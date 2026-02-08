Palpite Corinthians x Palmeiras - Campeonato Paulista - 08/02/2026

Confira os palpites Corinthians x Palmeiras para o confronto em São Paulo, neste domingo (8), às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Corinthians x Palmeiras

Nossa análise: Momento das equipes

O clássico entre Corinthians e Palmeiras acontece em um momento distinto para as duas equipes no Campeonato Paulista. O Timão aparece na sétima posição, com oito pontos em cinco jogos, ainda buscando maior regularidade na competição.

Já o Palmeiras vive situação mais confortável, ocupando a vice-liderança com 12 pontos em seis partidas, além de chegar embalado por bom desempenho recente.

Como mandante, o Corinthians tenta aproveitar o fator casa para equilibrar o confronto. A equipe teve sua partida do meio de semana adiada e chega mais descansada para o clássico, o que pode ajudar na intensidade e na organização defensiva.

Mesmo assim, o time ainda oscila ofensivamente e tende a adotar postura mais cautelosa diante do rival.

O Palmeiras chega em alta após a goleada por 5 a 1 sobre o Vitória, pelo Brasileirão, em Barueri. O momento positivo reforça a confiança do elenco, mas clássicos costumam exigir atenção extra.

Fora de casa, o Verdão pode optar por um jogo mais controlado, valorizando a posse e evitando riscos desnecessários.

Prováveis escalações de Corinthians x Palmeiras

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício, Allan, Flaco López e Vitor Roque

Equilíbrio do clássico aponta para divisão de pontos

Clássicos paulistas costumam ser marcados por muito estudo e poucos espaços. Mesmo com o Palmeiras vivendo uma fase melhor, o Corinthians tende a crescer em jogos desse porte, especialmente atuando diante de sua torcida.

O receio de errar e a importância do resultado devem reduzir a exposição defensiva dos dois lados.

Além disso, o calendário e o momento das equipes indicam um confronto mais amarrado, com poucas chances claras ao longo dos 90 minutos. Nesse cenário, o empate surge como um desfecho bastante plausível.

Palpite 1 para Corinthians x Palmeiras: Empate, com odds de 3.00 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de jogo truncado favorece placar enxuto

A expectativa é de um clássico com ritmo mais cadenciado, marcado por disputas no meio-campo e forte preocupação defensiva.

O Corinthians não deve se lançar de forma agressiva, enquanto o Palmeiras pode priorizar o controle do jogo, sem acelerar excessivamente as ações ofensivas.

Com esse desenho, o número de oportunidades claras tende a ser reduzido, o que favorece um placar mais baixo. A linha de menos gols se encaixa bem no histórico recente de clássicos equilibrados.

Palpite 2 para Corinthians x Palmeiras: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365

Atacante do Timão segue como principal referência ofensiva

Mesmo em jogos mais fechados, Yuri Alberto segue sendo a principal válvula de escape ofensiva do Corinthians. O atacante concentra boa parte das finalizações da equipe e costuma aparecer bem em bolas paradas e jogadas de infiltração.

Em um clássico decidido nos detalhes, a chance de o Timão marcar passa, em grande parte, pelos pés do camisa 9. Caso o Corinthians consiga criar oportunidades, Yuri Alberto é o nome mais provável para balançar as redes.