placar

O cenário aponta para uma partida bastante disputada. O Coritiba precisa dar resposta imediata ao torcedor após a eliminação recente e deve tentar impor ritmo alto no início, pressionando a saída de bola e buscando intensidade física.

O São Paulo, por sua vez, chega mais organizado e em melhor fase técnica, mas não costuma se expor tanto como visitante. A tendência é de um jogo controlado, com alternância de momentos e poucas brechas claras durante boa parte do confronto.

Com características complementares e pressão dos dois lados, o empate aparece como resultado plausível.

Palpite 1 para Coritiba x São Paulo: Empate, com odds de 3.20 na KTO

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Coritiba x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ataques podem encontrar espaços

Apesar do equilíbrio esperado, a dinâmica do jogo pode gerar oportunidades. O Coritiba tende a ser mais ofensivo em casa e, ao se lançar ao ataque, abre espaços defensivos que o São Paulo costuma explorar bem com velocidade pelos lados.

O time paulista vive bom momento ofensivo e dificilmente passará o jogo inteiro apenas defendendo. Caso o primeiro gol saia ainda no primeiro tempo, a partida tende a ficar mais aberta, obrigando o adversário a se expor.

A combinação de necessidade do mandante e eficiência do visitante aumenta a probabilidade de um placar movimentado.

Palpite 2 para Coritiba x São Paulo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.30 na KTO

Jogo pode ter menos escanteios

Mesmo com possibilidade de gols, o confronto não indica necessariamente grande volume de cruzamentos.

O São Paulo costuma trabalhar mais por dentro, com troca de passes e infiltrações, enquanto o Coritiba tenta acelerar jogadas, mas sem domínio territorial constante durante os 90 minutos.

Se o jogo ficar truncado no meio-campo — algo comum após partidas eliminatórias recentes — o número de bolas desviadas para linha de fundo tende a cair. Assim, o total de escanteios pode permanecer controlado durante a maior parte da partida.