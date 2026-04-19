Palpite Coritiba x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 19/04/2026

Confira os palpites Coritiba x Atlético-MG para o confronto em Curitiba, neste domingo (19), às 16h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Coritiba x Atlético-MG

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Nossa análise: Momento das equipes

Coritiba e Atlético-MG se enfrentam no Couto Pereira em um duelo direto por posições na primeira metade da tabela do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos relativamente equilibrados e chegam próximas na classificação, o que aumenta o peso do confronto.

O fator casa pode ser determinante para o Coxa, mas o Galo tem qualidade para equilibrar.

O Coritiba vem de empate por 2 a 2 com o Botafogo, fora de casa, mostrando força ofensiva e capacidade de competir mesmo longe de seus domínios. A equipe soma 16 pontos em 11 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, ocupando a 7ª posição.

Jogando no Couto Pereira, tende a ser mais agressivo e buscar o controle da partida.

O Atlético-MG é o 8º colocado, com 14 pontos em 11 partidas. A equipe tem quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas, mostrando certa irregularidade na competição.

Mesmo assim, possui qualidade individual e pode crescer em jogos mais abertos, principalmente explorando espaços.

Prováveis escalações de Coritiba x Atlético-MG

Coritiba: Pedro Rangel, JP Chermont (Tinga), Maicon, Jacy Maranhão e Bruno Melo, Wallisson (Vini Paulista), Sebastián Gómez e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha;

Atlético-MG: Everson, Natanael, Lyanco (ou Vitor Hugo), Ruan Tressoldi e Renan Lodi, Tomás Pérez, Alan Franco e Victor Hugo, Cuello, Reinier e Hulk.

Coritiba quer voltar a vencer no Couto Pereira

O Coritiba chega com confiança após boa atuação fora de casa e tende a crescer ainda mais diante da sua torcida. A equipe tem mostrado capacidade ofensiva e organização, o que pode ser determinante em um jogo equilibrado como este.

O Atlético-MG oscila bastante, principalmente fora de casa, e pode ter dificuldades para manter consistência durante os 90 minutos. Em um cenário de maior pressão do mandante e bom momento coletivo, o Coxa tem boas chances de conquistar a vitória.

Palpite 1 para Coritiba x Atlético-MG: Coritiba vence, com odds de 2.50 na Betano

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Jogo de gols para os dois lados

O Coritiba mostrou poder ofensivo ao marcar dois gols contra o Botafogo fora de casa, o que reforça a tendência de criação de chances também diante da sua torcida.

O Atlético-MG, apesar da irregularidade, tem qualidade ofensiva e pode aproveitar os espaços deixados pelo adversário.

Com dois times que atacam e também apresentam falhas defensivas, a tendência é de gols para ambos os lados.

Palpite 2 para Coritiba x Atlético-MG: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na Betano

Confronto pode ser aberto e com bom número de gols

A tendência é de um jogo dinâmico, com alternância de momentos ofensivos. O Coritiba deve propor o jogo em casa, enquanto o Atlético-MG pode explorar transições rápidas, o que aumenta o número de oportunidades ao longo dos 90 minutos.

Com esse cenário e características das equipes, o jogo pode ganhar ritmo e ter boas chances criadas dos dois lados.

Isso favorece um confronto com mais gols e um placar mais movimentado.