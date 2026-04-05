Palpite Corinthians x Internacional- Campeonato Brasileiro - 05/04/2026

Confira os palpites Corinthians x Internacional para o confronto em São Paulo, neste domingo (5), às 19h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Corinthians x Internacional

Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Corinthians e Internacional se enfrentam na Neo Química Arena em um duelo direto de meio de tabela no Brasileirão. As duas equipes ainda buscam maior regularidade e chegam com campanhas próximas. O cenário aponta para um confronto equilibrado, com leve vantagem para o mandante.

O Corinthians ocupa a 11ª posição, com 10 pontos em oito jogos. São duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. A equipe tem dificuldade para transformar desempenho em vitórias, mas costuma ser mais competitiva jogando em casa. Com o apoio da torcida, a vitória deve vir.

O Internacional é o 12º colocado, com oito pontos em oito partidas. São duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. O time melhorou nas últimas rodadas, mas ainda apresenta oscilações.

Prováveis escalações de Corinthians x Internacional

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Matheus Pereira (Rodrigo Garro) e Breno Bidon, Jesse Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto

Internacional: Anthoni, Aguirre (Paulinho), Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel (Juninho) e Matheus Bahia, Villagra, Bruno Henrique (Alan Rodríguez) e Alan Patrick, Carbonero e Rafael Borré

Corinthians pode aproveitar o fator casa

O Corinthians costuma crescer jogando na Neo Química Arena. A equipe tende a ter mais controle da partida, com maior posse de bola e presença ofensiva, principalmente diante da torcida. Esse fator costuma fazer diferença em jogos equilibrados.

O Internacional ainda apresenta instabilidade, especialmente fora de casa. A equipe pode ter dificuldades para sustentar o ritmo do adversário. Com mais consistência no seu estádio e necessidade de vitória, o Corinthians aparece como favorito para conquistar os três pontos.

Palpite 1 para Corinthians x Internacional: Corinthians vence, com odds de 2.02 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Yuri Alberto pode ser decisivo no ataque

O Corinthians deve ter maior presença ofensiva ao longo da partida, principalmente jogando em casa. A equipe costuma criar oportunidades, mesmo que nem sempre converta em gols. Esse cenário favorece os jogadores mais avançados. Jogando contra o ex-clube, o atacante sempre deixa seus gols, e isso pode se repetir nesta partida.

Yuri Alberto é a principal referência ofensiva e participa diretamente das finalizações. Ele se posiciona bem e costuma aparecer em momentos importantes. Com mais volume de jogo e maior presença no ataque, as chances de marcar aumentam consideravelmente.

Palpite 2 para Corinthians x Internacional: Yuri Alberto marca a qualquer momento, com odds de 2.25 na Betano

Jogo pode ser mais travado e com poucos gols do visitante

A tendência é de um jogo mais controlado pelo Corinthians, principalmente no aspecto defensivo. A equipe deve buscar equilíbrio e evitar se expor, o que pode limitar as ações ofensivas do adversário. Pouco ofensivo, o Colorado não deve oferecer grande resistência na partida.

O Internacional ainda tem dificuldades na criação, especialmente fora de casa. Em um cenário com menos espaços e maior organização defensiva do mandante, o time pode produzir pouco. Isso favorece um jogo com apenas um lado marcando.