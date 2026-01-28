Palpite Corinthians x Bahia - Campeonato Brasileiro - 28/01/2026

Confira os palpites Corinthians x Bahia para o confronto em Santos, nesta quarta (28), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Corinthians x Bahia

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo entre Corinthians e Bahia acontece em um contexto atípico, com o Timão mandando a partida fora da Neo Química Arena após acordo com o Santos, levando o jogo para a Vila Belmiro. Mesmo longe de casa, a equipe paulista encara o confronto como parte importante do processo de crescimento na temporada, especialmente às vésperas da Supercopa do Brasil, competição que exige um nível de desempenho mais elevado.

O Corinthians vem em evolução gradual. A vitória por 1 a 0 sobre o Velo Clube no fim de semana, com gol de Yuri Alberto, marcou o segundo triunfo da equipe em cinco jogos no Campeonato Paulista. O time ainda apresenta oscilações, sobretudo na criação ofensiva, mas já demonstra maior equilíbrio defensivo e melhor controle emocional das partidas.

Atualmente na 4ª posição do Paulistão, o Timão se encontra bem posicionado para avançar de fase, o que permite uma abordagem mais estratégica, sem a necessidade de se expor excessivamente.

O Bahia chega em excelente momento. A equipe iniciou a temporada com 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano, somando cinco vitórias em cinco jogos, incluindo um triunfo importante fora de casa contra o Vitória no clássico do fim de semana.

Além dos resultados, o time tem mostrado consistência coletiva, boa intensidade e um sistema defensivo sólido. Com a pré-Libertadores no horizonte, o Tricolor de Aço trata cada partida como preparação competitiva, buscando manter ritmo alto e padrão de jogo bem definido.

Prováveis escalações de Corinthians x Bahia

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Vitinho

Bahia: Ronaldo, Gilberto (Román Gómez), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo), Ademir, Erick Pulga e Willian José

Timão aproveita momento mais competitivo

Mesmo atuando fora da Neo Química Arena, o Corinthians chega para este confronto em um momento de maior maturidade competitiva dentro do Campeonato Paulista. A equipe vem de vitória sobre o Velo Clube, resultado que trouxe confiança e consolidou a presença do time na parte de cima da tabela.

Além disso, o contexto da Supercopa do Brasil no horizonte faz com que o Timão trate o jogo como um teste importante, exigindo postura mais séria e foco total no resultado.

O Bahia vive ótimo início de temporada, mas chega com a atenção dividida pela pré-Libertadores, o que pode influenciar na gestão de elenco e intensidade ao longo da partida. Em campo neutro, o Corinthians tende a ser mais pragmático, controlando melhor os momentos do jogo e explorando eventuais espaços deixados pelo adversário. O cenário favorece o time paulista na disputa pelo resultado.

Palpite 1 para Corinthians x Bahia: Corinthians vence, com odds de 2.15 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Yuri Alberto segue como principal referência ofensiva

Yuri Alberto vem sendo o nome mais decisivo do Corinthians neste início de temporada. Autor do gol da vitória no último jogo, o atacante se mantém como principal referência ofensiva da equipe, participando ativamente das jogadas dentro da área e se posicionando bem para aproveitar cruzamentos e rebotes.

Sua presença constante em zonas perigosas aumenta significativamente a probabilidade de finalização ao longo da partida.

Contra um Bahia que costuma jogar com linhas mais adiantadas, Yuri pode se beneficiar de bolas esticadas e infiltrações rápidas, especialmente em transições. Mesmo em um jogo equilibrado, o atacante tende a ser o jogador mais acionado nos momentos decisivos, o que valoriza o mercado de gol a qualquer momento.

Palpite 2 para Corinthians x Bahia: Yuri Alberto marca a qualquer momento, com odds de 2.10 na KTO

Jogo mais estratégico reduz intervenções disciplinares

Apesar de envolver duas equipes intensas, o contexto aponta para um confronto mais estratégico do que físico. O Corinthians costuma adotar postura mais controlada quando enfrenta adversários organizados, evitando faltas desnecessárias e priorizando o posicionamento defensivo. Já o Bahia, focado em manter ritmo e preservar jogadores para compromissos futuros, tende a evitar confrontos excessivamente duros.

Além disso, o fato de o jogo acontecer em campo neutro contribui para um ambiente menos hostil, com menor pressão externa e menos conflitos diretos. A expectativa é de um duelo com poucas entradas fortes e menor número de advertências, favorecendo um total reduzido de cartões.