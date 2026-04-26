Confira os palpites Corinthians x Vasco para o confronto em São Paulo, neste domingo (26), às 16h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Corinthians e Vasco medem forças em São Paulo em um confronto importante para a sequência do Brasileirão. O Timão vive momento delicado e precisa reagir, enquanto o Vasco chega mais leve após vitória expressiva.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, mas com peso do fator casa.

O Corinthians ocupa a 17ª posição, com duas vitórias, seis empates e quatro derrotas em 12 jogos.

A equipe de Fernando Diniz ainda busca consistência e vem de empate sem gols contra o Vitória, fora de casa. Jogando na Neo Química Arena, o time tende a ter mais controle e intensidade.

O Vasco é o 10º colocado, com campanha equilibrada: quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe de Renato Gaúcho chega embalada após vitória de virada sobre o São Paulo, o que aumenta a confiança para o confronto.

Prováveis escalações de Corinthians x Vasco

Corinthians: Kauê (Hugo Souza), Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, André Carrillo (Matheus Pereira), Breno Bidon e Rodrigo Garro, Kayke e Yuri Alberto;

Vasco: Léo Jardim, Pumita Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano, Thiago Mendes, Cauan Barros, Tchê Tchê, Johan Rojas, Andrés Gómez, Claudio Spinelli.

Corinthians transforma pressão em resposta dentro de casa

O Corinthians entra pressionado pela posição na tabela, e isso tende a impactar diretamente na postura da equipe. Jogando em casa, o time deve assumir o controle da partida, com maior posse de bola e tentativa de impor ritmo desde o início.

A necessidade de vitória pode ser um fator determinante para um desempenho mais agressivo e concentrado. O Vasco chega confiante, mas fora de casa pode encontrar dificuldades para sustentar esse nível.

Palpite 1 para Corinthians x Vasco: Corinthians vence, com odds de 2.05 na KTO

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Defesa se impõe e reduz ações ofensivas do jogo

A tendência é de um confronto mais travado, principalmente pela importância do resultado para o Corinthians. A equipe deve priorizar organização defensiva e controle, evitando se expor ao longo do jogo.

O Vasco, apesar da vitória recente, pode ter menos espaço para criar fora de casa.

Com um jogo mais físico, disputado no meio-campo e com poucas oportunidades claras, o cenário favorece apenas um lado conseguindo balançar as redes.

Palpite 2 para Corinthians x Vasco: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na KTO

Yuri Alberto aparece como principal arma ofensiva

Com o Corinthians buscando o resultado, o volume ofensivo tende a crescer, principalmente dentro de casa. A equipe deve criar oportunidades ao longo da partida, especialmente em jogadas trabalhadas até a área.

Yuri Alberto é a principal referência do ataque e costuma aparecer bem nesse tipo de jogo.

Em um cenário de maior presença ofensiva do Timão e necessidade de decisão, ele deve ser bastante acionado e pode aproveitar uma das chances criadas para marcar.