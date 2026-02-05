Palpite Corinthians x Capivariano - Campeonato Brasileiro - 05/02/2026

Confira os palpites Corinthians x Capivariano para o confronto em São Paulo, nesta quinta-feira (5), às 20h, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Corinthians x Capivariano

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Corinthians x Capivariano

Nossa análise: Momento das equipes

Corinthians e Capivariano se enfrentam em contextos distintos no Campeonato Paulista, mas com expectativas bem claras para este duelo na Neo Química Arena. O Corinthians chega embalado após a conquista da Supercopa do Brasil, com vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, resultado que elevou a confiança do elenco e reforçou a competitividade do time em jogos decisivos. No Paulistão, a campanha é consistente, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, mantendo a equipe na sexta posição.

O Capivariano vive cenário mais instável. A equipe ocupa a 11ª colocação e alterna bons momentos com quedas de rendimento. Nos últimos cinco jogos, venceu duas vezes, empatou uma e perdeu duas, incluindo a derrota recente por 2 a 1 para o Primavera, em casa. Fora de seus domínios, tende a adotar postura mais cautelosa, priorizando organização defensiva e transições rápidas.

Prováveis escalações de Corinthians x Capivariano

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo (Matheus Pereira) e Breno Bidon (Rodrigo Garro), Memphis Depay e Yuri Alberto

Capivariano: Guilherme Nogueira, Diogo Mateus, Lucas Dias, Wendel Lomar e Leonan, Bruno Silva, Thiago Moraes e Cássio Gabriel (Ravanelli), Mike (Baianinho), Felipe Azevedo e Vinicius Popó (Rodolfo)

Corinthians tenta manter embalo com controle do jogo

A vitória na Supercopa trouxe confiança ao Corinthians, que deve entrar em campo buscando manter a intensidade, mas sem se expor em excesso. Jogando em casa, a equipe costuma assumir o controle da posse e ditar o ritmo, especialmente contra adversários de menor investimento técnico. O objetivo é construir o resultado com paciência e segurança.

O Capivariano deve se fechar em bloco médio, tentando reduzir espaços e explorar erros pontuais. Ainda assim, a capacidade do Corinthians em criar chances pelo centro e em bolas trabalhadas favorece o mandante, que reúne condições para transformar controle em vitória.

Palpite 1 para Corinthians x Capivariano: Corinthians vence, com odds de 1.62 na Betano

Postura mais racional indica poucas advertências

Apesar do favoritismo do Corinthians, o confronto não aponta para excesso de tensão disciplinar. A equipe da casa tende a controlar o jogo com posse e movimentação, reduzindo disputas físicas desnecessárias. O Capivariano, por sua vez, costuma evitar confrontos diretos, priorizando posicionamento e recomposição defensiva.

Com menor número de transições agressivas e um ritmo mais cadenciado, a tendência é de poucas entradas duras e menor intervenção da arbitragem. Esse cenário favorece um total mais baixo de cartões ao longo da partida.

Palpite 2 para Corinthians x Capivariano: Menos de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.67 na Betano

Jogo trabalhado reduz volume de escanteios

O padrão de jogo esperado indica menos ações de linha de fundo. O Corinthians costuma construir jogadas pelo meio, com passes curtos e infiltrações, enquanto o Capivariano deve se concentrar em neutralizar espaços, sem pressionar alto. Essa dinâmica reduz cruzamentos forçados e finalizações bloqueadas.

Caso o Corinthians saia na frente, a tendência é de controle de posse e diminuição do ritmo, o que também impacta no número de escanteios. O contexto favorece um jogo com poucos tiros de canto.