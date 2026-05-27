Palpite Corinthians x Platense - Copa Libertadores - 27/05/26

Veja os palpites para a partida entre Corinthians x Platense, válida pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (27), às 21h30.

Melhores palpites para Corinthians x Platense

Nossa análise: Momentos das equipes

Vitórias em casa e empates como visitante, assim foi a campanha do Corinthians na Copa Libertadores. A equipe paulista venceu os seus últimos seis jogos como mandante, o mais recente deles diante do Atlético Mineiro, graças ao trabalho de Zakaria Labyad, saindo do banco para dar ao Timão o triunfo por 1-0 que o tirou da zona de rebaixamento.

Responsável por uma campanha fraquíssima no Campeonato Argentino, vencendo apenas três dos seus 16 jogos, o Platense vai a São Paulo dependendo somente de si para garantir a segunda colocação da chave, apesar de ter sido derrotado pelo Santa Fe em seu compromisso mais recente. A equipe argentina não vence fora de casa desde que bateu o Peñarol por 2-1 na segunda rodada da fase de grupos.

Prováveis escalações de Corinthians e Platense

Corinthians: H. Souza, P. Milans, G. Henrique, G. Paulista, Anglieri, Allan, M. Pereira, K. César, André, Z. Labyad e P. Raul

Platense: Borgogno, Lagos, Mendia, Vázquez, Silva, Gómez, Amarfil, Lencina, Ferreira, Zapiolo e Maneiro

Qualidade defensiva estabelece vantagem do Timão

Enquanto cada um dos outros três times da chave sofreu sete gols cada, o Timão tem um total de dois gols sofridos em cinco aparições no torneio continental e, por isso, se encontra com a primeira colocação garantida de forma antecipada antes desse jogo em casa contra o Platense.

Vitorioso pelo placar de 1-0 nos últimos dois jogos como mandante, o Timão reforça as chances de mais uma vitória em partida com poucos gols, recebendo uma equipe que terminou o Campeonato Argentino com média bem inferior a um gol por partida, marcando 10 vezes em 16 jogos.

Palpite 1 Corinthians x Platense: Vitória do Corinthians, com odds de 1.71 na Novibet

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Mandante averso a placares elásticos

Quando é dominante ou em partidas mais equilibradas, o Timão tem se acostumado a vencer jogos pela vantagem mínima sob o comando de Fernando Diniz. Cinco das últimas seis vitórias da equipe paulista foram conquistadas por apenas um gol de vantagem.

Mesmo em jogos nos quais é amplamente superior, como foi no clássico contra o São Paulo ou diante do Barra na Copa do Brasil, o Timão não conseguiu construir uma vantagem que fosse indicativa do seu domínio na partida.

Palpite 2 Corinthians x Platense: (Margem de vitória) Corinthians por 1, com odds de 3.15 na Novibet

Oportunidade como titular para atacante marroquino

Entre a possibilidade de rodar o elenco em um jogo sem nenhum impacto para si na tabela e também aproveitando o bom momento do próprio atleta, o Corinthians pode dar uma chance para titular a Zakaria Labyad, autor do gol da vitória contra o Atlético Mineiro no final de semana.

Labyad estava entre os titulares na rodada anterior da Copa Libertadores e deixou o seu no empate do Corinthians por 1-1 contra o Peñarol, assim sendo responsável pelos dois gols mais recentes de sua equipe.