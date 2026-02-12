Palpite Corinthians x RB Bragantino-Campeonato Brasileiro - 12/02/2026

Confira os palpites Corinthians x RB Bragantino para o confronto em São Paulo, nesta quinta-feira (12), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Corinthians x RB Bragantino

Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo paulista coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no Brasileirão. O Corinthians ainda busca sua primeira vitória na competição, enquanto o RB Bragantino começou com 100% de aproveitamento. O contexto aumenta a pressão sobre o Timão, que precisa dar resposta imediata ao torcedor após a derrota no clássico contra o Palmeiras no fim de semana.

O Corinthians chega pressionado. No Paulistão, perdeu em casa por 1 a 0 para o Palmeiras e voltou a apresentar dificuldades na criação ofensiva. Pelo Brasileirão, fez apenas uma partida até agora e foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0 na Neo Química Arena. O fator casa costuma pesar, mas o momento exige maior eficiência nas finalizações e mais intensidade na marcação.

O RB Bragantino vive cenário mais confortável. Empatou com o Velo Clube no Estadual, mas no Brasileirão soma duas vitórias importantes, contra Coritiba e Atlético-MG. A equipe tem mostrado organização defensiva e transições rápidas, explorando bem os espaços. Mesmo fora de casa, deve adotar postura equilibrada, sem abrir mão de atacar.

Prováveis escalações de Corinthians x RB Bragantino

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, André, Carrillo (Rodrigo Garro) e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto

RB Bragantino: Cleiton, Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho, Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha

Pressão pode transformar postura do Timão

A Neo Química Arena tende a ter papel determinante neste confronto. O Corinthians sabe que precisa reagir rapidamente no Brasileirão após a derrota para o Bahia na única partida disputada até agora. Além disso, o revés no clássico contra o Palmeiras aumentou a cobrança interna e externa.

Diante de sua torcida, o Timão deve assumir o controle das ações, trabalhar a posse de bola com mais paciência e pressionar o RB Bragantino em seu campo defensivo. Mesmo enfrentando um adversário que vive momento melhor, o fator casa e a necessidade de resposta colocam o Corinthians em posição favorável para buscar os três pontos.

Palpite 1 para Corinthians x RB Bragantino: Corinthians vence, com odds de 2.14 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Protagonismo ofensivo passa pelo camisa 9

Em partidas de alta cobrança, a responsabilidade costuma recair sobre os jogadores mais decisivos. Yuri Alberto é a principal referência ofensiva do Corinthians e deve ser peça central na estratégia ofensiva, especialmente em um cenário em que o time precisa propor o jogo e criar volume.

Com maior presença na área, bolas cruzadas e infiltrações pelo meio, as chances de finalização do atacante aumentam consideravelmente. Contra um Bragantino que também gosta de sair para o jogo, podem surgir espaços importantes para o centroavante aproveitar.

Palpite 2 para Corinthians x RB Bragantino: Yuri Alberto marca a qualquer momento, com odds de 2.60 na KTO

Jogo pode ter controle defensivo como prioridade

Apesar da necessidade de vitória, o Corinthians não deve se lançar de forma desorganizada ao ataque. O RB Bragantino tem mostrado eficiência nas transições rápidas e já venceu Atlético-MG e Coritiba no Brasileirão explorando justamente os erros dos adversários.

Com linhas mais compactas e atenção redobrada na recomposição, a tendência é de um confronto estudado, principalmente nos minutos iniciais. Se uma das equipes conseguir sair na frente, o ritmo pode cair.